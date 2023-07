La casa de Jane Birkin fue atacada por ladrones pocos días después de su muerte

La casa de París de Jane Birkin fue víctima de dos intentos de robo a tan sólo una semana de su muerte. (EFE/EPA/Sebastien Nogier)

El pasado 16 de julio, se dio a conocer que Jane Birkin, cantante, actriz y modelo franco-británica, falleció a los 76 años. Aunque no se ha revelado la causa de muerte, se sabe que Birkin había sufrido de cáncer a lo largo de 16 años.

A tan sólo unos días de la trágica noticia, criminales han aprovechado la ausencia de Birkin para intentar robar su casa. Según el medio francés BFMTV, un amigo de la infancia de Jane se encontraba cuidando su residencia en París cuando alrededor de las 4 am escuchó ruidos en la puerta. Al investigar y llamar a las autoridades, se descubrieron marcas en la puerta principal, trozos de madera en el suelo y daños en el marco de la puerta, señales que apuntan a un intento de robo.

Un amigo de la infancia de Birkin aseguró que escuchó sonidos extraños alrededor de las 4 am (AP/Brynn Anderson)

Durante la investigación, también se reveló que un día antes de la denuncia del amigo de Jane, vecinos de la localidad habían hecho huir a tres personas que intentaban ingresar a la casa, pero sus planes se vieron frustrados.

Ante estos hechos, las autoridades han tomado medidas para resguardar esta propiedad y también la casa de Birkin en Bretaña, en la localidad de Lannilis. Philippe Jarreau, Director General de Servicios de Lannilis, aseguró que se ha mantenido una vigilancia constante en la residencia; no obstante, “todos los visitantes han sido respetuosos”.

Birkin no ha sido la única celebridad que ha sufrido de un allanamiento en lo que va del año. El pasado 5 de febrero, sólo dos días después de la muerte del famoso diseñador de modas, Paco Rabanne, su casa ubicada en la Bretaña francesa fue objeto de robo. Según las autoridades, los responsables no se llevaron cosas importantes, la indignación fue mucha al saber que se había insultado la memoria de Rabanne de esta forma. Marguerite Lamour, alcaldesa de la localidad, compartió un mensaje ante el acto:

“Los ladrones pensaban que había un montón de cosas de valor dentro. Ya sea Paco Rabanne u otra persona, es muy chocante ir a robar a alguien que acaba de morir. El robo con allanamiento se produjo en la madrugada del domingo en Ploudalmézeau. Los daños fueron menores y no hubo detenciones”.

Paco Rabanne también sufrió el robo de su casa unos días después de su muerte (AP/Jacques Brinon)

Jane Birkin debutó como actriz a sus 17 años con dos cintas que fueron premiadas en el festival de Cannes: Le Knakck de Richard Lester en 1965 y Blow-Up de Michelangelo Antonioni en 1967. Sin embargo, sería hasta 1969 cuando alcanzaría la fama global debido a la canción Je t’aime... moi non plus que interpretó junto a Serge Gainsbourg, quien fuera su pareja durante 12 años.

Si esta canción tuvo un impacto tan grande, fue por una letra demasiado explicita para la época, y además, Birkin fingía un orgasmo en plena interpretación.

“Tú eres la ola, yo soy la isla desnuda/Vienes y te vas/Entre mis lomos/Vienes y te vas/Entre mis entrañas/Y me uno a ti”, son frases que se pueden escuchar a lo largo de la canción, misma por la cual, el productor fue excomulgado de la iglesia.

Jane Birkin saltó a la fama mundial gracias a su tema "Je t’aime... moi non plus" en colaboración con Serge Gainsbourg quien fuera su amante por más de 12 años. (Getty)

La figura de Birkin llegó a ser tan popular gracias a su elegancia, porte y sensualidad que la firma de alta costura, Hermes, hizo un bolso inspirado en ella. Meramente nombrado Birkin, este bolso ronda los 30 mil dólares en las tiendas en línea.

Durante una exposición del diseñador Christophe Lemaire, Jane Birkin compartió la anécdota de cómo fue que la mente maestra detrás de Hermes, Jean-Louis Dumas, se inspiró en ella para crear el emblemático bolso.

“Lo recuerdo perfectamente. Air France me había subido de clase en un vuelo a Londres y me encontré sentada junto a un hombre (el visionario Jean-Louis Dumas, de Hermes). No estoy muy segura de qué tipo de bolso llevaba conmigo: mi marido, Jacques Doillon, había dado marcha atrás con su coche sobre mi cesta, aplastándola a propósito no hacía muchos días. (Dumas) pensó que yo merecía más”.

Jane Birkin inspiró la creación de uno de los bolsos más caros y cotizados del planeta. (REUTERS/Tom Nicholson/ARCHIVO)

“Poco sabía él que en ese viaje en avión”, continúo Jane, “cuando todo se cayó del bolso que llevaba, el hombre que estaba a mi lado me dijo: ‘deberías tener uno con bolsillos’. Y yo le dije: ‘el día que Hermès haga uno con bolsillos, lo tendré’. Y él dijo: ‘pero yo soy Hermès, y te pondré bolsillos’”.

