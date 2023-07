La esposa de Tony Bennett dio sus primeras declaraciones tras la muerte del cantante

Susan Benedetto, viuda de Tony Bennett compartió un emotivo mensaje en redes sociales tras la muerte del famoso cantante Foto: Instagram/Tony Bennett

Este 21 de julio se dio a conocer que el cantante Anthony Dominick Benedetto, conocido mundialmente como Tony Bennett, falleció a los 96 años. Hasta el momento, no se ha confirmado la causa de muerte del renombrado cantante, pero se especula que haya sido una consecuencia del Alzheimer que le fue diagnosticado desde 2016.

Tras la noticia de su fallecimiento, varias celebridades le dieron un último adiós al intérprete de temas atemporales como Fly Me To The Moon, Body and Soul y The Way You Look Tonight. Nile Rodgers, Elton John, Viola Davis, Flea de Red Hot Chili Peppers y Michael Bublé, son algunos de los artistas que han compartido algunas palabras recordando a una de las voces más importantes de toda una generación.

No obstante, el mensaje de su esposa, Susan Benedetto de 56 años, fue uno de los más emotivos de todos, pues tras 16 años de matrimonio, es sin duda una de las personas que mejor conoció a la persona detrás del micrófono.

"Por triste que haya sido el día de hoy para todos nosotros, podemos encontrar alegría en el legado de Tony para siempre”, escribió Susan en conjunto con el hijo mayor del cantante, Danny, a quien tuvo con su primer esposa, Patricia Beech.

“Gracias a todos los fans, amigos y colegas de Tony que celebraron su vida y su humanidad y compartieron su amor por él y su legado musical. Desde sus primeras actuaciones como camarero cantante en Queens hasta sus últimas actuaciones en 2021 en el Radio City Music Hall, Tony se deleitaba interpretando las canciones que amaba y haciendo feliz a la gente. Y por triste que haya sido el día de hoy para todos nosotros, podemos encontrar alegría en el legado de Tony para siempre”, escribió Susan en conjunto con el hijo mayor del cantante, Danny, a quien tuvo con su primer esposa, Patricia Beech.

Como menciona Patricia en su mensaje, la última presentación de Tony Bennett se llevó a cabo en 2021 en el Radio City Music Hall frente a 6 mil personas y la colaboración de una persona muy especial: Lady Gaga. La intérprete de Poker Face compartió varios momentos Bennett, llegando a grabar dos álbumes de estudios en colaboración en 2014 y 2021. Hasta el momento, Gaga no se ha pronunciado acerca de la muerte de Bennett, lo que muchos aseguran, se trata del duelo que ahora está viviendo.

Tony Bennett y Lady Gaga tuvieron una relación de amistad muy fuerte, a tal grado que la cantante aseguró que casi renunciaba a la música si no hubiera sido por el apoyo de Bennett (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

En su momento, Gaga compartió lo importante que había sido para ella colaborar con Tony Bennett, a tal grado que en una entrevista par CBS declaró que el cantante “le había salvado la vida”, además de ser un personaje clave para que Gaga continuara en la industria musical.

“Me cansé de luchar para mantener (la música) a mi manera. Y Tony... esa fue una de las primeras cosas que me dijo. Me dijo: ‘Nunca, nunca, nunca, nunca, ni en el futuro dejes que nadie rebaje la calidad o la inteligencia de lo que haces’”.

El último concierto de Tony Bennet fue en compañía de Lady Gaga, y como parte de un homenaje a su memoria, será retransmitido Foto: Instagram/Tony Bennett

“No voy a decir nombres”, continuó Gaga. “Pero la gente se vuelve irracional cuando se trata de dinero: con cómo te tratan, con lo que esperan de ti. Pero si ayudas a un artista, eso no te da derecho, una vez que el artista es grande, a aprovecharte de él... Estaba tan triste. No podía dormir. Me sentía muerta. Y luego pasé mucho tiempo con Tony. No quería nada más que mi amistad y mi voz”.

Durante la última presentación que tuvo Bennett, Gaga se esforzó mucho para que el músico pudiera sentirse cómodo a pesar de su deterioro mental, de hecho, el músico se refería a ella como “cariño” mientras ensayaban ya que no lograba recordar su nombre. La multifacética artista comentó que cuando Bennett salió a escena y la llamó “Lady Gaga” se percató que era el escenario donde Tony se sentía más lúcido, y contra todo pronóstico, logró brindar un show digno de sus mejores años.

Te puede interesar: