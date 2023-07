Reese Witherspoon rompió el silencio sobre su divorcio de Jim Toth

Reese Witherspoon reveló que se sentía vulnerable sobre su divorcio de Jim Toth.

Por primera vez luego de cuatro meses, Reese Witherspoon habló sobre su ruptura con su esposo Jim Toth. La actriz aseguró que después de escuchar todas las especulaciones que salieron tras el anuncio de divorcio, se siente feliz de poder explicar lo que pasó.

Luego de 11 años de matrimonio, en el mes de marzo, la protagonista de Big Little Lies y Jim Toth anunciaron que habían “tomado la difícil decisión de divorciarse”, así lo informaron en un comunicado que publicaron en conjunto.

“Es interesante lo que me pasó. Cuando me divorcié antes (de su primer esposo Ryan Phillipe), los tabloides le decían a la gente cómo me sentía o cómo estaba procesando, y se sentía muy fuera de control. Poder hablar directamente con la gente sobre lo que está pasando en mi vida y simplemente compartirlo de la misma manera que comparto grandes experiencias profesionales o experiencias personales, se siente mucho más auténtico poder decir las cosas con mi propia voz y no dejar que nadie más controle lo que está pasando”, declaró a Harper’s Bazaar.

Reese Witherspoon se sinceró y señala que se siente bien con tener el control de hablar cuando ella lo desee (REUTERS/Mario Anzuoni)

Witherspoon también reveló que entiende la curiosidad del público, pero todo esto la afectaba. “Entonces, por supuesto, hay especulaciones, pero no puedo controlar eso. Todo lo que puedo hacer es ser mi yo más honesto y directo y ser vulnerable. Es un momento vulnerable para mí”, comentó y señaló que luego de bastante tiempo no se siente aislada, sino que se siente “muy conectada”.

Aunque en aquel momento la actriz y el manager no salieron a decir nada sobre su separación, en su círculo más cercano comentaron a Page Six que la ruptura era inminente y un “secreto a voces en la industria”.

Su historia de amor

Witherspoon contó en una oportunidad que conoció a su segundo esposo en una fiesta en 2010, cuando Toth tuvo que intervenir al ver que uno de sus amigos se le acercó a la actriz para hablarle, pero estaba tan ebrio que solo la incomodó.

“De repente, un hombre me viene a coquetear medio borracho, haciendo el ridículo, y yo lo miraba como diciéndole ‘no me conoces’, y me respondió: ‘No, no te conozco, es verdad’”, recordó en una entrevista con Elle.

Reese Witherspoon y Jim Toth anunciaron su separación tras 11 años de matrimonio

La actriz también comentó que el manager se disculpó en nombre del sujeto y le contó que su amigo se comportaba de manera inadecuada por el licor que tenía la sangre y que se había separado hacía muy poco.

A raíz de esta situación, los dos empezaron una charla amena, la cual Reese definió a esa noche como “un suceso mágico”. Como la estrella era madre de Ava y Deacon, quienes son fruto de su primer matrimonio con Ryan Phillippe, decidió esperar un tiempo prudencial hasta tener la seguridad de que podía formar una familia ensamblada.

Reese Witherspoon y Jim Toth se casaron el 26 de marzo de 2011, y al año siguiente tuvieron a su hijo, Tennessee, quien nació el 27 de septiembre de 2012.

