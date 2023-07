La ex pareja de Jonah Hill mostró en las redes los mensajes abusivos que le envió durante la relación y cuando ya habían terminado

Sarah Brady, exnovia de Jonah Hill, compartió varias capturas de mensajes donde el actor le prohíbe subir fotos en bañador y hablar con otros hombres (Gettyimages)

En los últimos días, Jonah Hill ha estado envuelto en controversia después de que su exnovia, la surfista Sarah Brady, compartiera varias capturas de pantalla de conversaciones que tuvo con el actor de El Lobo de Wall Street mientras aún eran pareja. Las capturas mostraron a Hill como un novio que buscaba controlar todos los aspectos de la vida de Brady, desde cómo debía vestirse hasta con quién podía hablar.

“Esta es una advertencia para todas las chicas. Si tu pareja te habla así, prepara un plan de salida. Llámame si necesitas que te escuche”, tituló Brady esta serie de capturas que compartió a través de sus historias de Instagram. En las capturas, Hill aparentemente exigió a su entonces novia que borrara todas las fotografías de sus redes donde saliera en bañador o mostrara “su trasero en tanga”. Brady mostró que había accedido a las exigencias de su pareja y borró todas las fotos, a lo que el actor respondió “es un buen comienzo”.

La expareja de Jonah Hill, Sarah Brady, compartió varias capturas de pantalla donde se ve como el actor le prohíbe vestirse de cierta forma y no le permite hablar con otros hombres Foto: Instagram/Sarah brady

Jonah continúo despotricando contra su pareja en los mensajes, argumentando que ella todavía no entendía el punto o las razones tras la conducta de Hill. “Pero no me corresponde a mí enseñarte. He dejado claros mis límites. Te niegas a dejar ir algunos de ellos y lo has dejado claro y espero que eso te haga feliz”, se lee en los mensajes que Hill mandó a Brady.

Esto sólo fue el comienzo de conductas bastante controversiales por parte del actor, pues en un siguiente slide, Hill le comparte a su expareja una lista de todo lo que “no debe hacer” si quiere que continúen siendo novios.

“Simple y llanamente, si tú necesitas:

Surfear con hombres

No poner límites en tus amistades con los hombres

Modelar

Publicar fotos tuyas en traje de baño

Publicar fotos sexuales

Tener amistades con mujeres que están en lugares inestables y de tu pasado reciente, en lugar de ir por un almuerzo o café o algo respetuoso

No soy la pareja adecuada para ti. Si estas cosas te traen felicidad yo lo apoyo y no habrá resentimientos. Estos son los límites para una relación romántica. Mis límites contigo están basados en las formas en que estas acciones han dañado nuestra confianza”.

Jonah Hill incluso mandó una lista de todo lo que no quería que su entonces pareja hiciera si querían que la relación funcionara Foto: Instagram/Jonah Hill

La pareja hizo pública su relación en 2021, presentándose en la premier de la cinta No mires arriba. Sin embargo, tal parece que las actitudes de Hill llegaron a un punto en que Brady no pudo soportar lo que ella define como “manipulación emocional” y dio por terminado su romance en 2022. La surfista pone punto final a la publicación con un mensaje donde asegura que lleva un año tratando de sanar el abuso del que fue víctima durante su relación con Jonah Hill.

“Yo también lucho con la salud mental, pero no la uso para controlar como él hizo conmigo. Ha sido un año de curación y crecimiento con la ayuda de seres queridos y médicos para volver a vivir mi vida sin culpa, vergüenza y autojuicio por cosas tan pequeñas como surfear en traje de baño en lugar de un traje de neopreno más conservador. Y estoy segura de que aún me queda mucho por sanar de este abuso”.

Jonah Hill acaba de tener un hijo con Olivia Millar, mientras que Sarah Brady espera que sea una niña para que "lo convierta en un verdadero feminista" (Getty Images)

Jonah Hill comenzó poco después una relación con Olivia Millar, con quien además acaba de tener un bebé. Brady estaba consciente de esto y aseguró que no quería hablar de sus problemas con su expareja mientras Olivia estaba embarazada. Esto con el fin de evitarle cualquier tensión en su estado tan delicado. Aún así, Brady declaró que esperaba que Jonah tenga una hija para que “lo convierta en un feminista de verdad, porque el hecho de que ahora se llame a sí mismo feminista es risible”.

No obstante, la situación se ha vuelto aún más controversial después de que Sarah regresara a las redes asegurando que Hill ya tenía una relación con Millar cuando aún mantenía conversaciones con Brady, donde más allá de verla como un apoyo emocional o una amiga, seguía haciéndole insinuaciones sexuales. En una captura con fecha del 31 de agosto de 2022, el actor reconoció que tan sólo dos meses atrás, había tenido estas conversaciones con Sarah, pero no deja claro que hayan sido consensuadas.

Jonah Hill habría tenido conversaciones sexuales con Sarah Brady mientras comenzaba su relación con Olivia Millar Foto: Instagram/Sarah Brady

“Te agradecería que hicieras saber a esa mujer que últimamente has estado coqueteando conmigo, enviándome mensajes de texto sexuales y apoyándote en mí para obtener apoyo emocional a nivel de pareja”, se puede leer en una de las conversaciones compartidas por Brady.

Hasta el momento, Jonah Hill no ha respondido ninguna de las acusaciones de su expareja.

