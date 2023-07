Kim Kardashian y Tom Brady encendieron los rumores de romance durante la fiesta de Michael Rubin: “Bailaron toda la noche”

La socialité y el jugador de fútbol americano habrían estado coqueteando en la fiesta de Michael Rubin.

¿Kim Kardashian y Tom Brady están juntos? Luego de que la socialité negara su romance con el jugador de fútbol americano y revelara que quiere estar soltera, nuevamente se avivan los rumores de que tendrían una relación luego de que los vieran bailando y coqueteando en la fiesta de Michael Rubin en los Hamptons.

“Siempre seré una romántica empedernida y siempre querré estar enamorada y definitivamente amaré compartir mi vida con alguien y crear una vida con alguien, pero definitivamente me tomaré mi tiempo (…) Siempre creeré en el amor y siempre querré eso. Creo que esa es una parte tan mágica de la vida. Pero ahora me siento muy cómoda tomándome mi tiempo para no apresurarme”, declaró Kim en aquel momento.

Kim Kardashian reveló que aunque no se niega al amor, por ahora quiere disfrutar de su soltería. Foto: Hulu

Sin embargo, como todos los 4 de julio de cada año, Rubin realizó a lo grande la tradicional fiesta del ‘Día de Independencia’, donde las estrellas de la noche fueron Tom Brady y Kim Kardashian. En esta celebración también asistieron Kevin Durant, James Harden, Jennifer Lopez, Justin Bieber, Beyoncé, Leonardo Di Caprio, Ben Affleck y Devin Booker.

Hasta el momento no han salido fotos donde se les viera juntos, pero el portal Daily Mail aseguró que los asistentes a la fiesta revelaron que la estrella de The Kardashians y el deportista se la pasaron “bailando y coqueteando toda la noche”.

“Kim y Tom fueron súper coquetos el uno con el otro en la fiesta de Rubin. Fueron vistos durante el día en la playa juntos y nuevamente bailando toda la noche. Tom es exactamente su tipo”, se lee en la información publicada.

No tienen una relación

Aunque la fuente cercana del portal dijo que Brady es “exactamente el tipo” de Kardashian, por ahora no tienen una relación amorosa, solo un vínculo amistoso.

“No hay romance. Kim y Tom son amigos. Ella lo llamó y le pidió consejo sobre Baker’s Bay. Tom y Kim han estado en contacto porque Kim está buscando comprar una propiedad donde Tom tiene una casa de vacaciones. Ella está abierta a salir con alguien que no sea famoso, pero se da cuenta de que podría ser difícil para un hombre si no está acostumbrado a eso. Todos quieren emparejarla, pero ella piensa que sucederá de forma natural”, comentó.

Reaccionó ante los comentarios antisemitas de Kanye West

El rapero realizó comentarios polémicos antisemitas en Twitter, lo que llevó a que perdiera casi todos sus contratos. Toda esta situación sucedió en el mes de octubre, cuando grababan la actual temporada de ‘The Kardashian’, por lo que en ese momento Kim se distanció colocando una publicación donde señalaba que “no hay excusa para el discurso de odio”.

Kim Kardashian asegura que no reconoce a Kanye West desde que se divorciaron. EFE/Ringo Chiu

Luego de varios meses se pudo ver la verdadera reacción de la empresaria cuando vio lo que pensaba su ex esposo. “No estoy bien, hoy está siendo un día tan difícil...”, manifestó.

“De verdad que estoy muy confundida. Es tan diferente de la persona con la que me casé, a quien amaba y a quien recuerdo. Voy a hacer lo que sea para recuperar a esa persona”, reveló en el confesionario.

