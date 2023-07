Kourtney Kardashian aseguró que Kim utilizó su “boda como una oportunidad de negocio”

La mayor del clan Kardashian-Jenner se encuentra muy enojada con Kim Kardashian porque siente que lejos de velar por su felicidad, solo busca lucrar a costa de ella.

La relación entre las hermanas Kourtney y Kim Kardashian no viene pasando su mejor momento. La mayor del clan Kardashian-Jenner está muy enojada con la famosa socialité porque siente que en cuanto hizo su boda con Travis Barker, ella sólo buscó la manera de lucrar a costa de su felicidad.

En el episodio de ‘The Kardashians’ de la semana pasada, Kourtney habló con Kendall Jenner y se sinceró sobre qué es lo que piensa de la asociación de Kim con Dolce & Gabbana. “Porque no se trata de negocios, es solo que hay mucho y tiene prioridad sobre lastimar a tu hermana”, le comentó a la reconocida modelo.

Esta vez, en el episodio de esta semana, la esposa del baterista de Blink-182 se sentó a conversar con su hermana Kim para aclarar todo sobre el problema que ocasionó la asociación con la reconocida casa de moda italiana.

La empresaria dueña de Skims le consultó a su hermana mayor: “Si te hubiera llamado y te hubiera dicho: hola, de verdad quiero hacer esto, ¿qué me hubieras dicho?”

A lo que Kourtney se sinceró y le dijo: “No lo sé, porque por mi personalidad que no me importan cosas como esas, era como ‘Dios mío, hazlo, coge el dinero y corre’”

“Siento que le quita lo especial”, añadió.

Además, la primogénita de Kris Jenner aseguró que “fue horrible que mi hermana usara mi boda como una oportunidad de negocio. Prefirió el dinero que a mí, por eso nunca me preguntó de verdad. No es que se olvidara de preguntarme o pensara que no me importaría creo que no hubiera sabido qué hacer si mi respuesta era no”.

Pese a la explicación de Kourtney, Kim no logra entender la razón de la molestia de su hermana. “Tengo que hablar con ella y explicárselo. Solo quiero que ella sea feliz por mí. Fue un momento demasiado grande para que ella no se sintiera orgullosa”, manifestó.

Asimismo, aseguró que ella siempre respetó a su hermana, pues se mantuvo firme rechazando cualquier diseño que se parecía a los looks de la boda de Kourtney y Travis.

Lució su pancita de embarazada

Kourtney disfruta del verano y aprovecha cada momento para lucir su embarazo, el cual le costó varios meses de tratamiento. El pasado lunes 3 de julio, gozó del día caluroso y junto a su amiga Addison Rae estuvo en la piscina.

A través de Instagram compartió su día con sus seguidores y mostró cómo es que crece su pancita de embarazada y la emoción que tiene con la próxima llegada de su primer bebé con su esposo Travis Barker.

La noticia del embarazo para el ex

Scott Disick se ha encargado de seguir manteniendo una relación cercana con la familia Kardashian-Jenner, pese a haberse divorciado hace 8 años de Kourtney, por lo que aparece frecuentemente en el reality show de la familia.

Así que, el ex esposo de la empresaria supo de la noticia del embarazo de la madre de sus dos hijos mucho antes de que se hiciera público; sin embargo, esto no dejó de causarle sorpresa.

“Scott sabía desde el minuto uno que Kourtney estaba embarazada. Se lo dijo la familia de ella antes de que se hiciera público para que pudiera digerirlo con tiempo”, reveló una fuente cercana a la familia al Daily Mail.

