Hallaron búhos bebés bajo el escenario de Glastonbury y fueron bautizados en honor a Guns N’ Roses

Un par de búhos bebés fueron encontrados en Glastonbury y los nombraron en honor a los miembros de Guns N' Roses Foto: Secret World Wildlife Rescue Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS

El pasado 24 de junio, Guns N’ Roses se presentó en el festival Glastonbury para cerrar las actividades del día sábado. Después de un exitoso show donde repasaron gran parte de su catálogo e incluso contaron con la participación de Dave Grohl en la pieza Paradise City, los fanáticos hicieron un descubrimiento bastante inusual en el emblemático escenario Pirámide del festival.

Cuando los asistentes ya iban rumbo a sus casas (o a seguir la fiesta), se encontraron con un búho bebé bajo las escaleras del escenario. Rápidamente se llamó a la Secret World Wildlife Rescue, organización encargada de rescatar, rehabilitar y liberar a toda la fauna que se encuentre en peligro en territorio británico. El búho fue trasladado al centro de vida salvaje en West Hatch, donde fue nombrado Axl, en honor al vocalista de Guns N’ Roses, Axl Rose.

Encontrar un búho en un evento tan concurrido no es algo habitual, mucho menos encontrar dos. Y es que, al siguiente día, cuando Elton John se despidió de los escenarios de su natal Inglaterra, fue encontrado otro búho bebé que fue llamado Slash, como el famoso guitarrista del sombrero de copa cuyo nombre real es Saul Hudson.

Los búhos bebés fueron trasladados a un centro de vida salvaje y ahora se llaman Axl y Slash Foto: Secret World Wildlife Rescue

El pequeño Slash fue llevado al mismo recinto donde fue resguardado su hermano Axl. Miembros de la Secret World Wildlife Rescue determinaron que ambos polluelos eran hermanos y fueron abandonados por sus padres, aunque no se sabe desde cuando estaban por su cuenta en las inmediaciones del festival Glastonbury. Las circunstancias en las que fueron encontrados Axl y Slash preocuparon mucho a la organización ya que fueron expuestos a altos decibeles de ruido, luces que pudieron dañar sus delicados ojos y un océano de gente que puso en riesgo sus vidas.

David Plant, responsable de recaudación de fondos de SWWR, consideró que los polluelos “debieron estar aterrorizados” durante todo el evento, considerando el caso de perturbación como “el más inusual en lo que va del año”.

“Cuando Guns N’ Roses tocaban Welcome To The Jungle, estoy seguro de que no se daban cuenta de lo cerca que estaban de la vida salvaje. Este es posiblemente el caso de perturbación más inusual del que hemos tenido noticia este año, pero demuestra la importancia de comprobar si hay animales en los alrededores antes de realizar cualquier actividad”, comentó Plant.

Miembros de la organización que rescató a los polluelos compartieron su preocupación debido a que Axl y Slash estuvieron expuestos a altos decibeles de ruido y luces que pudieron lastimar sus delicados ojos REUTERS/Jason Cairnduff

A pesar de la experiencia traumática, Plant aseguró que Axl y Slash se encuentran sanos y salvos en el centro de West Hach y parecieron muy felices de haberse reencontrado. El colaborador de SWWR también agradeció a las personas que ayudaron a los búhos y que hablaron a las autoridades para trasladarlos lo antes posible.

Una pregunta que muchos se hicieron es, ¿cómo fue que los búhos llegaron al Pyramid Stage de Glastonbury? David Plant compartió la siguiente teoría:

“El armazón del escenario piramidal se deja en su sitio todo el año cuando la granja Worthy vuelve a ser una granja lechera. Está claro que una pareja de pequeños búhos pensó que sería un lugar estupendo para hacer un nido. Son una especie que anida en cavidades, prefiriendo los agujeros de los árboles viejos, pero se ha registrado que anidan en madrigueras de conejos y se adaptan bien a las cajas nido hechas por el hombre”.

David Plant, responsable de recaudación de fondos de SWWR, consideró que los padres de los polluelos encontraron en el escenario Pirámide de Glastonbury el nido perfecto, pero cuando la gente comenzó a llegar, abandonaron el nido y a sus crías REUTERS/Dylan Martinez

Finalmente, Plant aseguró que se llevarán a cabo todas las medidas correspondientes para liberar a Axl y Slash en la naturaleza, haciendo algunos juegos de palabras con las canciones de Guns N’ Roses.

“Tenemos la esperanza de que no vuelvan a ‘llamar a las puertas del cielo’ (Knockin’ On Heaven’s Door) en un futuro próximo, y haremos planes para devolverlos a la naturaleza una vez que sean lo suficientemente mayores, para que tengan la oportunidad de experimentar un poco de lluvia de noviembre (November Rain) más adelante en el año”.

