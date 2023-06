El vestido flotante de Emma Watson que causa confusión en Internet

Emma Watson subió una foto a sus redes con un vestido que ha causado mucha confusión REUTERS/Henry Nicholls

Emma Watson se ha mantenido muy activa en sus redes sociales con fotografías de sus viajes a la playa y en compañía de su hermano Alex promocionando la ginebra Renais, marca de licor que creó recientemente su familia.

Sin embargo, una foto ha llamado la atención de todos los seguidores de la actriz y filántropa, pues pareciera que su ropa está cobrando vida propia, como si de una película de Harry Potter se tratase.

La imagen que ha causado tanta controversia muestra a Watson con su hermano Alex, quien luce una camisa azul, pantalón beige y en su mano reposa una botella de Renais. Por su parte, Emma usa un minivestido azul asimétrico que pareciera que comienza a flotar en la parte del pecho, como si quisiera elevarse y huir del cuerpo de Emma.

El vestido que usó Emma Watson en esta foto pareciera que se eleva hacia el cielo Foto: Instagram/Emma Watson

La fotografía que ya tiene más de 2 millones de reacciones, ha causado toda clase de comentarios, como los que aseguran que el vestido desafía la física, que el vestido está colgado de los oídos de Emma y por supuesto, aquellos que culpan a la magia de este juego mental, haciendo toda clase de divertidas referencias al mundo de Harry Potter y al memorable personaje de Hermione Granger interpretado por Watson.

“El vestido decía wingardium leviosa”, “después de leer los comentarios me siento menos mal por el tiempo que tuve que mirar su vestido para darme cuenta de lo que estaba pasando”, “esto es lo que pasa cuando dices LeviOsa en vez de Leviosa”, “necesito volver a Hogwarts para estudiar el vestido”, se lee entre los comentarios que los seguidores que han dejado en la controverial foto.

Los usuarios de redes han asegurado que la magia de Hogwarts y el personaje de Hermione Granger han traspasado la pantalla

El verdadero mago detrás del vestido flotante es nada menos que Jonathan Anderson, diseñador de moda que trabaja de la mano con la marca española Loewe. El vestido es parte de la colección primavera/verano de Loewe e hizo su debut en octubre de 2022. En un tono azul y con un drapeado en la parte inferior, el vestido logra ese efecto de levitación gracias a un sistema de alambres distribuidos en la zona del pecho, logrando un look digno de la mejor estudiante que ha dado Hogwarts.

Emma Watson no ha sido la única celebridad en utilizar los vestidos surreales de Jonathan Anderson. Zendaya, Emily Ratajkowski, Dakota Fanning y Jennifer Lawrence son algunas de las actrices que han optado por salir de lo convencional de la mano de Loewe. De hecho, para su regreso triunfal a los escenarios, Beyoncé utilizó un bodysuit creado a su medida por Loewe inspirado en una pieza de su colección.

Jonathan Anderson es el diseñor responsable de este vestido. Sus diseños surreales han sido usados por varias celebridades Foto: Jonathan Anderson

Anderson no se ha limitado a vestidos que desafían la gravedad; sudaderas que parecen sacadas de un videojuego de 8 bits, players partidas en dos unidas por una visagra y hasta vestidos en forma de automóvil han sido algunos de los diseños más trasgresores del artista.

El vestido de Emma llamó tanto la atención que la gran mayoría de usuarios pasaron desapercibido un detalle muy interesante dentro de la foto: Alex tenía mal abotonada la camisa.

El vestido de Ema causó tanto revuelo que pocos se dieron cuenta que Alex Watson tenía la camisa mal abotonada Foto: Instagram/Emma Watson

Emma Watson ha estado lejos del set de filmación durante un buen tiempo, siendo Mujercitas de 2019 su más reciente producción. En una entrevista para Financial Times celebrada a finales de abril de 2023, la actriz confesó que la ha motivado a alejarse de Hollywood.

“No estaba feliz, siendo honesta. Creo que me sentí atrapada. Lo que fue muy difícil para mí fue que tenía que salir y vender algo sobre lo que no tenía mucho control (...) “Me sentí responsable de una manera que me resultó muy frustrante, porque no tenía una voz”, confesó la actriz de 33 años.

