Sam Neill contó detalles del libro que escribió cuando luchaba contra el cáncer

En una reciente entrevista, Sam Neill habló del miedo que vivió durante su lucha contra el cáncer (Foto: REUTERS/Vincent West)

El actor Sam Neill, a quien muchos quizá conozcan como el “Doctor Dinosaurio” Alan Grant de la saga Parque Jurásico, sufrió uno de los momentos más difíciles de su carrera en marzo de 2022 cuando fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin, una especie de cáncer que afecta al sistema linfático. Si bien, existen varios tratamientos para este mal, a Neill se le reveló que su cáncer estaba muy avanzado, por lo que temió lo peor.

A un año de haber sido diagnosticado, el actor se ha recuperado favorablemente, lo que le ha permitido hablar de cómo ha sido esta difícil experiencia. En una reciente entrevista con la revista Empire, Neill aseguró que no sabía cuánto tiempo de vida le quedaba mientras se enfrentaba a la enfermedad, por lo que optó por escribir un libro de memorias que dirigió a sus hijos.

“Cuando me senté, no tenía la intención de escribir un libro. Solo tenía que encontrar algo que hacer para ocupar mi tiempo, mientras me sometía a esta explosión inicial de quimioterapia. Realmente solo estaba escribiendo historias para mis hijos, y no fue hasta que tuve unas 40.000 palabras en mi haber que pensé: ‘Tal vez tengo un libro en mí'”, confesó el actor cuya fama repuntó gracias a su participación en la serie Peaky Blinders.

Sam Neill lanzó en marzo un libro de memorias (Foto: text publishing)

Neill confesó que trató de escribir lo más rápido posible con la intención de que la muerte no lo venciera antes de poder contar su historia.

“Estaba escribiendo a toda prisa porque, francamente, no sabía cuánto tiempo me quedaba de vida. Y lo terminé en unos cuatro meses, escribiendo casi todos los días’”, continuó Neill en la entrevista, donde además, aseguró que el resultado fue tan bueno que casi de inmediato consideró llevarlo a la imprenta. Fue así que el pasado 21 de marzo llegó a las librerías Did I Ever Told You This? (¿Alguna vez te conté esto?).

Durante su conversación con Empire, Sam Neill desahogó su frustración con los medios de comunicación, quienes según él, se encargaron de hacer un escándalo de la noticia de su cáncer, y si bien, se trata de una enfermedad que mata a miles de personas al año, Sam ya estaba “saliendo del problema” cuando la noticia explotó en todos los tabloides.

Sam Neill desahogó su frustración contra los medios de comunicación por haber hecho un escándalo de su cáncer cuando el ya se encontraba recuperándose (Foto: Instagram/@samneilltheprop)

“Lo primero fue que estaba explotando como titular. Creo que fue un día de noticias muy lento, porque de repente estaba en todas partes. No pensé que nadie estaría particularmente interesado, pero eso explotó, eso del cáncer, y muchos de los titulares mencionaron a The Big C, pero ninguno dijo: ‘¡Él está bien ahora!’ Lo que habría sido útil porque he pasado mucho tiempo diciendo: ‘¡Mira! ¡No te preocupes! ¡Estoy en remisión!’”.

En su nuevo libro autobiográfico, el actor también habla sobre su paso por Hollywood, que si bien, ha sido muy constante, está lejos de tratarse de la historia de una gran estrella del cine ¿Acaso su recordada participación en Parque Jurásico no fue suficiente para abrirle las puertas de proyectos más ambiciosos?

“Creo que el libro da a entender que, mirando hacia atrás, cosa que no suelo hacer, me sorprende que me haya pasado algo. Pero estoy inmensamente agradecido por haber hecho una película como Parque Jurásico. En cuanto a ser una estrella de cine, tengo amigos que son estrellas de cine y nunca me he visto bajo esa luz. Pero simplemente me encanta hacer películas, y me siento muy cómodo en el set”.

"Estoy inmensamente agradecido por haber hecho una película como Parque Jurásico. (...) Tengo amigos que son estrellas de cine y nunca me he visto bajo esa luz", declaró Sam Neill en entrevista

Además de la más reciente entrega de Mundo Jurásico: Dominación, Sam Neill tuvo un breve cameo en la cinta Thor: Love and Thunder como actor en una obra interpretando a Odín, padre de Thor. Ahora que se ha recuperado, no hay ninguna razón para que el actor de 75 años no regrese al cine.

