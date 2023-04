El drama familiar de los gemelos Dylan y Cole Sprouse que consumió todo el dinero que ganaron en Hollywood

Cole y Dylan Sprouse, ex estrellas de diversas películas, series e incluso Disney Channel, vivieron una difícil infancia debido a las adicciones de su madre (Jesús Aviles/Grosbygroup)

Dylan y Cole Sprouse, los gemelos más famosos de Disney, ganaron notoriedad desde que eran bebés. Se pensó que gracias a los millones de dólares que habrían ganado desde su infancia, no tenían preocupaciones por su dinero, pero revelaron que su vida se vio afectada debido a que su mamá se volvió adicta a las drogas, lo que trajo consecuencias devastadoras no sólo en sus finanzas sino también en su vida diaria.

Su nacimiento y lanzamiento a la fama

Los gemelos Sprouse nacieron el 4 de agosto de 1992 y desde que tenían ocho meses, sus padres (Matthew Sprouse y Melanie Wright) decidieron iniciarlos en el mundo del entretenimiento y ambos participaron en Grace Under Fire y compartieron el papel de Patrick Kelly por cinco años.

A partir de que sus padres vieron el potencial que ambos tenían para triunfar en la actuación, decidieron audicionar en varios castings y en la mayoría de ellos se quedaron; uno de los papeles más famosos que tuvieron fue en Friends. Después, protagonizaron Un papá genial con Adam Sandler, lo que los llevó a ser candidatos a ser estrellas de Disney Channel.

"Un papá genial" es considerada la película que los lanzó a la fama gracias a que tuvieron un papel casi protagónico (Captura de pantalla/YouTube-Sony)

Inicios en Disney: pasar de Dylan y Cole a Zack y Cody

Cuando tenían 12 años, los gemelos finalmente firmaron un contrato con Disney y obtuvieron sus primeros papeles protagónicos con la serie The Suit Life of Zack and Cody (Hotel Dulce Hotel: Las aventuras de Zack y Cody).

A partir de este momento, su fama sólo consiguió ascender, hasta colarse entre el grupo selecto de actores más importantes de Disney, esto les permitió generar millones de dólares cada año, según confirmó Cole en el podcast Call her dady.

Mientras que Dylan y Cole disfrutaban de ser jóvenes estrellas de la televisión y, además, tener trayectorias más largas que la mayoría de los artistas de su edad, su vida privada era un tormento.

Los gemelos Sprouse lograron obtener su propia serie después de que su papá tuvo su custodia forzada y que lograron estabilidad en su vida (Disney Channel)

La vida privada vs la vida pública de los Sprouse

La verdad de lo que vivieron los gemelos se reveló cuando Cole compartió en el podcast Call her dady que ellos comenzaron a actuar porque sus padres necesitaban dinero. Cuando finalmente salieron de la crisis financiera que estaban sufriendo, se divorciaron y comenzó el tormento para los entonces niños, quienes apenas tenían 1 año de edad.

“Nosotros realmente comenzamos en esto del espectáculo para poner el pan en la mesa”

Cuando los papás de los protagonistas de Las aventuras de Zack y Cody se separaron, los niños continuaron en el mundo del entretenimiento porque su madre, su principal cuidadora, los hacía trabajar con tal de obtener el dinero que ella necesitaba para satisfacer sus adicciones al alcohol y drogas, en las cuales cayó debido a problemas de salud mental que no atendió a tiempo.

Cole compartió que todo lo que ganaron durante sus primeros proyectos importantes se acabó por completo y, por ello, su madre insistió en que siguieran trabajando para que ella tuviera lo que quería.

“Mi madre era maravillosa y muy artística, pero era la persona más irresponsable que te puedas imaginar con el dinero”

El protagonista de Riverdale reveló que con el paso del tiempo fue comprendiendo lo que vivió en su niñez y ha sido un proceso difícil el aceptarlo para hablar públicamente de lo que sucedió.

Tuvieron gran relevancia en su papel como el hijo de Ross en la exitosa serie "Friends"

El paso de la custodia forzada y retomar su vida como niños estrella

Cuando tenían 10 años, los servicios sociales de Estados Unidos intervinieron debido a la salud de Melanie Wright. Esto conllevó una pelea legal entre los padres para que la custodia fuera dada a Matthew Sprouse.

El padre de los gemelos no estaba a favor de que ellos continuaran siendo actores porque sabía que debutaron en el mundo del entretenimiento por obligación y no por gusto.

Sin embargo, mientras tuvo la custodia forzada, llegó a sus vidas Chrissy, mujer que tomó el rol de madre de los Sprouse al convertirse en novia de Matthew. Ella colaboró a que los niños entendieran qué querían hacer con su carrera y cómo manejar su vida privada, lo que los llevó a repensar si verdaderamente querían dejar la fama.

"Zack y Cody" se convirtieron en un referente de Disney al mismo tiempo que intentaban rehacer su vida, alejándose por completo de su madre

Teniendo a una familia más estable, tanto Cole como Dylan decidieron que sí querían continuar con su carrera actoral e insistieron a su padre para volver a trabajar en el mundo del entretenimiento.

Pese a que Matthew Sprouse quería que sus hijos “desesperadamente fueran niños normales”, aceptó que los gemelos regresaran a la televisión, lo cual coincidió con sus inicios en Disney Channel.

Cole compartió que hasta hoy cree que el contrato con Disney para Las aventuras de Zack y Cody fue como un salvavidas porque los obligó a tener cierta estabilidad en su vida, algo que hasta ese momento ninguno de los dos había tenido.

Los gemelos firmaron contrato con Disney a los 12 años (Grosbygroup)

“Estábamos bien. Nos dio estabilidad, consistencia y una rutina, algo que mi hermano y yo realmente necesitábamos en ese momento”

Sin embargo, la relación con su madre no mejoró y el sufrimiento continuó.

La salud mental de Melanie Wright, madre de los gemelos Sprouse

En el podcast The Diary of a CEO, Cole ahondó en cómo percibe el comportamiento de su madre a más de 20 años de haber trabajado de forma forzosa.

El actor reveló cómo recuerda su infancia

El actor dijo que desde que Melanie se convirtió en madre, pensó que podía cumplir sus metas a través de sus hijos y, además, ganar dinero a partir de esto, algo que fue dañino para Dylan y él ya que en ningún momento pensó en la salud mental de los entonces niños.

“Mi mamá aún es el tipo de artista torturado que sufre con diferentes cosas en su lugar en el mundo. Creo que ella encontró una increíble cantidad de ‘identidad’ siendo madre y tratando de convertirlo en un negocio redituable”

Melanie es pintora y siempre buscó ser reconocida como tal, pero no logró el éxito que ella esperaba obtener; sin embargo, cuando se dio cuenta de que a través de sus hijos sí podía tenerlo, pasó de ser madre a ser la representante de Cole y Dylan.

Cole Sprouse ha sido el único que ha hablado sobre su infancia, su hermano prefiere mantener su silencio al respecto (Reuters)

El “menor” de los Sprouse ha dicho que la industria fue lo que la “rompió”, llevándola a sacar sus peores cualidades, principalmente narcisismo y egoísmo.

“Para ella hizo mucho sentido el hacernos actores, creo que fue satisfactorio para el narcisismo que ella tenía para poder tener reconocimiento artístico. Es una increíble pintora, entonces siempre quiso un tipo de legitimidad y validación. Pienso que el mundo del entretenimiento simplemente la rompió”

Aunque ninguno de las dos estrellas de Disney ha hablado explícitamente de las enfermedades mentales que sufría su madre, han dicho que iniciaron por un narcisismo “retorcido” y el consumo de estupefacientes.

Cole Sprouse explicó el comportamiento de su mamá

La vida adulta de “Zack y Cody” fuera de Disney

Actualmente, Dylan y Cole continúan siendo actores y siguen teniendo éxito en los proyectos en los que participan, su vida privada mejoró, pero la relación con su madre no pudo ser salvada.

Por años, tanto como adolescentes como adultos, los gemelos intentaron ayudar a Melanie, pero no lo lograron, así que se alejaron por completo de ella.

Pese al trauma que les dejó lo que vivieron de niños con su madre, Cole nunca se ha considerado una víctima de las circunstancias y no quería que su carrera se basara en que el público los viera como mártires, por esto no habló de su niñez hasta 2022.

Cole reveló en marzo de 2023 que extraña a su madre, pero llegó un momento en el que eligió el amor propio. Por su parte, Dylan ha preferido no dar declaraciones al respecto.

Actualmente, ambos gemelos han mostrado que mantienen una buena relación con su papá, Cole estudió arqueología mientras de Dylan diseño de videojuegos (Grosbygroup)

Tras despedirse de sus personajes en Zack y Cody, ambos se retiraron momentáneamente de la actuación para cursar sus estudios en Escuela de Estudios Individualizados Gallatin de la Universidad de Nueva York.

“No es nuevo decir que cuando las personas salen del estrellato infantil, a menudo se rebelan de maneras muy serias. No quería hacer ese espectáculo público. Así que fui a la universidad, mostrarles a todos que había pasado por algo bastante desafiante y difícil, pero lo hice con gracia y aplomo y obtuve una educación”, dijo en una entrevista con Women’s Wear Daily de 2017.

Cole se graduó con una licenciatura en arqueología y participa ocasionalmente como fotógrafo para prestigiosas revistas de moda. Mientras que Dylan lo hizo en el diseño de videojuegos. Ambos hermanos egresaron con honores en 2015, sin embargo en la actualidad aún siguen vigentes en la actuación con papeles de forma ocasional, Dylan protagonizó recientemente las películas el Duelo y Maravilloso desastre, esta última junto a la actriz Virginia Gardner mientras que Cole eligió un tono más oscuro de cabello para participar en la serie Riverdale.

