Fans de ASTRO reaccionaron a la muerte de MOONBIN: “Estás sonriendo más libre que nunca”

Durante la mañana de este 19 de abril, el mundo del K-pop se vistió de luto, ya que MOONBIN, reconocido artista de la agrupación ASTRO fue encontrado muerto a los 25 años.

A través de redes sociales, los internautas y algunos creadores de contenido se mostraron sorprendidos por la noticia y rápidamente recurrieron a sus cuentas para enviar sus condolencias.

“Espero que estés sonriendo más libremente que nunca, dondequiera que estés Moonbin. Que descanse en paz”. “moonbin quien lo dió todo en el stage de tiger inside quien también se quedó al lado de lee know cuando él estaba exhausto, mi talentoso y amable moonbin siempre estarás en mí corazón”. “Detrás de esas sonrisas no sabemos qué pasa”, comentaron algunos en Twitter, mientras que otros añadieron:

“Ser fan o no de Astro no importa en estos momentos. Como alguien que ha escuchado kpop en momentos difíciles, es shockeante ver que como fans realmente no sabemos nada de la vida de los idols y el dolor que los atraviesa”.

La estrella visitaría México el próximo 7 de junio de 2023 y después también volvería a pisar tierra azteca como parte del festival KAMP, que se llevará a cabo el 19 y 20 de agosto.

Debate en redes por el fallecimiento del artista

Además de los mensajes tristes, varios de los fans de ASTRO y de MOONBIN reflexionaron sobre los ataques en redes sociales que muchos artistas suelen recibir.

“Lo de Moonbin es realmente otro recordatorio de que no cuesta nada ser respetuoso y amable con los artistas. No sabes lo que pueden ver o leer y cómo esto les puede afectar. También es un recordatorio para que las empresas traten a sus artistas como HUMANOS reales en lugar de algo de lo que puedan beneficiarse y sacar dinero. A ellos no se les apagó la sonrisa, a ellos se las apagaron!”, escribió una internauta en Twitter.

No obstante, otros seguidores del K-pop no se mostraron muy de acuerdo con que este tipo de debates iniciara cuando una persona había perdido la vida.

“Por favor no uses la muerte de otros artistas, ellos han sido personas que han tenido mucho que darle al mundo más que su partida. Lamentemos la muerte sin traer a recordatorio la de otras personas, no piensas en la familia? En los fans? En los amigos? Vamos... Empatía por favor”, colocaron.

Cómo se dio a conocer la muerte de MOONBIN

A través de las redes oficiales de ASTRO, la agencia Fantagio, lanzó un comunicado en donde confirmó el fallecimiento del intérprete coreano.

“Ofrecemos una disculpa por traer noticias desgarradoras y lamentables. El 19 de abril de 2023, el miembro de ASTRO, MOONBIN, nos dejó de manera repentina y se convirtió en una estrella en el cielo. Aunque no puede compararse con el dolor de la familia en duelo, los miembros de ASTRO que han estado con nosotros durante mucho tiempo, así como compañeros artistas y ejecutivos, están de luto por los fallecidos en gran tristeza y conmoción”, se lee en primera instancia.

De igual forma, se pidió a los seguidores del artista que no cayeran en noticias falsas y se les exhortó a no iniciar rumores sobre las causas por las cuales murió el idol.

“Les pedimos encarecidamente que eviten información especulativa y maliciosa, para que la familia en duelo pueda conmemorar y entregar su respeto al difunto de forma tranquila. De acuerdo a los deseos de la familia, el funeral se realizará de forma privada con la asistencia de familiares, amigos y colegas. Reiteramos nuestro sentido pésame al fallecido en su último viaje”, destacaron.

Quién era MOONBIN

Moonbin fue un cantante, conductor y bailarín que destacó por su participación en la agrupación de K-pop conocida como ASTRO.

Inició desde que era muy joven su carrera artística, ya que en 2004 debutó como modelo y posteriormente comenzó a ganar fama al ser reclutado por Fantagio iTeen. Posteriormente, el artista participó con ASTRO en series y también tuvieron un reality show.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento del artista coreano, pero fue encontrado por equipo de la Policía de Seúl en su residencia de Gangnam.

Además, en febrero de 2023 se anunció que como parte de su gira, visitaría el continente americano y entre los países seleccionados estaban: México, Chile y Brasil.

Debido al lamentable deceso del cantante, los organizadores de KAMPFEST CDMX, otro de los eventos donde aparecería próximamente MOONBIN, externaron sus condolencias y dejaron entrever que próximamente darán información al respecto.

“Descansa en paz, con el corazón roto enviamos nuestro más sentido pésame en estos momentos difíciles. Más detalles y avisos los notificaremos cuando sea apropiado”, colocaron en un breve comunicado desde las redes oficiales de dicho evento.

