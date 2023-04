Rupert Murdoch suspendió sorpresivamente su boda con Ann Lesley Smith: habría sido su quinto matrimonio (New York Post)

La vida amorosa del magnate de los medios Rupert Murdoch no deja de sorprender. En este caso, no tiene que ver con sus cuatro divorcios previos sino con la sorpresiva cancelación de su boda con la ex higienista dental, Ann Lesley Smith, que había sido anunciada hace sólo dos semanas.

El presidente de Fox Corp FOXA.O, de 92 años, y la locutora, de 66, tenían previsto dar el sí en el altar este verano, al cumplirse un año del divoricio de Murdoch con su última pareja, Jerry Hall, con quien vivió durante los últimos seis años. Este habría sido su quinto matrimonio.

Sin embargo, las cosas no habrían ido tan bien y las ganas de pasar “la segunda mitad de sus vidas juntos” no bastaron. En sólo dos semanas, la propuesta de casamiento se truncó. Según reportó el medio Vanity Fair, que cita a fuentes cercanas del hombre, la causa habría estado en su incomodidad ante las opiniones de su prometida, quien es abiertamente evangélica y hasta se animó a reconocer que no sería un “gran salto” decir que la relación ha llegado a su fin.

La pareja había sido vista en público por primera vez en enero luego de que se conocieran en septiembre en el viñedo Moranga, en Bel Air, de su propiedad. Más tarde, en marzo, dio la primicia del compromiso a la periodista del New York Post Cindy Adams, uno de los medios que posee.

Murdoch se habría sentido incómodo con los comentarios evangelistas de su pareja (EFE)

Según declaró en la entrevista, la propuesta tuvo lugar el día de San Patricio en Manhattan y le obsequió un anillo de diamantes.

El primer tiempo de la relación fue color de rosas. El empresario se mostraba entusiasmado y hasta comentó el compromiso que “estaba muy nervioso. Temía enamorarme pero sabía que sería la última. Más vale que lo sea, estoy feliz”.

Por su parte, a Smith también se la veía contenta con el vínculo. “En perspectiva, no es mi primer rodeo. Acercarse a los 70 significa estar en la última mitad. He esperado el momento adecuado y mis amigos se alegraron por mí”, sostuvo días atrás.

Así como Murdoch, que tiene seis hijos y estuvo casado en cuatro oportunidades con Patricia Booker, Anna Torv, Wendi Deng y Jerry Hall, Smith también pasó por el altar varias veces en el pasado.

En 2022, Rupert Murdoch y Jerry Hall se divorciaron tras 6 años de matrimonio (REUTERS)

Entre 1985 y 1989 estuvo en pareja con John B. Huntington, un heredero del ferrocarril de California, casi 20 años mayor que ella y a quien conoció en sus veintes. Este período de su vida estuvo marcado por el despilfarro en ropa aunque, también, por obras de caridad y hasta clases de equitación. “El dinero no era un problema, tenía todo en el mundo”, declaró en 2013 a Christian Broadcasting Network.

En 1988, durante una gala en el Hotel Fairmont, protagonizó un altercado que, según catalogaron los medios, fue “una pelea de empujones entre dos miembros de la alta sociedad de San Francisco”. Smith -entonces conocida como Ann K. Huntington- fue acusada de haberle “tirado del pelo” y “rasguñado” a Avelina Pritchard, por lo que debió donar USD 3.000 a un refugio para mujeres abusadas.

Poco después de este episodio, el matrimonio se disolvió y, con ello, la vida de lujos de Smith llegó a su fin. En la entrevista, la mujer denunció que tras la separación y un mezquino acuerdo prenupcial había quedado sin un lugar para vivir, lo que la llevó a adoptar conductas suicidas.

Intentó demostrar estos abusos físicos ante la Justicia en varias oportunidades, incluso con el testimonio de tres expertos que aseguraban que sufría de estrés postraumático que le impedía trabajar. Sin embargo, la evaluación de un psiquiatra cuestionó estas observaciones presentadas y puso en duda su denuncia.

Este contexto llevó a la mujer a acercarse a la religión y comenzó a realizar trabajos de caridad.

En 2005, Smith se casó con Chester Smith, músico con quien vivió hasta su muerte en 2008

En 1999, luego de estos años tormentosos, Smith se casó por segunda vez con Michael Carabello, ex percusionista de la banda de rock Santana, aunque este duró apenas un año y no cobró gran relevancia en los medios. Más tarde, en 2005, contrajo su tercer matrimonio con Chester Smith, un empresario de radio y televisión californiano.

En este caso, la unión fue más duradera y visible ya que ella apareció a su lado en la portada del álbum Captured By Love. La pareja se mantuvo junta hasta 2008 cuando el músico falleció a sus 78 años. Fue aquí cuando salieron a la luz las internas familiares, entre ellas, la disconformidad de las hijas del hombre, quienes lamentaron no haber sido invitadas a la boda y hasta denunciaron que su madrastra las había privado de recibir su herencia.

El caso concluyó con la orden de un juez que obligó a Smith a ceder la custodia de la fortuna de su difunto esposo.

En lo que respecta a Murdoch, el empresario comenzó a construir su imperio en 1952 cuando, a raíz de la muerte de su padre Keith, tuvo que hacerse cargo de la dirección de sus medios, Adelaide News y Sunday Mail.

Con el correr de los años fue expandiendo sus inversiones al punto de conseguir una fortuna actual valorada en más de 20.000 millones de dólares, según constató la revista Forbes. Entre sus activos se encuentran The Sun -en el Reino Unido-, el Daily Telegraph -en Australia-, el Wall Street Journal y el New York Post -en Estados Unidos-, y los canales Sky News y Fox News.

Murdoch posee una fortuna aproximada de USD 20.000 millones, compuesta por una serie de medios como The New York Post y Daily Telegraph (REUTERS)

No obstante, la noticia de la ruptura de la pareja se conoció en un momento delicado para Murdoch quien está envuelto en una denuncia por difamación presentada por Dominion Voting Systems. El caso apunta contra Fox Corporation y Fox News y reclama la suma de USD 1.600 millones.

La última semana, un juez del Tribunal Superior de Delaware dictaminó que el caso era lo suficientemente sólido como para avanzar hacia una instancia judicial.

(Con información de AFP y EFE)

