Rafa Polinesio presumió sus primeros días en la selva tras dejar a “Los Polinesios” y su novia

El influencer dejó entrever que su mudanza es temporal, pues no descartó que en algún momento regrese a "Los Polinesios". (Fotos Instagram: @ppteamrafa)

Rafa Polinesio reapareció en su cuenta de Instagram para compartir con sus 7 millones de seguidores cómo han sido sus primeros días viviendo en la selva, pues durante los primeros días de marzo anunció que abandonaría el proyecto que tenía con sus hermanas Karen y Lesslie para experimentar otro estilo de vida en un lugar hasta ahora desconocido.

El youtuber mexicano subió tres fotografías donde apareció rodeado de vegetación en una aparente casa improvisada con ramas, tela y piedras. Sin profundizar en detalles, reconoció que sus primeros días viviendo fuera del ambiente al que estaba acostumbrado han sido más complicados de lo que pensaba, pero al mismo tiempo agradeció por todos los aprendizajes que ha adquirido conforme a sus necesidades.

Sus fans especulan que se encuentra en Mérida. (Foto Instagram: @ppteamrafa)

Los días en la selva han sido mas difíciles de lo que imaginé, estoy aprendiendo muchas cosas. Les voy a ir contando todo!!

El influencer aseguró que próximamente subirá más contenido sobre su experiencia viviendo en la selva y dejó entrever que se encuentra bien pese a las críticas que recibió no solo por abandonar Los Polinesios después de una década desde que publicaron su primer video en YouTube, también por haber dejado a su novia “A” tan solo unos meses después de haber revelado su identidad en sus videos.

Karen y Lesslie aceptaron la decisión de su hermano. (Foto: Cuartoscuro)

En esta ocasión volvió a ser señalado por ambas situaciones y algunos usuarios de la plataforma cuestionaron su interés por “querer empezar desde cero” sin dejar las redes sociales:

“No sabía que había internet en la selva”. “Al parecer si hay celular y wifi en la selva. Si se empieza de 0, se empieza de 0″. “No me gusta NADA esto de la nueva vida”. “Rafatarzán”. “Se me hace muy feo que estén diciendo que de la nada dejo a “A”, que irse a la selva fue una manera cobarde y egoísta de terminar con ella cuando en realidad nosotros no tenemos ni la menor idea de si terminaron”, fueron algunas reacciones.

Hasta el momento se desconoce si Rafa Polinesio terminó con su novia o decidieron poner una pausa en su relación, pues no apareció en ninguna de las fotos que compartió el youtuber y tampoco apareció algún comentario relacionado en su post.

(Captura Twitter)

Rafa Polinesio abandonó a “Los Polinesios” tras 10 años juntos

Fue durante los primeros días de marzo de este 2023 cuando los youtubers compartieron con sus fans un poco sobre el viaje familiar en Nada será igual, es hora del jump. Fue durante ese video donde Rafa Polinesio anunció su salida del proyecto porque se mudaría a la selva porque: “Ya conozco todo lo que sabemos y lo domino. Me gustaría hacer cosas nuevas”.

“Voy a hacer un cambio en mi vida, un cambio total. Ya experimenté muchas cosas que me había imaginado desde que comenzamos Platica Polinesia -un proyecto que comparte con Karen y Lesslie-, más de lo que yo mismo me pude haber imaginado en algún momento”, explicó.

(Captura Twitter)

Quiero iniciar un nuevo proyecto que implica mover un poco lo que implica Plática Polinesia hacia otro lugar y para moverlo quiero ir a explorar y no llevarme nada. Me gustaría empezar desde cero para también saber todo lo que soy capaz de hacer. Me voy a ir, me voy a ir a vivir en medio de la selva y voy a intentar hacer una vida ahí.

En ese momento tanto “A”, quien acompañó a la familia en el viaje, rompió en llanto por tendría que tomar la decisión de acompañar a Rafa en su aventura o dejarlo ir:

“Cuando nosotros empezamos (nuestra relación) yo era una persona diferente y estos cambios con muy distintos a lo que ella y yo había visualizado en algún momento. Entonces ella ahorita está debatiéndose si acompañarme en esta aventura, quien me quiera acompañar todos son bienvenidos”, comentó Rafa.