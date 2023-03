Andrea Escalona se manifestó tras el señalamiento de que su hijo sería de Pablo Montero

Los rumores surgieron a raíz de su amistad. (Foto Instagram: @pablomoficial)

Los conductores del programa Hoy continúan dando de qué hablar luego de que Andrea Legarreta, Tania Rincón y Galilea Montijo anunciaron sus respectivas rupturas amorosas. Entre especulaciones sobre cuáles fueron los verdaderos motivos detrás de sus separaciones y burlas porque dieron a conocer decisiones similares en menos de un mes, corrió un rumor sobre otro miembro del matutino: Andrea Escalona.

Y es que usuarios de redes sociales pusieron en duda la paternidad de su primogénito Emilio, incluso, algunos se atrevieron a especular sobre la posibilidad de que Pablo Montero fuera el verdadero padre y no Marco Antonio Estrada. Esto a pesar de que Andrea Escalona presentó a su novio como el papá de su hijo cuando anunció que estaba embarazada.

Emilio Estrada Escalona nació el 22 de diciembre de 2022. (Foto Instagram: @andy_escalona)

Los rumores resonaron en redes sociales y pronto llegaron a oídos de la conductora, quien entre risas rompió el silencio durante un encuentro con medios recuperado por el periodista de espectáculos Eden Dorantes.

¿De qué me hablas? El papá no es Pablo Montero, es Marco Antonio Estrada

“Saben que sí me preocupa... cualquiera puede decir cualquier cosa sin nada, o sea, sácame una prueba, una fotito, enséñenme algo de por medio. Estaría padre que mucha gente que se dedica al medio hiciera una investigación y pues ya, con algo del fundamento. Perdón que me de risa, pero ya no sé cómo tomar eso”, declaró con carcajadas.

Andrea Escalona con Marco, el padre de su hijo (Foto: Instagram/@andy_escalona)

De esta manera, la presentadora de televisión terminó con los rumores y evitó entrar en más controversia.

Cabe mencionar que los rumores sobre el vínculo que tendría Pablo Montero con el primogénito de Andrea Escalona surgieron a partir de su estrecha relación de amistad que ha quedado al descubierto en más de una ocasión, pues no solamente participaron juntos en Las Estrellas Bailan en Hoy -un reality del matutino-, la conductora suele defender al cantante ante sus polémicas.

Los cuatro conductores de Hoy compartieron detalles de sus separaciones en el matutino de Televisa. (Especial Infobae: Jovanni Pérez)

Andrea Escalona defendió a sus compañeras luego de que anunciaran sus rupturas amorosas

Fue durante el mismo encuentro con los medios afuera de las instalaciones de Televisa donde Andrea Escalona defendió a Tania Rincón, Galilea Montijo y Andrea Legarreta de las burlas que han recibido por terminar sus matrimonios casi al mismo tiempo y asegurar que sus separaciones fueron amistosas.

“No creo que sea un fracaso ni mucho menos, son ciclos”, declaró ante los señalamientos de una maldición u ola de divorcios en Hoy.

Galilea Montijo se casó con un político, deportista y empresario mexicano en 2011 (Infobae México / Jovany Pérez)

Bajo este contexto, la conductora contó que todas las personas que trabajan dentro del matutino están procurando respaldar a sus tres compañeras y externó su cariño por Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias luego de que dieron a conocer su divorcio con un comunicado que difundieron en redes sociales.

En el amor, en el dolor, entre todos nos estamos apoyando como familia y ellas tres que están pasando (por lo mismo) cada una con sus historias, pero acompañándose en esto. Es doloroso para las tres.

Su matrimonio duró 11 años. (Foto Instagram: @galileamontijo)

“Yo quiero mucho a Gali, yo quiero mucho a Fer y, pues sin comentarios de mi parte. Quiero hacer caso a lo que ella dijo en el programa, que ya sea su comunicado, que sea lo que ella dijo en el show por respeto a ella, a Fer, a su familia. No tengo mucho que acotar porque es su historia, cada quien tiene su historia, más que los amo, los quiero”, dijo.

¿Por qué se divorció Galilea Montijo?

La tapatía publicó un comunicado de prensa donde dejó entrever que los principales motivos detrás de su separación fueron diferencias con el exdiputado que salieron a relucir durante el confinamiento por coronavirus que comenzó en 2020.

“La complicada etapa que, como tantas parejas que vivimos durante la pandemia por COVID-19, ocasionó diferencias entre nosotros. Tras una reflexión a conciencia, y un profundo respeto de ambas partes, hemos convenido y presentado un divorcio voluntario por mutuo acuerdo. Siempre seremos una familia. El cariño permanece y nos une el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas”, se lee en el documento firmado por ambas partes.