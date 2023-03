Hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín habló por primera vez de la ruptura

La hija mayor de la expareja habló sobre los rumores en torno a la separación de sus papás (Foto: Archivo)

Fue a finales del pasado mes de febrero de 2023 cuando Andrea Legarreta y Erik Rubín dieron a conocer que habían terminado su relación sentimental tras casi 23 años de matrimonio.

La noticia causó revuelo de inmediato pues la suya era considerada como una de las parejas más consolidadas en el medio del espectáculo mexicano, pero también llamó la atención la manera en que la relación llegó a su fin.

Y es que tanto Andrea como Erik dieron a conocer que su distanciamiento se dio “desde el amor” y sin ningún problema de por medio, por lo que seguirán llevando una vida en común, especialmente por la crianza de sus hijas Mía y Nina Rubín, con quienes conviven a diario pues todos siguen viviendo bajo el mismo techo.

La conductora aseguró que su ruptura fue amistosa

Incluso los famosos detallaron que su relación seguirá siendo cercana pues además de la convivencia con sus hijas, quienes han seguido sus pasos en el medio del entretenimiento, tienen proyectos en común que saldrán a la luz próximamente, además del manejo de sus negocios en conjunto.

Esta cordialidad en la expareja ha llamado la atención, sobre todo porque, aunque se ha rumorado una presunta infidelidad por parte de Rubín con la cantante Melissa López del grupo JNS, y hasta con Hector Apio Quijano, de Kabah, lo cierto es que esas habladurías han sido desmentidas por los famosos.

Mientras la conductora del matutino Hoy y el cantante de Cuando mueres por alguien definen el rumbo que tomará su relación, pues han dejado claro que el divorcio no está en sus planes, su hija mayor Mía dio su primera opinión pública respecto a la ruptura de sus mediáticos padres.

El cantante aseguró que el supuesto beso con su colega es solamente actuación

Respecto a las especulaciones de infidelidad que se han desatado en las redes sociales, la joven de 17 años expresó que prefiere mantenerse al margen y alejada de las plataformas, pues no desea contaminar la situación por la que vive su familia.

“Creo que lo más sano es que si sabes que van a estar este tipo de cosas (en redes sociales), no te metas a verlas, porque ya sabes qué te vas a encontrar, por eso yo no me he metido tanto”, contó la joven a la revista TVyNovelas, y destacó que sólo ella y su núcleo íntimo saben cuál es la verdad de lo ocurrido.

“Al final la gente opina lo que quiere, pero no es nuestra realidad, y como mi papá lo dijo, mi hermana y yo no vemos eso en casa, nosotras sabemos nuestra situación porque vivimos con ellos, son nuestros papás”, añadió la también cantante.

Mía Rubín se encuentra grabando un álbum producido por su papá (Foto: Instagram: @miarubinlega)

Mía Rubín se encuentra feliz y emocionada pues próximamente compartirá escenario con su papá en el concierto Cumbia Machine Tour, en la Monumental Plaza de Toros México, proyecto que la posicionará ante el público que comienza a conocerla.

“Es la etapa que más había esperado en mi carrera; desde chica tuve la idea de que iba a empezar más grande, pero se me dio la oportunidad y me tocó cantar en la Arena Ciudad de México, en la Arena Monterrey y para mí fue un sueño hecho realidad porque es lo que he querido hacer toda mi vida, y ahorita hacerlo al lado de mi papá y de artistas que admiro y respeto profundamente es increíble”.

Rubín y Legarreta continuarán conviviendo como familia, pese a la ruptura como pareja (Foto Instagram: @erikrubinoficial)

En la misma entrevista, Erik Rubín dijo que los memes que han surgido en las redes sociales respecto a su ruptura son una manera cómica de sobrellevar la situación. “Bueno, hay que reconocer que hay unos memes muy buenos; de hecho luego los mandamos entre nostros y nos morimos de risa, porque hay que tomarlo también como lo que es, no tan personal”.