Ex de Tammy Parra rompió el silencio tras ruptura por infidelidad

Omar Núñez habló por primera vez de sus ruptura con Tammy Parra (IG/@tammy.parra/omarnuma)

Tammy Parra anunció la ruptura de su noviazgo y compromiso con Omar Núñez luego de que descubrió que él le fue infiel. Su expareja finalmente rompió el silencio este 17 marzo mediante redes sociales.

Núñez utilizó su cuenta de Instagram para publicar dos historias en las que, entre lágrimas, ofreció una disculpa pública por el error que terminó con la relación que tenía con la popular creadora de contenido poco después de que se comprometieron en París, Francia.

Luego de que Tammy Parra descubriera infidelidad y rompiera su compromiso, su ex rompió el silencio y se mostró arrepentido

“Primero que nada una disculpa enorme, a todos ustedes no he podido decirles nada porque sé que la cagu*. Ya hablé con Tammy, no tengo excusas para lo que hice, mis acciones”, comenzó el ex de Tammy Parra.

También se mostró agradecido con las personas que inicialmente pensaron que las pruebas de su infidelidad eran falsas.

“Estoy pagando el precio de mis decisiones y le fallé a la relación, le fallé a ustedes, les agradezco a aquellos que dudaban en un inicio de toda esta situación pero cometí el error de mensajes e imágenes y de verdad les pido una disculpa.”

Tammy Parra se había comprometido poco antes con Omar Núñez (Captura TikTok)

Tras disculparse con sus seguidores, Núñez finalmente habló sobre su exprometida y la relación sentimental que tenían. Describió a Tammy como una mujer increíble y de oro, con la cual tenía todo por lo que aseguró no podía justificar sus actos.

“Claro que Tammy no se merecía esto ni mucho menos, es una increíble mujer. De verdad que tenía todo con ella, todo, todo, todo. No hay una razón, no hay una justificación la cual pueda decir por qué hice esas acciones pero quiero disculparme nuevamente con todos ustedes y cometí el peor erro de mi vida.”

“Lo siento mucho y de verdad Tammy es oro y por errores míos perdí todo”, finalizó.

La joven detalló todo sobre la ruptura con su ex prometido

La disculpa de Omar llegó dos días después de que Tammy anunció oficialmente que la relación terminó. Esto en un video en Tik Tok, en el que comenzó mencionando que tomó la decisión de romper con quien fuera su prometido, tras lo cual afirmó que es una mujer que no necesita de nadie y, mucho menos de un hombre.

En la grabación señaló que no quiso hablar del tema antes ya que quería esperar hasta estar segura de su decisión. Y es que en un principio incluso pensó que que las mujeres que expusieron la infidelidad de Omar Núñez lo querían calumniar.

Al respecto en su video mencionó: “Al principio yo creí que era un fotomontaje pero luego empezaron a salir más y más pruebas y ya fue demasiado”.

Tammy Parra aseguró que no necesita de un hombre (TikTok/@tammy.parra)

“La vida es una montaña rusa, a veces puedes estar arriba y a veces muy abajo, me duele porque yo creía conocer a esta persona (Omar Núñez), pero me quedo con la tranquilidad de que yo di mi 100%, mi lealtad y mi respeto, solo sigo en shock de cómo un hombre puede olvidar a su pareja”

Para cerrar su mensaje la influencer lamentó las críticas que estaba recibiendo por parte de otras mujeres y pidió respeto.

Después de este mensaje inicial, Tammy ha compartido a través de redes sociales cómo está siendo el proceso posterior a la ruptura. En sus más recientes historias de Instagram mostró que este viernes fue a recoger sus pertenencias a la casa en donde vivía con su ex, acompañada de una amiga.

“Y pensar que todo terminaría así...”, fueron las palabras con las que acompañó una imagen de sus maletas.

En Tik Tok mostró también que su mamá ha estado presente en este difícil momento de su vida, con un video en el que se puede ver a la mujer cepillándole el cabello mientras ella abraza con fuerza a su mascota.