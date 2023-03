Melissa Galindo procederá legalmente en contra de Kalimba por presunto abuso sexual

La cantante estaba trabajando con Kalimba cuando ocurrieron las supuestas agresiones. (Fotos Instagram: @melissagalindooficial // @kalimbaofficial)

La cantante Melissa Galindo reapareció en sus historias de Instagram, después de denunciar públicamente a Kalimba por presunto abuso sexual, para informar que ya comenzó un proceso legal en contra del cantante por las supuestas agresiones que habría cometido en su contra hace aproximadamente tres años.

“Es increíble la cantidad de mensajes que han llegado diciendo que vivieron algo similar o peor con Kalimba y repito, que triste que seamos nosotras las que tienen miedo. Yo no tengo miedo. Si tienen dudas, sí, estoy procediendo legalmente. Hago esto justo para que los mensajes que me mandan no sean en secreto y que todas las personas se sientan seguras de levantar la voz”, declaró.

Melissa Galindo no compartió detalles sobre la denuncia legal que levantó en contra de su excompañero de trabajo. Sin embargo, contó que en cuanto mostró su testimonio comenzó a recibir mensajes de otras mujeres que habrían pasado una situación similar con Kalimba, pero que no se han atrevido a contarlo por temor.

Estoy temblando todavía, pero estoy bien. Honestamente esto lo hice para que no siga pasando y para que cada día tengan más miedo de tocar a una mujer que no ha dado pie a que toquen su cuerpo.

Kalimba desmintió acusaciones en su contra

El intérprete de Tocando Fondo reaccionó a los señalamientos de Melissa Galindo en su contra y, sin contar su versión de los hechos, aseguró que son falsos. Para comenzar, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido tanto de sus seres queridos como de sus fans ante esta nueva acusación de índole sexual.

“Les expreso mi cariño y profundo agradecimiento por sus mensajes y muestras de solidaridad y apoyo. Quienes me conocen saben quién soy y cuál es mi forma de actuar en lo personal y en lo profesional. Siempre he respetado a todas las personas con las que he compartido un proyecto, tanto sobre como debajo del escenario”, escribió en un comunicado que publicó en Instagram.

Después de resaltar los éxitos que ha logrado en su carrera, negó haber agredido de alguna manera a su excompañera de trabajo y aseguró que en los siguientes días demostrará su inocencia con pruebas (aunque no explicó o mostró cuáles son) que actualmente tiene en su poder.

Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal (...) Informo a la opinión pública que ejerceré acciones legales por la difamación que estoy siendo objeto, incluyendo en contra de quienes han replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y mis derechos.

El cantante terminó su comunicado dejando entrever que desde su postura todo se trata de una difamación para obtener algún tipo de beneficio: “Admiro y celebro estos movimientos que le han dado voz a las mujeres pero es muy triste que sean utilizados de manera incorrecta, ya sea por venganza, para buscar un beneficio o para buscar evadir responsabilidades económicas o jurídicas”.

También publicó un pensamiento en sus historias de Instagram: “Dios me cura las heridas, pero valoro mucho a quien se sienta a mi lado mientras sano”.

Daiana Guzmán apoyó a Melissa Galindo

