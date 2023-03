Kalimba rompió el silencio ante nueva denuncia por presunto acoso sexual

El integrante de "OV7" ha sido acusado de presunto abuso y acoso sexual por otras mujeres a lo largo de su carrera. (Foto: Instagram/@kalimbaofficial)

Kalimba está enfrentando una nueva denuncia por presunto acoso sexual en su contra. En esta ocasión fue señalado públicamente por la cantautora Melissa Galindo de haberla tocado en sus partes íntimas sin su consentimiento cuando trabajaban juntos. El testimonio se viralizó provocando un debate entre los internautas, pues no es la primera vez que el OV7 es acusado por temas de índole sexual, incluso, en 2011 fue detenido por supuesta violación de una menor de edad.

Entre los rumores que giran en torno a su presunta responsabilidad en los actos que denunció Melissa Galindo, el intérprete de No me quiero enamorar reapareció en sus historias de Instagram para compartir un mensaje de aliento en medio de la adversidad, palabras que fueron consideradas como su primera declaración sobre el tema que nuevamente lo tiene en el ojo del huracán.

La cantante aseguró que los hechos ocurrieron en 2020. (Foto Instagram: @melissagalindooficial)

Dios me cura las heridas, pero valoro mucho a quien se sienta a mi lado mientras sano.

Dicha frase fue tuiteada originalmente por Daniel Habif, quien de acuerdo con su página oficial en internet “es considerado uno de los mejores y más importantes conferencistas de habla hispana en el mundo” por su trabajo realizado en temas de espiritualidad, felicidad, motivación e inspiración, con

ayuda del arte, música y poesía.

(Captura Instagram: @kalimbaofficial)

Sin hacer referencia a la nueva denuncia que existe en su contra, Kalimba dejó entrever con su mensaje que está buscando cobijo en su espiritualidad y de cierta manera agradeció a todas aquellas personas de su círculo cercano que le han brindado su apoyo pese al testimonio.

Hasta el momento el cantante no ha hecho declaraciones al respecto, pero podría hacerlo previo a los conciertos que ofrecerá en la Ciudad de México, Guerrero, Jalisco y Estados Unidos en junto a sus compañeros de OV7.

La agrupación se encuentra festejando sus 30 años de trayectoria con una gira. (Foto: Instagram/@oficialov7)

¿Melissa Galindo formalizó su denuncia en contra de Kalimba?

Fue a mediados del presente mes de marzo cuando la cantante recurrió a sus redes sociales para contar el acoso sexual que habría cometido su colega en su contra después de que la invitó a trabajar en su disquera: “En ese momento me pareció una buena idea, porque ya lo conocía de tiempo y conmigo se había portado siempre muy bien”.

El primer acto habría sucedido después de una fiesta: “Yo iba sentada normal y me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto (...) De pronto sentí que algo tocó mi vagina o sea su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina y fue como entré en shock, me cerré, pero no dije nada, capaz fue sin querer para que hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, desprotegida y ni al caso de hacer un lío”.

La cantante Melissa Galindo habló sobre su experiencia con el cantante

La cantante dejó pasar por desapercibida la situación y continuaron trabajando juntos. Tras lo sucedido comenzó una relación amorosa y, según contó, por esa razón Kalimba no volvió a acosarla o insinuarse de ninguna manera hasta que terminó su noviazgo, pues la habría buscado en estado de ebriedad para salir de fiesta.

“Ya hacia casa de Kalimba, primero me abraza y su mano cae en mi seno. Pensé: ‘Fue sin querer, no me voy a mal viajar, está borracho, viene toda su gente’ cero a salvo me sentía y me tapé. Me vuelve a agarrar la rodilla y me vuelve a decir lo mismo sobre que tenía muy buenas noticias sobre mi disco y mi show (...) y volví a sentir la mano hacia arriba, esta vez sentí que volvió a subir los dedos y además de alcanzarme la vagina, se movió. Me shockeé”, contó.

Daiana Guzmán tenía 17 años cuando supuestamente ocurrió el abuso. Tras denunciar formalmente al cantante, las autoridades correspondientes lo detuvieron en el Centro de Readaptación de Chetumal, pero salió en libertad por falta de pruebas. [Archivo]

Daiana Guzmán defendió a Melissa Galindo

La joven que denunció a Kalimba por presunto abuso sexual en 2010 saltó en defensa de Melissa Galindo durante una entrevista que concedió para la periodista Kary Alejandre: “Sí, si le creo. No la conozco, lo digo para que no haya malos entendidos, pero le creo solamente por el hecho de que fue la misma persona que a mí me agredió hace 13 años”, fueron las primeras palabras de Daiana Guzmán.