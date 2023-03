Adrián Uribe bromeó sobre la “epidemia de divorcios en Hoy” y así reaccionó Galilea Montijo

Adrián Uribe no quería estar en "Hoy" por temor a separarse

Las bromas sobre El club de las divorcias continúan inundando las redes sociales, pero solo algunas personalidades se han atrevido a lanzar públicamente comentarios burlescos sobre las rupturas amorosas que están enfrentando las tres conductoras estelares de Hoy: Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Tania Rincón.

Aunque cada una pidió respeto por su situación personal, tanto los seguidores del matutino de Televisa como internautas en general han difundido memes al respecto. Esta situación habría provocado que las conductoras dejaran de reman contra corriente y se sumaran a la tendencia burlándose de llamada maldición de Hoy.

Galilea Montijo Andrea Legarreta y Tania Rincón en menos de 20 días. (Foto: Instagram/@programahoy)

Fue durante una emisión del programa donde Galilea Montijo reaccionó sarcásticamente a un comentario que le hizo Adrián Uribe cuando llegó al foro, pues asistió como invitado especial para platicar sobre la nueva temporada de De Noche pero con sueño. Mientras el comediante platicaba sobre las sorpresas que tiene preparadas, la tapatía aprovechó pedirle la revancha de un juego.

Gali sacó un paquete de huevos numerados, pero antes de pedirle al Vitor que tomara uno para reventárselo en la cabeza, contó: “Me dijo Adrián: ‘¿Tienes covid? (y es que Andrea Legarreta está contagiada de coronavirus) pa saber si saludarte o no. Le digo: ‘No, aquí el bicho más fuerte que hay es el de los divorcios’”.

El momento se viralizó en redes sociales. (Captura YouTube: Hoy)

Su anécdota desató carcajadas en el foro y Adrián, un poco nervioso porque Galilea lo exhibió, comentó: “Por eso yo no quería venir, porque yo estoy muy felizmente casado... ahorita voy a Hoy y mañana saco mi comunicado”.

“No queremos eso”, agregó la tapatía con un tono más serio mientras que Raúl Araiza y Andrea Escalona seguían riéndose por toda la situación. El juego continuó sin más ante el incómodo momento y Montijo reventó un huevo en la cabeza del comediante.

La presentadora de televisión se casó con Fernando Reina Iglesias en 2011. Durante su matrimonio tuvieron un hijo de nombre Mateo. (Foto Instagram: @galileamontijo)

La reacción de Galilea contrastó con la petición que lanzó cuando dio a conocer su divorcio de Fernando Reina Iglesias, pues en esa ocasión se pronunció a favor del respeto que tanto ella como sus compañeras merecen:

“Para todas aquellas personas que en algún momento pueden ver esto como un chiste, esto que nos está pasando al mismo tiempo a Tania, a mi Andy, que mucha gente podría burlarse de esto y hasta parecer una mala jugada de la vida, déjenme decirles y compartirles también que yo sí creo que mucho en Dios, no en sus casualidades, pero sí en su causalidades y por algo nos puso esta prueba juntas”, dijo durante una emisión de Hoy.

Hasta el momento Andrea Legarreta no se ha pronunciado sobre las burlas. (Foto: Instagram/@taniarin)

Tania Rincón bromeó sobre su divorcio durante un programa en vivo

Otra conductora recientemente separada que cambió de opinión y decidió enfrentar el escándalo con humor fue Tanía Rincón. Todo sucedió durante una emisión de La Caminera -un programa radiofónico que conduce con Fran Hevia y Fer Gay-. Y es que mientras entrevistaba a Ricardo Peralta (youtuber que ganó la segunda temporada de MasterChef Celebrity México) sobre los rumores que giraban en torno a su supuesto debut como conductor en un supuesto nuevo matutino de TV Azteca, lanzó un ácido comentario.

“Decían que Mauricio Mancera, Ingrid Coronado, Marco Antonio Regil y yo íbamos a entrar a un nuevo programa que se iba a llamar Buenos días México, pero jamás nadie nos dijo nada. Ahorita estoy en un punto de mi carrera que no, hermana”, respondió el influencer también conocido como Pepe.

“Que bueno que no hermana porque hubiéramos sido competencia”, comentó la excolaboradora de Venga la Alegría. Pepe continuó: “Justo dije jamás, jamás competiría con mi comadre Gali, con mi comadre Tania y mi comadre Andrea porque...”.

“Porque yo todavía no me divorcio”, agregó Tania causando sensación entre sus compañeros e invitados, pues no esperaban que bromeara tan rápido sobre su situación personal actual.