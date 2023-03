Qué se sabe sobre Quentin Tarantino y su última película

La última película de Quentin Tarantino ya tiene nombre y guion EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

El cineasta estadounidense Quentin Tarantino anunció que su próxima y última película llevará por nombre “The movie critic” y que ya tiene listo el guion. Del mismo modo, algunas fuentes aseguran que la historia estará ubicada en la década de los 70s, en Los Ángeles, California, y que volverá a ser una mujer quien sea la protagonista.

La trama es todavía un misterio, y no se sabe mucho sobre la fecha de estreno, pero se espera que las grabaciones de la misma comiencen en algún punto de este año 2023. Es el último filme del director, pues éste ha declarado en varias ocasiones sus intenciones de cerrar su brillante carrera con diez filmes en total.

Se trata del décimo proyecto del cineasta como director, y marca su regreso después del éxito que tuvo con Once up on a time in Hollywood, misma que estelarizó Leonardo DiCaprio, Margot Robbie y Brad Pitt, y que contaba una versión alternativa del asesinato de la actriz Sharon Tate por parte del asesino serial Charles Manson.

Las hasta ahora nueve películas del cineasta son Perros de reserva, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill (dividida en dos volúmenes), Death Proof, Malditos bastardos, Django desencadenado, Los odiosos ocho y Once up on a time in Hollywood.

Se dice que la última película de Tarantino podría ser protagonizada por una mujer REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Del mismo modo, se rumora que su última película contará la vida de la famosa y controvertida crítica de cine Pauline Kael, quien en vida escribió para The New Yorker durante más de 20 años. Kael fue famosa por sus curiosas y ácidas reseñas y críticas de películas, usualmente mordaces y alejadas de las opiniones de sus colegas de la época.

Aún no se sabe si el tratamiento del guion estará enfocado en una biopic al uso o se tomará licencias creativas y narrativas como lo hizo con la vida de Sharon Tate, esposa del polémico cineasta Roman Polanski (responsable de filmes como El bebé de Rosemary y Repulsión), pero conociendo el particular estilo del cineasta, es posible que nos encontremos con algo sumamente original.

En algún momento, se rumoró que el director de Kill Bill estaba interesado en participar en un proyecto relacionado al mundo de Star Trek; no obstante, no ha habido noticias oficiales al respecto en los últimos meses.

Once up on a time in Hollywood es la película más reciente del director CULTURA SONY PICTURES

De confirmarse los rumores, Quentin Tarantino estaría retirándose de la industria del cine en un par de años, al menos de la silla de director, pues el cineasta tiene también una amplia trayectoria como productor, guionista y hasta actor.

Quentin Tarantino compartió escena con la actriz mexicana Salma Hayek en la película Del crepúsculo al amanecer, filme que escribió el cineasta de Kill Bill pero que dirigió el director Robert Rodríguez.

Se cuenta que Tarantino fue el responsable de que Rodríguez fichara a la mexicana para la película, pues el papel estaba destinado para una actriz rubia, pero el escritor manifestó que el icónico baile con una serpiente estaba pensado para alguien como Salma Hayek.

Salma Hayek compartió escena con Tarantino en el filme "Del crepúsculo al amanecer" REUTERS/Maja Smiejkowska

No es la única relación del director estadounidense con México, pues a lo largo de sus filmes podemos ver cierta inspiración en la cultura mexicana. Del mismo modo, el actor mexicano Diego Calva, quien recientemente estuvo nominado a los Globos de Oro por su actuación en Babylon junto a Margot Robbie, declaró que su madre se había echado unos tequilas con el cineasta estadounidense.

La última película de Quentin Tarantino simboliza la culminación de una era cinematográfica de éxitos que lo llevaron a lo más alto de Hollywood. Tarantino ha declarado con anterioridad que él no estudió cine, sino que vio cine. Es conocida su faceta como trabajador en una tienda de renta de videos.