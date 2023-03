De Tenoch Huerta a Salma Hayek: los momentos más fan de los mexicanos en los Oscar

Los mexicanos se robaron las cámaras en los Oscar. (Fotos Instagram)

Las celebridades, por más famosas que sean, tienen a sus artistas favoritos y no han dudado en hacer hasta lo imposible con tal de conocerlos. Entre conciertos, presentaciones especiales y premieres destaca la ceremonia de los premios Oscar, pues se ha convertido en un espacio óptimo para que personalidades de todo el mundo se conozcan regalándole al público los crossover más sorprendentes del medio.

Un claro ejemplo ocurrió durante la 95° entrega anual de la estatuilla dorada otorgada por La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, donde varios artistas aprovecharon la ocasión para saludar a sus colegas y tomarse la foto del recuerdo. Entre ellos destacaron los mexicanos Salma Hayek, Eugenio Derbez, Tenoch Huerta y Paulina Rubio.

Eugenio Derbez junto a Antonio Banderas y Ana de Armas. (Fotos Instagram: @ederbez)

Eugenio Derbez presumió su encuentro con Brendan Fraser, Antonio Banderas y Ana de Armas

Tras la ceremonia de premiación se llevó a cabo una fiesta donde acudieron las estrellas que recibieron la prestigiosa estatuilla dorada, quienes estuvieron nominado y alguno que otro artista invitado. Tal fue el caso de Eugenio Derbez, quien no perdió la oportunidad de acercarse a Antonio Banderas -protagonista de El gato con botas: el último deseo-, Ana de Armas -quien dio vida a Marilyn Monroe en Rubia- y el ganador a “Mejor Actor” por La Ballena, Brendan Fraser.

El comediante mexicano recurrió a su cuenta de Instagram para compartir las fotografías con sus casi 19 millones de seguidores, donde recibió aplausos por coincidir con los actores del momento y críticas por “querer colgarse de su fama”.

Tenoch Huerta junto a Brendan Fraser y Pedro Pascal. (Fotos Instagram: @tenochhuerta)

Tenoch Huerta se codeó con las estrellas de la noche: Brendan Fraser y Pedro Pascal

El actor mexicano de 42 años de edad también asistió como invitado especial a la celebración que se llevó a cabo después de la ceremonia de premiación. Cabe recordar que dio vida a Namor en Black Panther Wakanda Forever, una película de Marvel que estuvo figuró en las categorías: “Mejor Actriz de Reparto”, “Mejores Efectos Visuales”, “Mejor Maquillaje y Peinado” y “Mejor Diseño de Vestuario”.

Durante la fiesta se encontró con Brendan Fraser, quien posó con el mexicano mientras sostenía su Oscar en la mano. Pero eso no fue todo, el protagonista de Narcos también saludó a Pedro Pascal, considerado como el actor del momento gracias a sus protagónicos en The mandalorian y The Last Of Us.

Pedro Pascal, Salma Hayek y Valentina Paloma Pinault posaron en la 95° entrega de los premios Oscar. (Foto: REUTERS/Eric Gaillard)

Salma Hayek corrió para tomarse una foto con Pedro Pascal

La veracruzana, considerada como una de las artistas mexicanas con mayor presencia a nivel internacional, volvió a robarse las miradas en cuanto arribó a la alfombra champagne de los premios Oscar. Y es que no solo provocó suspiros entre los asistentes con su espectacular vestido rojo, también causó sensación cuando apresuró a su hija Valentina para que pudieran posar junto a Pedro Pascal.

La mexicana quería una foto con el chileno e hizo lo posible por entrar en cuadro junto a Pascal

El actor chileno se llevó una gran sorpresa cuando su colega mexicana lo abrazó por la espalda y, ante la confusión no hizo más que corresponder al gesto con otro abrazo. Fue así que la protagonista de Frida logró su cometido: ser fotografiada junto a Pedro Pascal.

“Salma Hayek corriendo a hacerse una foto con Pedro Pascal en la alfombra de los #Oscars me representa”, “Salma Hayek: Córrele hija, vamos a tomarnos una foto con Pedrito Pascal”, “Y yo también correría a prenderme de su brazo si pudiera”, “Todos quieren a Pedro”, fueron algunos de los comentarios en las redes.

La cantante también se tomó una selfie con Elton John. (Foto Instagram: @paulinarubio)

“¡Las rubias se divierten más!”: Paulina Rubio posó con Heidi Klum

La Chica Dorada no se quedó atrás, pues durante la fiesta que ofreció Elton John después de la ceremonia de premiación de los Oscar tuvo la oportunidad de conocer a la reconocida modelo, conductora y actriz alemana Heidi Klum y no dudó en tomarse una foto con ella resaltando su cabellera rubia.