Carín León estaría separado de su esposa desde hace mes y medio

(Instagram/@carinleonoficial)

De forma oficial, Carin León está casado con Isabel Alejandra Esquer, originaria de Hermosillo, Sonora; no obstante, hay fuertes rumores en los que se aseguró que la pareja ya se habría distanciado.

Las versiones sobre el supuesto divorcio y alejamiento de la pareja fueron impulsadas por cuentas de influencers que publican actualizaciones sobre artistas del mundo del entretenimiento.

A través de Instagram, @chamonic3 mencionó que una grabación sería el principal motivo de su sospecha, ya que se dejó ver en algún bar de Hermosillo cantando de forma “despechada”, además, la usuaria aseguró que ya no usa el anillo de matrimonoo y que no acudió a dicho centro nocturno en compañía de Alejandra Esquer.

(Instagram/@carinleonoficial)

“Desde hace 1 mes y medio más o menos, no fue por el ritmo de trabajo ya que Alejandra era una de sus Publicistas, fue por otras razones, esto lo confirme por que ella no asistió al evento donde fue invitado Carin en México Grupo Firme”, escribió también. Esto en referencia al concierto de esta banda en el Foro Sol.

Hasta el cierre de esta publicación, Carin León no ha negado o confirmado su separación de Alejandra Esquer, en las historias temporales de su cuenta de Instagram, el cantante únicamente ha compartido sus logros musicales, sin ofrecer detalles sobre su vida privada.

En una de las Instastories, Carin León compartió que estaba nominado a Mejor Colaboración de regional mexicano por Con un botecito a pecho, en la que cantó junto a Adriel Favela. Otras nominaciones que tiene en los Latin American Music Awards son Mejor canción de regional mexicano, por La Boda del Huitlacoche (versión en vivo) y Mejor artista Regional Mexicano.

Por su cuenta, la historia temporal más reciente de Alejandra Esquer es un meme que dice “Consejos chidos: si el problema tiene solución ¿Pa’ qué te preocupas? y si no tiene solución, pos’ ¿Ya pa’ qué te preocupas?”.

(Instagram/@alejandraesquer_)

Ninguno de los dos ha borrado las fotos que tienen juntos en Instagram, pero es cierto que tiene al menos dos semanas que no publican alguna imagen nueva en la que dejen ver su amor.

Recientemente, el género del regional mexicano vivió una separación importante, pues Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme. Daisy Anahy, la ex pareja del cantante, habría revelado el motivo del divorcio.

Internautas han expresado su preocupación porque el hecho de que la pareja se sometiera al examen que permite determinar, a través del análisis del ADN, quién es el padre o la madre biológica de un niño, niña o adolescente, en los primeros meses de gestación. Motivo por el que Eduin Caz ha sido duramente criticado en redes sociales.

“Voy a tener niño, no sé cómo pasó, la verdad sí nos agarró de sorpresa que le hayamos hecho exámenes de ADN desde bien bebito y nos hubieran dicho que era niña, y no manches, ya tengo un montón de meses y aunque digan que me pongo almohada, y ya saben, los mitoteros, aquí lo traigo y es niño, les voy a dejar evidencia, para que vean”, expresó la influencer en sus redes sociales.