Por qué Brenda Zambrano terminó con Guty Carrera

Brenda Zambrano vivió el duelo dentro de la relación con Guty Carrera

Justo un mes después de que se diera a conocer la ruptura, Brenda Zambrano ya detalló las razones por las que terminó su relación con Guty Carrera.

Los influencers se convirtieron en una de las parejas más virales pues participaron en varios realitys juntos; sin embargo, la ex acashore detalló que su romance no era tan agradable como ella lo hacía ver en redes sociales. Así lo explicó Zambrano en conversación con el youtuber Gusgri en su canal Doble G:

“Se van echando piedras al cántaro, no era nada detallista, ojalá que con la próxima novia que tenga sea detallista y vea los errores que tuvo conmigo, pero yo siempre di una imagen de que mi relación era perfecta, las redes sociales son para inventarte una vida que no tienes, pinté una relación perfecta, todo mundo lo amó y nos amó”

Fue Brenda la que decidió terminar la relación, se dijo atacada por escuchar que la gente le aplaudía a él por "haberla dejado" (Instagram/@brendazambranoc y @gutycarrera)

En conversación en el canal de Gusgri, Brenda Zambrano también reveló que Guty estaba en contra de que su ahora ex pareja hubiera participado en Acapulco Shore, un reality de MTV en el que la fiesta, el alcohol y el degenere son la clave de las interacciones entre los participantes.

“Le molestaba mucho mi pasado en Acapulco Shore, que si hice Playboy, siempre estaba criticándome mi pasado. En Resistiré lo vieron y yo no me sentía cómoda porque a mí me incomoda, me da pena muchas cosas de las que hice como para que me las esté sacando cada vez que algo le incomoda”, dijo.

En la misma entrevista, Brenda Zambrano hizo una referencia a una de las canciones que Shakira lanzó tras su ruptura con Piqué: “Es la primera vez que voy a hablar de mi ruptura, fuimos una pareja muy viral, participamos en tres realitys juntos y como dijo Shakira, ‘fue la monotonía’. Uno tiene que empezar a ver focos rojos desde un inicio, tanto él de mí, como yo de él.”

Brenda Zambrano acusó a Guty de no ser detallista, de juzgarla demasiado y de no apoyarla en sus proyectos, dejó de ser feliz a lado suyo (YouTube/@GUSGRI)

Durante su conversación con Gusgri, Brenda Zambrano aseguró que vivió el duelo durante la relación, pues ya no se sentía feliz dentro de la misma, este proceso se complicó porque su mamá se interpuso en el proceso y se sintió duramente criticada por la opinión pública, ya que constantemente suele dar la imagen de una joven que le gusta entrar en polémicas.

Aparentemente, esta actitud no representa su verdadera personalidad. Por el contrario Guty nunca le habría ofrecido una interacción de equipo y mucho menos se había sentido totalmente en agrado junto a él.

“Ahora que anuncio que terminamos porque no quiero estar con él y no soy feliz, todo el mundo le aplaude por dejarme, porque ‘soy tóxica y mala’, lo que no ven es que siempre doy la cara por él, pero yo nunca sentirme protegida por él, no me echaba porras aunque fuera dentro de la casa”, dijo.

Guty Carrera y Brenda Zambrano terminaron su relación, ella reveló que el noviazgo no era tan bello como lo retrataba en redes sociales (Instagram)

De igual forma, reveló que él había hecho “cosas para recuperar la relación, que en lugar de hacer cosas bien, las hacía para ca...la. Entonces, como decir que ahora sí se quería casar, ir a pedirle la mano a mi mamá sin mi consentimiento. Cosas así que no estaban padre, pues dije ya no quiero vivir contigo, a chi...ar su madre. Ya no quiero, no te quiero, me amas, pero yo no. No puedes obligar a una persona a que te quiera”, señaló.

Ante esto, Brenda Zambrano comenzó a vivir su duelo dentro de la misma relación:

“Y yo me dije ¿qué estás haciendo con un cab...n que no tiene las cosas claras? Eso va para 4 años, no sabes si se quiere casar, si tener hijos, qué futuro te espera, qué quieres y yo dije ‘hay cosas que fallé y que él fallo’, yo ya no soy feliz con esta relación, no me sentía incómoda ni en casa”, reveló.