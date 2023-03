“Me revientan”: Ricardo Casares aclaró que no le tiene envidia a Javier Ibarreche

Ricardo Casares aclaró que no le tiene envidia a Javier Ibarreche (foto: ricardocasares/IG)

Recientemente el presentador de televisión, Ricardo Casares salió a aclarar por medio de redes sociales que no le tiene envidia al tiktoker mexicano, Javier Ibarreche. Esto después de que le llovieran una serie de comentarios negativos durante la cobertura de los premios Oscar, en los cuales acusaron al elenco de Venga la Alegría de opacar y no dejar hablar a Ibarreche.

A través de una foto que compartió en Instagram, acompañada de un mensaje, destacó que se había sorprendido de los comentarios realizados por los seguidores del tiktoker; “Me revientan pues según ellos ‘me dio envida’ Javier”, acto siguiente indicó que le había provocado “envidia de la buena y admiración”, puesto que realizó la cobertura de los premios con una persona muy talentosa, agradable y preparada.

“Me da envidia de la buena y como compañero me acerque a el desde el minuto 1 para lograr una sociedad que claro que se dio! Fui por estar al lado de él, el primero en sorprenderme cuando Lee Curtís lo saludó y más aún lo abracé cuando Santi Mitre le felicitó una crítica”, expresó.

Casares declaró que considera que Ibarreche es una persona muy talentosa, agradable y preparada (Captura de pantalla/Twitter)

De acuerdo con su testimonio, ambos personajes la pasaron muy bien y además recalcó que no hizo nada malo: “Estoy muy orgulloso de Javier, lo hizo espectacular, pero también estoy muy contento con mi chamba, no veo por que me reventaron así!”, aseveró.

Y es que durante la premiación de los Oscar, múltiples internautas señalaron que Ricardo Casares y la televisora de TV Azteca intentaron opacar al tiktoker que se volvió famoso por hablar de cosas relacionadas con el séptimo arte: “Pueden ya los de TV azteca dejar hablar a Javier Ibarreche”, “la neta lo castroso y estresante que es el equipo de TV azteca y la envidia se les nota de tener a Javier Ibarreche”, “cuando la única razón por la que estás viendo los Oscar en tv azteca es para ver a Javier Ibarreche y junto con el salen 4 randoms que sepa quiénes son y no lo dejan hablar”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes sociales.

Javier se volvió tendencia por sus reacciones en la alfombra roja de los Oscar (Captura de pantalla/Twitter)

Ricardo Casares también comentó que la lluvia de comentarios en su contra sería una situación que normalmente dejaría pasar, posteriormente mencionó que en está ocasión no sería de esa forma y terminó con la siguiente frase: “Bueno sí! Hue*** cule*** se hizo un buen trabajo y la pasamos chi****!”, haciendo referencia que en ningún momento intentó demeritar u opacar a su compañero.

Cabe recordar que Ibarreche fue uno de los encargados de entrevistar a varios invitados de los Oscar 2023 durante la alfombra roja, lugar en el que cumplió una de sus metas profesionales más importantes. Sus seguidores se mantuvieron al pendiente de su desempeño, convirtiéndolo en tendencia en redes sociales debido a sus reacciones y divertidas expresiones de emoción.

¿Quién es Javier Ibarreche?

Es un joven mexicano de 29 años que es reconocido por hacer contenido en Tik Tok, red social en la que cuenta con más de nueve millones de seguidores. En dicha red se dedica a realizar críticas, reseñas y recomendaciones de películas y series, además, gracias a su carismática forma de compartir su opinión, fue que comenzó a recibir invitaciones para entrevistar a diversos famosos y también para ser conductor de algunos segmentos de plataformas dedicadas a la industria cinematográfica.

Javier Ibarreche se desempeñaba como un profesor de secundaria (Captura de pantalla/Twitter)

Antes de que se convirtiera en una estrella de TikTok, Javier Ibarreche se desempeñaba como un profesor de secundaria, sin embargo, con el crecimiento de la plataforma de videos cortos durante la pandemia provocada por el COVID-19, desde 2021 se aventuró como creados de contenido y rápidamente se volvió uno de los personajes favoritos de los usuarios mexicanos.