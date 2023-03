Salma Hayek robó suspiros con su vestido desabrochado: “Feliz de mantener el glamour”

La mexicana quería una foto con el chileno e hizo lo posible por entrar en cuadro junto a Pascal

Salma Hayek se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales durante la noche del domingo 12 de marzo tras asistir como invitada especial a la 95° entrega anual de los premios Oscar. Y es que no solo deslumbró con un majestuoso vestido de lentejuelas previo a presentar al ganador en la categoría “Mejor Película Extranjera”, también protagonizó un divertido momento cuando corrió por Pedro Pascal y robó suspiros al cambiarse su vestido para el after party.

La veracruzana que prestó su voz para darle vida a Kitty Patitas Suaves en El gato con botas: el último deseo, acaparó los reflectores en cuanto comenzó a desfilar por la alfombra champagne luciendo un despampanante vestido Gucci junto a su hija Valentina Pinault, quien también destacó con un atuendo rojo.

Salma Hayek volvió a lucir un majestuoso vestido Gucci. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Mientras intentaban abrirse paso entre la ola de celebridades que se encontraban en el lugar, la protagonista de Frida notó que tan solo unos pasos enfrente de ella se encontraba Pedro Pascal, uno de los artistas más esperados de la noche por su participación en la ceremonia, su protagónico en The Mandalorian y el final de temporada de The Last Of Us.

Salma no quería perder la oportunidad de posar junto a su colega chileno, así que evadió a cuantas estrellas pudo hasta alcanzarlo y logró su cometido.

Salma Hayek y Valentina Pinault no solo posaron con Pedro Pascal en la alfombra champagne, también convivieron con él durante la premiación, pues estaba sentado atrás de ellas. (Foto: Eric Gaillard/ Reuters)

Pero eso no fue todo, minutos más tarde subió al escenario junto a Antonio Bandera- su coestrella en El gato con botas- para entregar la prestigiosa estatuilla dorada al equipo de Sin novedad al frente. La ceremonia continuó sin ningún contratiempo y concluyó cuando La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas reconoció a Todo en todas partes al mismo tiempo como la mejor película del año.

En cuando el evento oficial terminó, los invitados corrieron a sus hoteles para cambiarse con motivo de la fiesta que se llevó a cabo para celebrar a los ganadores. Salma Hayek hizo lo propio y no dudó compartirlo con sus 23 millones de seguidores en Instagram a través de un video donde apareció con su vestido desabrochado mientras comía un aperitivo.

La actriz corrió para tomarse una foto con Pedro Pascal

Feliz de mantener el glamour en marcha, pero lo primero es lo primero.

Como era de esperarse, el fragmento audiovisual se viralizó en redes sociales y conmocionó a los fanáticos de la actriz, quienes llenaron la sección de comentarios con halagos. Entre las reacciones destacó la presencia de algunas personalidades del medio artístico, tales como Yalitza Aparicio, Andrea Escalona y Antonio Banderas, quienes externaron su admiración por la mexicana a través de emojis.

“Todas somos Salma”. “Incluso su espalda es perfecta”. “Te ves increíble a tu edad”. “Salma representándonos a las mujeres cuando llegamos de una fiesta”. “Te entiendo, es que uno no se llena con lo que dan en las fiestas”. “Que bueno saber que son tan mortales como cualquiera de nosotras!!”. “La más linda de todas”, escribieron en el post de la artista de 56 años.

Salma Hayek en la fiesta de Vanity Fair después de los premios Oscar. (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Tras disfrutar de lo que aparentemente era un sándwich, Salma Hayek cambió su vestido corte A por otro semi sirena plateado con una encaje en su escote y una abertura en la falda.

Otro mexicano enloqueció con Pedro Pascal

Tenoch Huerta también asistió como invitado especial a la celebración que se llevó a cabo después de la ceremonia de premiación. Durante la fiesta se encontró con Brendan Fraser -ganador a “Mejor Actor” por su protagónico en La Ballena- y Pedro Pascal, con quienes se tomó charló por unos minutos y se tomó fotografías que compartió con sus fans a través de sus historias de Instagram.

(Fotos Instagram: @tenochhuerta)

Cabe recordar que el oriundo de Ecatepec, Estado de México, dio vida a Namor en Black Panther Wakanda Forever, una película de Marvel que estuvo nominada en las categorías: “Mejor Actriz de Reparto”, “Mejores Efectos Visuales”, “Mejor Maquillaje y Peinado” y “Mejor Diseño de Vestuario”.