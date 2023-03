La amistad entre los protagonistas de ”Grease” solo fue interrumpida con la muerte de la actriz en el año 2022 tras no lograr vencer al cáncer

Previo a que Lenny Kravitz tocara el tema Calling all Angels para iniciar el nostálgico In memoriam de los Oscar 2023, John Travolta emitió unas palabras para los actores que serían recordados, entre los que se encontraba su gran amiga Olivia Newton-John. Motivo por el que el actor se quebró y rompió en llanto causando todo tipo de reacciones.

Durante la 95.ª edición de los premios otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el protagonista de Grease fue el encargado de introducir el emotivo segmento en el que se honra la vida artística de las grandes estrellas del mundo de la actuación, sea frente o detrás de cámaras, que perdieron la vida durante el año 2022.

“En esta industria, tenemos el raro lujo de hacer lo que amamos para ganarnos la vida y, a veces, hacerlo con personas que amamos . Y dado que esta noche es una celebración del trabajo y los logros de nuestra comunidad en el año pasado, es apropiado que celebremos a aquellos que hemos perdido , que dedicaron sus vidas a su oficio, tanto delante como detrás de cámara”, inició el actor de 69 años de edad.

El nostálgico discurso de John Travolta a Olivia Newton-John en el “In memoriam” de los Oscar 2023 (Fotos: Kevin Winter/Getty Images)

Aunque para ese momento de su participación no había sido tan notorio lo personal que era para él poder presentar el In memoriam de la más reciente edición, su voz se quebró así como sus ojos se llenaron de lágrimas, pues segundos más tarde haría una clara referencia a su compañera de reparto en la producción que les dio a ambos fama internacional y el poder dejar un legado en las cintas musicales y la cultura pop.

“A través de sus inconmensurables contribuciones, cada uno de ellos dejó una marca individual e indeleble que compartió e informó. Tocaron nuestros corazones, nos hicieron sonreír y se convirtieron en queridos amigos, a los que siempre permaneceremos irremediablemente dedicados”, agregó citando la canción Hopefully Devoted to You, que interpretó con Newton-John en Grease.

Ante la dificultad de poder pronunciar la última línea y clara referencia a su entrañable amiga, los asistentes aplaudieron su discurso haciendo que el actor asentara con la cabeza en señal de agradecimiento por la compresión. Tras su participación, el momento tomó gran viralidad en redes sociales haciendo que miles de internautas le externaran muestras de cariño.

El actor no pudo contener sus emociones REUTERS/Carlos Barria

“Grande John recordando a Olivia de esa manera, sin ni siquiera mencionar su nombre supo cómo hacer que todos entendiéramos con el nombre de una canción lo mucho que la quería”. “Hopefully Devoted to You ahora dolerá con toda el alma después de ver a John quebrado y con lágrimas hablando sobre los que ya no están pero recordará para la eternidad”, reaccionaron internautas.

El último adiós de “Danny” a “Sandy”

El ocho de agosto del 2022, el mundo del entretenimiento mundial se paralizó luego de que se hiciera pública la muerte de Olivia Newton-John, pues tras enfrentarlo en dos ocasiones previas y enterarse que había regresado en el año 2018, la actriz perdió la batalla contra el cáncer de mama con el que vivía.

Los actores obtuvieron fama mundial gracias a la cinta (Foto: Archivo)

“Mi queridísima Olivia, tú hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. La huella que has dejado ha sido increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y volveremos a estar juntos de nuevo. Desde el primer momento en que te vi hasta el final. Tu Danny, tu John”, escribió el actor en sus redes sociales tras la noticia.