“Me enteré por un video que terminamos”: así supo Parejita López que él y Yulianna Peniche rompieron

José Luis "Parejita" López y Yulianna Peniche Foto: Twitter @Yuliannap

La pareja que presumía en redes sociales ir con solidez terminó hace ya casi un año, pero en un podcast, el ex-futbolista José Luis Parejita López finalmente narró como fue la separación con la conductora y actriz Yulianna Peniche

Y es que el dúo incluso participo en reality shows como Inseparables de Televisa o se vio a Yulianna contactando con José Luis en Exatlón de TV Azteca y formalizaron su relación que ya tenía alrededor de cuatro años, no obstante, en junio de 2022 al tiempo que concursaba en Las Estrellas bailan en Hoy, certamen de danza que se realizaba dentro del matutino de Televisa, Yulianna Peniche aseveró que había terminado su relación con el mediocampista recordado por su carrera en Pumas de UNAM.

Esto entre lágrimas y la solidaridad del actor Ariel López Padilla quien fungia como coach de las parejas participantes, Yulianna interpretó el baile y desde ese momento la pareja se separó. Cuando esta información surge, Parejita López no hizo ningún comentario pero recientemente contó en entrevista cual fue su posición y que hizo ante la abrupta disolución de su noviazgo.

Su familia fue quien le comentó que había terminado con la actriz

En un podcast, Parejita se sinceró con el público y cuando la anfitriona le cuestionó como es que la pareja decidió separarse, el ex-futbolista es tajante: “Ella llegó a su acuerdo solita...” señaló entre algunas risas “Ella no me dijo nada y yo solo vi un video de un programa donde ella decía que ya habíamos terminado” afirmó ante la incredulidad de Paola Sasso, conductora del programa.

El también empresario prosiguió: “Y ni siquiera es que me haya enterado yo ¡mis familiares me dijeron! De repente me preguntaron que si ya habíamos terminado y yo pregunte que con quien y entonces me muestran el video donde sale ella (Yulianna) llorando y diciendo que nuestra relación había llegado a su fin. Eso pasó en Las Estrellas bailan en Hoy.”

Cuando cuestionaron al artista sobre si trató de contactar a la actriz para saber que había sucedió, López Monroy negó categóricamente: “No, no le volví a hablar. Ella dijo que terminamos, yo lo acepté y me lavé las manos. Dije “bueno, ok, así es esto. y ese fue el final de la relación.”

Yulianna Peniche y José Luis "Parejita" López no hablaron durante 10 meses después de su abrupto rompimiento Foto: Twitter @Yuliannap

No contactó con Peniche durante meses

Parejita López entonces contó que en el periodo de 10 meses no hubo ningún tipo de relación con Yulianna Peniche, hasta hace tres meses.

“Un amigo en común un tuvo su cumpleaños y ahí nos volvimos a ver pero no hablamos en absoluto. Hasta el día siguiente.” Aseguró López sin dar más detalles sobre que conversó con su ex-pareja.

Actualmente ambas figuras se mantienen solteras Foto: Twitter @Yuliannap

Que fue de ambos

Peniche aseveró que la razón de la ruptura se dio por que considero que una vez que el ex-futbolista le dio el anillo de compromiso, ya no hizo más por darle seguimiento a la situación y “fue la pandemia lo que llevo nuestros planes a ya no encajar” comentó la conductora.

Ambos personajes públicos desde entonces se han mantenido lejanos a la conversación, Yulianna Peniche se ha integrado a proyectos televisivos mientras el Parejita López ha intentado retomar su carrera en el ámbito del deporte como comentarista y también asistente técnico y recientemente comentó sobre el desempeño de Rafael Puente Jr. (quién en algún momento también entro a la actuación) como director técnico del club Pumas mencionando que le “hacia falta carácter” al técnico que solamente ha ganado tres de diez enfrentamientos disputados.

Mientras que Yulianna Peniche continua soltera, José Luis entablo una relación con la conductora Olga Pugacheva, previamente el ex-futbolista se ha casado en dos ocasiones.