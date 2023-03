Parejita López aseguró que Rafa Puente Jr. “no tiene carácter” para dirigir a los Pumas

Rafa Puente no ha podido convencer a la afición de los Pumas (EFE)

A pesar del relevo de Andrés Lillini en la dirección técnica, los Pumas de la Universidad Nacional no han podido consolidar una participación competitiva en la Liga MX. La figura de Rafael Puente Jr. en el banquillo no ha sido determinante y se encuentra en riesgo de salir de la zona de repechaje. En ese sentido, José Luis Parejita López consideró que el timonel no tiene carácter apto para la institución.

En una entrevista con el medio TUDN previa al enfrentamiento del equipo auriazul en contra del Cruz Azul en la jornada 11 del futbol mexicano, el exjugador de las instituciones consideró que a Rafael Puente Jr. le hace falta experiencia para poder dirigir a los equipos grandes de manera competente.

“Yo conozco a Rafa desde fuerzas básicas, donde fue mi compañero. Por eso creo que le hace mucha falta seguir preparándose y que le sigan dando oportunidad en otros equipos. No ahorita en los equipos grandes, donde exigen muchísimo. Yo creo que no tiene todavía el carácter para poder aguantar esto”, expresó.

Parejita López compartió el vestidor con Rafael Puente en las fuerzas básicas de los Pumas (Instagram/@parejitalopez11)

La decisión de nombrar a Puente Jr. como el nuevo entrenador causó escándalo entre la afición. Antes de asumir el cargo, el hijo del exportero del Atlante contaba con siete años de trayectoria en los banquillos aunque no con los logros más espectaculares.

Su mejor estadística la consolidó al frente de los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), pues en 55 encuentros consolidó un rendimiento de 40.61 por ciento. Dicho rubro fue similar cuando tomó las riendas de los Gallos Blancos de Querétaro.

No obstante, cuando fue nombrado como entrenador de los rojinegros del Atlas su porcentaje de efectividad cayó súbitamente. En los nueve encuentros que dirigió en el 2020 apenas logró ganar uno y empatar otro más, por lo que la cifra fue del 14.81 por ciento. Fue así que convenció a la directiva universitaria para tomar las riendas del proyecto deportivo.

Rafa Puente Jr. refrendó que Pumas será su proyecto más complicado como técnico (Foto: Twitter/@PumasMX)

Al respecto, el Parejita celebró que los equipos den oportunidad a los entrenadores jóvenes. No obstante, consideró que la trayectoria de Rafael Puente Jr. no ha sido positiva debido al balance de victorias y derrotas en los equipos que ha dirigido. Por otro lado, consideró que la presencia de Ricardo Ferretti o Hugo Sánchez hubiera mejorado la situación deportiva del club.

Otro de los aspectos que López criticó de la gestión de Rafa Puente fue la falta de confianza que transmite a los jugadores. De acuerdo con él, la actitud de los titulares es evidente desde que se presentan al terreno de juego, pues llegan a predisponerse a fallar en momentos específicos. Incluso, citó el más reciente partido cuando fueron remontados por el Puebla después de haber tomado la ventaja.

Los Pumas solamente tienen tres victorias en el Clausura 2023 (Twitter/@PumasMX)

“Los jugadores hasta entran a la cancha y entran con otra actitud. Necesitan un entrenador que les regrese esa memoria del futbol porque es lo que saben hacer, todos lo sabíamos hacer pero cuando no tienes esa confianza las cosas no te salen. Es lo que le está pasando a este equipo, por más que trabajen los resultados no son positivos y lo estamos viendo con el equipo. “, expresó.

El siguiente reto en el calendario de los Pumas de la Universidad Nacional será en contra del Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. El resultado del encuentro será relevante para cualquiera de los dos equipos involucrados pues son los últimos dos clasificados en la zona de repechaje al momento. En ese sentido, una derrota podría condenar al perdedor.