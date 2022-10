De telenovelas a director técnico de Pumas: así fue el paso de Rafa Puente Jr. por la actuación

Rafael Puente del Río es hijo de Rafael "El Wama" Puente, quien portó la playera del Atlante y el América. (Foto: Twitter/@PumasMX // captura YouTube)

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) perdieron a Andrés Lillini tras sus problemas para poder clasificar a la liguilla, pero ya cuentan con un nuevo director técnico que reavivó las esperanzas de un nuevo campeonato. Se trata de Rafael Puente del Río quien, después de trabajar con otros grandes equipos del fútbol mexicano como Atlas, Querétaro y Lobos BAUP, buscará cumplir con las grandes expectativas.

Muchos aficionados del balompié conocen la trayectoria deportiva del ex futbolista, sin embargo, muy pocos saben que entre su paso por las canchas incursionó en el mundo de la actuación. Así es, el oriundo de la Ciudad de México estelarizó algunos melodramas donde se ganó cientos de halagos por su trabajada figura, pues frecuentemente aparecía en cuadro sin playera.

El actor y ex futbolista se dijo comprometido con las metas de Pumas para el nuevo torneo. (Foto: EFE/Francisco Guasco/Archivo)

Fue en 2006 cuando Rafael Puente del Río participó en Código Postal, un melodrama mexicano destinado para el público juvenil donde compartió créditos con Claudia Godínez, Jessica Coch, Jackie García, Imanol Landeta y Altaír Jarabo, por mencionar a integrantes del elenco. La telenovela contó la historia de cinco familias que viven en una zona muy exclusiva cerca del mar, donde el futbolista interpretó a Héctor Garza.

El último episodio se transmitió en febrero de 2007 y actualmente algunas escenas están disponibles en YouTube. Pero eso no fue todo, la actuación movió tanto al mexicano que decidió continuar por ese camino y en Palabra de mujer, una producción estelarizada por Edith González, Ludwika Paleta, Yadhira Carrillo, Dalilah Polanco y Cynthia Klitbo.

En este proyecto dio vida a un personaje secundario, Roberto Landeta Ibarra. Después hizo algunas otras colaboraciones terminando con esa faceta de su vida en 2012, cuando unió su vida en matrimonio con Mariana Sobrado, pues decidió que ya era momento de regresar al ámbito deportivo dirigiendo a los Lobos BUAP en la liga de ascenso.

Su desenvolvimiento como director técnico rindió frutos y pronto se movió a la Liga MX con Querétaro y Atlas. Asimismo, siguió aprendiendo nuevas estrategias y no pudo hacerlo con un mejor maestro que con Ricardo Tuca Ferretti -también ex director técnico de Pumas-, pues trabajó como auxiliar cuando estaba en los Bravos de Juárez.

Rafael Puente Jr. promete sorprender como director técnico de Pumas

Fue el pasado 28 de octubre cuando el presidente de los Pumas, el Ing. Leopoldo Silva, y el vicepresidente deportivo, el Dr. Miguel Mejía Barón anunciaron a Rafael Puente del Río como su su nuevo técnico de cara al nuevo torneo Clausura 2023 -que iniciara en enero del próximo año-: “Bienvenido de vuelta al lugar que te vio crecer. @rafaelpuente es nuevo DT de Pumas”, colocaron vía Twitter.

“Regresar a mi origen me hace recordar lo que es ser Puma, una vez que te pones esa camiseta la garra y la determinación se mantiene intactas, en la Cantera me dio los valores que me formo como profesional ¡Estamos listos, una vez Puma, siempre Puma!”, dijo el ex futbolista y actor.

Rafa Puente Jr. refrendó que Pumas será su proyecto más complicado como técnico (Foto: Twitter/@PumasMX)

Minutos después participó en una conferencia de prensa donde el ahora técnico auriazul aseguró que estar en el banquillo universitario es el reto más importante de su carrera y frente a Leopoldo Silva y Miguel Mejía Barón hizo una pequeña radiografía de su paso por Pumas.

“Pase 9 años de mi vida en esta institución. Me sorprende lo mucho que ha crecido la Cantera. Conozco perfectamente las entrañas. Aquí me formé como persona”, señaló con notoria emoción.

