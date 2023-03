Galilea Montijo ya había pensado en separarse de Fernando Reina: “Descubrí muchas cosas”

La conductora se suma a la lista de conductoras del programa Hoy, que anuncian en vivo su divorcio.

Las conductoras del programa Hoy continúan sorprendiendo al público con sus rupturas amorosas. En esta ocasión fue Galilea Montijo quien ocupó las cámaras y micrófonos del matutino de Televisa para confirmar que terminó su matrimonio con Fernando Reina Iglesias tras 11 años de matrimonio y, al igual que sus compañeras Andrea Legarreta y Tania Rincón, aseguró que todo concluyó en buenos términos.

“Siempre hemos sido muy orgullosos de decir que somos una familia disfuncional muy funcional, nos orgullecimos siempre de eso, y es lo que vamos a seguir siendo (...) Alexis y Claudio (fruto del primer matrimonio del político guerrerense) van a ser mis hijos para toda la vida. Paola, su mamá, hoy en día se ha convertido en una de mis mejores amigas, Fer que va a ser mi amigo para toda mi vida”, declaró durante una emisión de Hoy.

La presentadora y el político se casaron en agosto de 2011 y casi un año después recibieron a su único hijo en común, Mateo. (Foto: Instagram/@galileamontijo)

Pero eso no fue todo, tanto la presentadora de televisión como el exdiputado difundieron un comunicado de prensa donde reiteraron que su separación fue por mutuo acuerdo y dejaron entrever que la decisión habría sido tomada con anterioridad, pues ya concluyeron con su proceso legal correspondiente.

“La complicada etapa que, como tantas parejas que vivimos durante la pandemia por COVID-19, ocasionó diferencias entre nosotros. Tras una reflexión a conciencia, y un profundo respeto de ambas partes, hemos convenido y presentado un divorcio voluntario por mutuo acuerdo. Siempre seremos una familia. El cariño permanece y nos une el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas”, se lee en el documento firmado por ambas partes.

La conductora solía convivir con los dos hijos mayores de su exesposo. (Foto Instagram: @galileamontijo)

“Tomamos caminos separados como pareja, pero permanecemos comprometidos con criar a nuestro hijo en conjunto, procurando ante todo su bienestar. El respeto y privacidad que puedan brindarnos en este proceso familiar será profundamente agradecido, no habrá más declaraciones al respecto”, concluyeron.

Se desconocen más detalles sobre cuáles fueron los motivos detrás de su divorcio, sin embargo, usuarios de redes sociales revivieron unas polémicas confesiones que compartió Galilea Montijo durante una emisión de Netas Divinas que se transmitió a finales de 2022, pues en esa ocasión dejó entrever que ya tenía tiempo enfrentando dificultades con Fernando Reina.

La pareja solía dedicarse publicaciones en redes sociales. (Foto: Instagram/@reinaiglesias)

Cuando la vida te pone retos como pareja y los pasas, si te volteas a ver diferente.

Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Téllez, Daniela Magun y Galilea Montijo estaban hablando sobre problemas de pareja cuando la colaboradora de Hoy tomó la palabra para sincerarse sobre una fuerte experiencia que puso en riesgo la estabilidad de su matrimonio con su entonces esposo.

“Hemos tenido momentos muy rudos, muy fuertes, muy difíciles. Incluso, llegamos a pensar en separarnos en algún momento, tomamos la terapia que nos fue muy bien a cada uno. Yo vi muchas cosas que nunca pensé que las tenía, literal fue a terapia y me encontré con un espejo; me fue muy bien, descubrí muchas cosas en mi persona que hoy en día las agradezco, las quiero y las abrazo”, declaró.

Galilea Montijo se casó con un político, deportista y empresario mexicano en 2011 (Infobae México / Jovany Pérez)

Según contó Galilea, los problemas que enfrentaron fueron tan fuertes que decidieron tomar terapia no solo para salvar su matrimonio, también para entender en qué estaban fallando individualmente: “Yo era una persona que no aplaudía ni mis éxitos, ni me sobaba en mis fracasos, era una persona que me daba miedo a mi misma”.

“Después de que la terapia, cuando paso a ver la pareja que tengo y él que sabe también, nos dimos cuenta de lo que somos como individuos, después como pareja, después como familia (...) después de los fregadazos viene esta parte de ‘ah, pensé que era más difícil esto’. Si les quiero decir que nos volvimos más fuertes como pareja”, dijo.

La conductora no mencionó cuándo ocurrieron los hechos, sin embargo, todo podría haber sucedido antes de que renovaran sus votos matrimoniales en 2021 por su décimo aniversario de bodas.