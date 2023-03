Capi Pérez imitó a Ángela Aguilar y así reaccionó la cantante

(Foto REUTERS: Mario Anzuon // Foto Instagram: @elcapiperez)

Capi Pérez continúa sorprendiendo a sus fans con imitaciones cargadas con su característico sentido del humor. En esta ocasión, el conductor de Venga la Alegría se robó las miradas de sus 4 millones de seguidores de Instagram con su versión de Qué agonía, una canción que Ángela Aguilar lanzó en octubre de 2022 en colaboración con Yuridia.

Y es que el oriundo de Aguascalientes habría intentado reproducir el estilo que la integrante de la dinastía Aguilar suele imprimir en cada una de sus interpretaciones: “Siento que sí alcanzo las notas pero algo se escucha raro. No sé ¿ustedes qué opinan?”.

La nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre publicó esta fotografía cuando se declaró 25 por ciento argentina. (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

En el video disponible en Instagram se puede apreciar a Capi Pérez cantando el coro de la canción -que rebasó un millón de “me gusta” en YouTube a cuatro meses de su lanzamiento- mientras lucía un traje típico mexicano. Como era de esperarse su publicación causó revuelo entre sus seguidores, quienes se sumaron con comentarios burlescos donde recordaron a uno de sus icónicos personajes.

“Haces los ojitos de la Tortuga Niña cuando intentas alcanzar las notas”. “Tortuga niña, eres tu?”. “Yo en el karaoke”. “Tu muy bien Capi”. “Que buena interpretación, los ojitos y todo jajajaja”, fueron algunas reacciones en la sección de comentarios.

Capi Pérez ha dado de qué hablar por sus personajes. (Foto: Instagram/@elcapiperez)

Pero eso no fue todo, varios usuarios de la plataforma aprovecharon la ocasión para recordar una de las polémicas más fuertes que enfrentado Ángela Aguilar durante su joven carrera artística. Y es que una vez más pusieron sobre la mesa una polémica publicación que hizo la intérprete en el marco del Mundial Qatar 2022.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Corazón 25% Argentina, 100% orgullosa 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 hoy, todos somos más celestes que el cielo”, compartió en su momento para felicitar a la selección de dicho país sudamericano por su campeonato.

Desde ese entonces cada vez que la intérprete de En realidad hace una publicación sale a flote el tema y en esta vez no fue la excepción, pues usuarios de Instagram recurrieron al sarcasmo para referirse a la nacionalidad del Capi Pérez.

“Se parece más a Ángela Aguilar que la propia Ángela Aguilar”. “Eres 25% argentino”. Eres 25% argentino”. “Lo bueno es que si eres 100% mexicano”. “Esta Ángela si me simpatiza. Ojalá y esta no salga con sus mmdss de que es 25 % argentina”. “Te queda mejor que a Ángela”. “En especial mucho más mexicana”, fueron algunos comentarios.

Pese a los fuertes comentarios en su contra, la heredera de Antonio Aguilar y Flor Silvestre reaccionó al video del comediante con una frase que dejó en su post: “Me gusta más tu versión”. De esta manera demostró que ya dejó en el pasado su polémica con el pueblo mexicano y dejó entrever que no tiene ningún problema con el exparticipante de LOL: Last One Laughing tras su pasada controversia.

(Captura Facebook)

Capi Pérez se burló de Ángela Aguilar por usar una cuerda como cinturón: “Ya casi llega el aguinaldo”

Todo sucedió en noviembre de 2022, cuando el colaborador de TV Azteca recurrió a su cuenta de Facebook para publicar un meme sobre un elemento muy particular que encontró en un outfit que presumió la intérprete de regional mexicano. Y es que usó una cuerda como cinturón en una sesión fotográfica que compartió en sus redes sociales.

“Aguanta mi Ángela, ya casi llega el aguinaldo”, escribió el comediante al respecto desatando carcajadas entre los internautas.

Tras lo sucedido, el conductor de La resolana sostuvo un encuentro con medios donde aseguró que nunca se burló de la joven intérprete: “Yo lo único que tengo para Ángela es admiración, nunca he hecho ese comentario (...) “No, nada, no soy yo: te lo juro. Mintieron, porque para ella sólo tengo admiración y a su papá también”.