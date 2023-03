The War on Drugs anunció su primer show en solitario en México

The War on Drugs es una de esas bandas que ha encontrado el reconocimiento mundial un poco tarde en su carrera. A pesar de haber debutado en 2008, fue hasta 2014 que comenzó a hacer ruido en su natal Estados Unidos gracias a su cuarto álbum de estudio A Deeper Understanding. Es a partir de aquí que The War on Drugs conoce el éxito mundial, siendo parte de varios festivales alrededor del globo, incluyendo el Corona Capital de 2018.

Sin embargo, es hasta este 2023 que The War on Drugs se ha ganado su propio show en México, donde además de escuchar sus más grandes éxitos como “Pain” y “Under the Pressure”, la agrupación presentará varios temas de su más reciente álbum de estudio I Don’t Live Here Anymore, estrenado en octubre de 2021.

La cita de este show que promete ser una montaña rusa de emociones es el jueves 4 de mayo en el Teatro Metropólitan, siendo la primera vez que The War on Drugs se presenta en México de manera individual. Para abrir el concierto, la agrupación ha decidido contar con el apoyo de Belafonte Sensacional, una banda de Ciudad de México que vio la luz en 2009 y que desde entonces ha desarrollado un sonido de folk inspirado en actos como Bob Dylan, Wilco y Johnny Cash.

The War on Drugs tiene planeados dos shows en México para este 2023.

La preventa Citibanamex para este show comenzará este viernes 3 de marzo, mientras que la venta general de Ticketmaster dará inicio el 4 de marzo, y aunque no se han revelado los precios oficiales, es probable que ronden los $1500 pesos MXN.

The War on Drugs se ha presentado en dos ocasiones en México. Como se mencionó anteriormente, la primera vez fue en el Corona Capital de 2018, donde compartieron escenario con bandas como New Order, CHVRCHES, Dead Cab for Cutie y Nine Inch Nails. Tuvieron que pasar cuatro años para que la agrupación oriunda de Filadelfia regresara a México en compañía de Mac DeMarco y The Strokes el 19 de mayo de 2022 en el Foro Sol de la capital. Este 2023, The War on Drugs también será parte del festival Pulso GNP de Querétaro, el cual se celebrará el próximo 6 de mayo y contará con la participación de varios actos que han hecho historia en la escena mexicana como Siddartha, Austin TV y Love of Lesbian.

En los anteriores shows, The War On Drugs se limitó a tocar alrededor de 10 canciones debido a las limitantes que supone tocar en festival, pero ahora que cuenta un escenario exclusivo, es una oportunidad única para que la banda se explaye y le regale a sus fans mexicanos una noche histórica.

En 2021, Adam Granduciel, líder de The War on Drugs, brindó una entrevista a Sopitas donde, además conversar de su más reciente álbum, recordó la experiencia que vivió durante su primer visita a México.

“Creo que recuerdo perfecto ese show, esa vez estuvieron MGMT, Nine Inch Nails y New Order, ¿cierto? Fue una verdadera locura ese concierto, me acuerdo que me sentía un poco nervioso antes de empezar porque no sabíamos que esperar del público y creo que la gente pensaba lo mismo. Pero al final e incluso cuando subimos al escenario y tocamos la primera canción, desde ese momento nos sentimos arropados por todos los que estaban ahí presentes. Es una vibra muy especial que a veces solo se siente cuando te subes al escenario, pero puedo decir que ese show en México fue mágico e increíble, además la pasamos muy bien conociendo la ciudad. Nos encantaría regresar, no sabemos si será con este disco, pero definitivamente queremos volver a tocar en la Ciudad de México”.