The Strokes en México: fecha, lugar y cuándo se venderán los boletos

La banda estadounidense The Strokes anunció un concierto en México el próximo 19 de mayo en el Foro Sol. La agrupación se presentará en tierras aztecas junto a Mac DeMarco y The War on Drugs.

Este 4 de febrero la banda liderada por Julian Casablancas dio a conocer que se presentará en concierto en México después años de no haber tenido una presentación en el país fuera de festivales. En esta ocasión se presentarán en la Ciudad de México, en uno de los recintos con mayor capacidad en la capital, el Foro Sol.

La preventa de sus boletos comenzará a través de Ticketmaster el próximo miércoles 9 de febrero y ésta sólo estará disponible para clientes Citibanamex; mientras que la venta general será a partir del viernes 11 de febrero.

No será la única ocasión en que se presentará The Strokes en México este año, pues en noviembre de 2021 anunciaron que regresarán al país tras tres años de su última presentación en Corona Capital, pues confirmaron su participación en Tecate Pa’l Norte, el cuál se llevará a cabo el próximo 1 y 2 de abril en Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Asimismo, sólo unos días después de que se lleve a cabo su concierto en el Foro Sol, se presentarán en el Corona Capital 2022 el próximo 21 de mayo en Guadalajara.

