Otra ruptura en Hoy: Tania Rincón anunció separación de su esposo Dani

La pareja llevaba 17 años juntos, y 11 como marido y mujer (Foto: Instagram)

Otro sorpresivo anuncio de una ruptura amorosa ha causado revuelo la noche de este martes 28 de febrero, pues Tania Rincón anunció que se separó de su esposo Daniel Pérez, a quien se unió en matrimonio en 2011. Con un mensaje en sus cuentas de Facebook e Instagram, la presentadora de Hoy así lo dio a conocer.

“Siempre nuestras redes han sido nuestro aliado para platicarles noticias o lo que ocurre en nuestro día a día. Hoy queremos compartiles Dani y yo que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja”.

“Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro. Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia. Agradecemos el cariño y apoyo de nuestra familia y amigos en este momento de transición”, se lee en la inesperada publicación.

Asimismo, la ahora expareja compartió la noticia en sus instastories, donde reafirmó lo escrito en el post.

“Hola, tenemos una noticia que darles. Decidimos postearlo para que pudieran leer lo que sentimos, lo que estamos viviendo y lo queremos compartir con ustedes, entonces váyanse a nuestro feed y ahí podrán leer lo que posteamos”, dijo Daniel Pérez, quien apareció al pie de su cama junto a la también ex conductora de Venga la alegría.

“Y que entendamos que esta decisión ha sido una decisión dura, complicada, pero todo lo que hemos hecho desde hace más de 16 años siempre ha sido cobijado con mucho amor, con mucho respeto y con eso nos vamos a quedar”, añadió la presentadora de 36 años.

Cuando estuvo embarazada de Amelia, así lo compartió la conductora (Foto: @taniarin)

El mensaje escrito en cuestión está acompañado con una foto en blanco y negro donde aparece con su ahora expareja y sus dos hijos y ya ha comenzado a generar reacciones pese a que en Instagram la publicación tiene bloqueda la caja de comentarios.

Con su mensaje, Rincón detalló que ambos mantendrán una relación cordial por sus hijos, Patricio y Amelia, de cinco y dos años respectivamente. Pero llama la atención que todavía el año pasado, la conductora señaló en una entrevista que su ahora expareja era “el amor de su vida”.

Tania Rincón y Daniel Pérez son padres de Patricio, de cinco años, y Amelia, de dos (Foto: Instagram)

Apenas en enero de este 2023, la presentadora contó cómo fue que tras algunas irregularidades le tuvieron que retirar la matriz, por lo que ahora ya no le será posible embarazarse nuevamente. Así lo contó a Yordi Rosado.

“Después de mi segunda hija, dije ‘no me quiero volver a embarazar por el momento’ y fue con el doctor y me dijo ‘tienes un mioma’, que es como un tipo de tumor y ya estaba tan grande que pegaba con mi pared abdominal, entonces me tuvieron que retirar toda la matriz”, contó sobre lo ocurrido en mayo de 2022.

En una pasada emisión de Miembros al aire, la también conductora del programa de radio La caminera, que conduce junto a Fer Gay, relató cómo fue su primer acercamiento, hace casi 20 años, cuando no congeniaron. También contó cómo fue que le pidió matrimonio.

En 2019, la conductora disfrutó unas vacaciones en Quintana Roo con su esposo y su entonces único hijo (Foto: Instagram)

“Nos presentaron y cero nos caímos bien, nos conocimos en un antro. La primera vez que nos peleamos, porque era muy civilizado, entonces yo estaba muy acostumbrada a que me dieran muy por mi lado. Me dijo: “Sabes qué, tranquila, si quieres me voy y mañana hablamos, porque siento que estás muy alterada y crees que tiene la razón y yo creo que tengo la razón, mejor mañana hablamos más tranquilos’ y yo dije: ‘Así quiero arreglar todo’. Después supe que ese día había llegado tarde porque fue a comprar mi anillo de compromiso”, compartió entonces.

La también conductora de espacios deportivos en TUDN, quien además ya ha estado presente en distintas copas del mundo, tanto en TV Azteca como en Televisa, recientemente fue noticia por aparecer “pelona” en una emisión del canal deportivo. Y es que con una calva falsa, la presentadora apareció en pantalla así debido a una apuesta que perdió.