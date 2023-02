Erik Rubín negó romance con Apio Quijano: “Me gustan las mujeres”

Debido a su interacción en el 90's Pop Tour, Erik y Apio han sido vinculados sentimentalmente por algún sector del público (Foto: Instagram)

Desde que se dio a conoce la ruptura entre Erik Rubín y Andrea Legarreta, el ex Timbiriche ha estado en medio de los rumores que lo vincularían sentimentalmente con Héctor Apio Quijano, esto debido a que desde hace varios meses entre él y el cantante de Kabah ha habido diversos “coqueteos” en el escenario del proyecto que comparten, 90′s Pop Tour.

El tema ha causado revuelo y múltiples usuarios han asegurado que Apio sería el “tercero en discordia” entre Rubín y la famosa conductora del matutino Hoy. Al respecto, el papá de Mía y Nina Rubín Legarreta compartió con la prensa su sentir y aseguró que sus cariñosos acercamientos con el intérprete de La calle de las sirenas se tratan de “un show”.

“Hemos sido involucrados en estos dimes y diretes, me queda claro que esto refleja la sociedad en la que vivimos hoy y que en donde no hubo odio, no hubo pelea, drama, hay que generarlos de alguna forma porque si no, no es nota. Las cosas positivas y lindas y amorosas no son notas, hay que sacar la nota amarillista”, aseguró el hombre de 52 años en un encuentro con los reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Debido a la cercanía entre Apio y Erik en su show del 90's Pop Tour, las especulaciones no se han hecho esperar (Foto: Instagram)

“Es algo que hago durante años, con todas mis compañeras y con todas ‘he andado’, con las Karunna, con Fey, con Melissa, con Sasha, en algún momento Paulina y yo, teniendo los dos pareja, nos dábamos un beso. Es parte del show, nuestras parejas no se sacaban de onda. ¿Por qué Andrea va a estar taponeando una infidelidad? La que tiene que estar convencida es ella”, dijo contundentemente el cantante de rock pop.

Respecto a Quijano, Erik aseguró que disfruta el momento en que tiene acercamientos con él en el escenario de manera romántica, pues “enloquece” al público, pero aseguró que nunca se han dado un beso en los labios.

“Nunca ha habido beso, nunca nuestros labios se han tocado, nunca ha habido una sola imagen que lo compruebe, nos acercamos pero hacemos como que nos damos un beso. Ese es un show y lo hemos hecho desde un principio y eso lo hace después Apio con Benny y se tocan y todo”, explicó.

Respecto a las especulaciones acerca de su orientación sexual debido a la interacción que sostiene con el integrante de Kabah en el escenario, Erik Rubín fue contundente y dijo apoyar a la comunidad LGBTTTIQ+:

“A mí me gustan las mujeres y no tengo ningún problema en que piensen lo que quieran, la verdad, lo que no me gusta es que manchen mi relación, mi camino, mi historia, mi familia, eso no está padre, están hablando de una infidelidad, sea con hombre o con mujer. No tengo ningún problema, tengo muchos amigos gays, tengo muchas escenas como la de ‘Judas’, donde se lo fajotean hombres, no tengo problema con eso, tengo muy bien definido lo que me gusta, lo que quiero y lo que soy”, destacó el cantante de Cuando mueres por alguien.

“Yo respeto a la comunidad, me gustan las mujeres, pero si eres gay o no eres gay, es infidelidad, de quien sea. Es igual de delicado”

Los famosos han declarado que seguirán conviviendo juntos con sus hijas, y colaborando en las empresas que poseen en común (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

“No tengo ningún problema con acercarme con Apio y hacer como que nos besamos y que la gente se ponga de cabeza y grite, porque eso es lo que sucede en todos los shows. Sería muy idiota de nuestra parte enfrente de miles de personas, es más obvio, ¿o qué Danna Paola anda con su corista o Bad Bunny anda con su corista, Madonna? Es un show, señores”, recalcó de manera firme el también actor de musicales como Rent y Jesucristo Superestrella.