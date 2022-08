Por qué Pascasio N podría quedar en libertad tras ser acusado de abuso sexual

La defensa de Pascasio aseguró que esta determinación fue por una apelación Fotos: Ig/@vanessabauche Ig/@pascaciolopez

El pasado 3 de agosto, Pascasio “N” fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual a Vanessa Bauche, sin embargo, este día se dio a conocer que podría quedar en libertad, ya que su apelación fue aceptada.

Así lo expresó su abogado: “Puede ser que mi cliente no quede vinculado a proceso por el delito de violación, tras la demanda de la señorita Sarah Nichols, ya que hace meses presente mi apelación por la vinculación y ahora me están informando que fue aceptada”.

El famoso productor lleva más de cinco meses detenido en Guadalajara, Jalisco tras la denuncia realizada por la actriz, sin embargo, primero estuvo La defensa de Pascasio explicó que “Los superiores le están ordenando al juez que admita dicha apelación para que mi cliente pueda llevar su proceso en libertad, me lo acaban de notificar y eso es maravilloso para nosotros. Obvio aún falta que lo acepte el juez, pero al menos ya me aceptaron la petición”.

Vanessa Bauche sobre vinculación a proceso de Pascacio López (Captura de pantalla: Instagram/@vanessabauche)

Esta desición podría darse debido a que tras la audiencia inicial, la cual dura de 72 a 144 horas, el juez se habría negado a escuchar los medios de prueba del abogado de Pascasio N, por lo que ahora, “tanto el juez como la ministerio público se opusieron a escucharlos bajo argumentos que son ilegales, pero ahorita la sala ya les dejo sin efecto su resolución y los obligo a que me reciban todo (pruebas de su defensa) para que otra vez se pronuncien respecto a la vinculación o no vinculación”, dijo.

Hace unos meses las grandes empresas de streaming en México vivieron uno de los casos más polémicos en la historia de la creación de sus contenidos: Vanessa Bauche y Sarah Nichols denunciaban legal y públicamente supuesto acoso y violación sexual, respectivamente, por parte de un compañero con el que compartían créditos dentro de la serie Guerra de Vecinos, Pascacio López.

Bajo dicho panorama, el pasado sábado 23 de julio la actriz asistió al Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), donde compartió con el público del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña una conferencia titulada: “Cero Violencia Contra la Mujer”, que se llevó a cabo en la edición número 25 del evento anual más importante de la región.

Foto: CUARTOSCURO/Instagram/@pascaciolopez

En el se sinceró sobre el conocido caso dando una gran cantidad de declaraciones que por primera vez retomaban el tema de forma directa dejando conocer su versión de la historia que ahora ha funcionado para que más mujeres que quieren laborar en el mundo del streaming tengan como referente sus derechos y lo que puede pasar si alguien intenta violentarlos.

“En esa serie producida por Alazraki y Fernando Sariñana fui atacada durante un mes y medio por el actor que hacía de mi esposo (Pascacio López), que ocho meses antes había sido denunciado en medios, lamentablemente no por las vías correspondientes”, comenzó a relatar.

La reconocida actriz que ha participado en un sinfín de producciones como Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando, Mujeres Asesinas, The Mask of Zorro y Amores Perros aseguró que dentro de sus primeros intentos por hablar del tema con las personas más importantes dentro de la producción de Guerra de Vecinos -temporada 1- no logró el resultado que ella esperaba pues se le aseguró que el actor era su favorito.

“Me dijeron, ¿quieres que le quite el trabajo?, y le dije que yo no había tenido una mala experiencia con él, que solamente estaba preguntando, que se sume a un depredador a un proyecto que supuestamente es feminista. Y me dijo ‘Pues es mi consentido, ¿cómo ves? es mi favorito’”, recordó Vanessa Bauche lo que le dijo Fernando Sariñana, uno de los creadores de la serie de Netflix.

SEGUIR LEYENDO: