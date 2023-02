Pocas, pero legendarias: las actrices de Hollywood que se casaron una sola vez y para toda la vida

(Foto especial Infobae: Jovanni Pérez)

Construir una carrera artística puede ser muy complicado no solo para quién persigue sus sueños, también para sus seres queridos. Y es que los demandantes horarios laborales, las giras nacionales e internacionales y el esfuerzo constante provoca que las personalidades pasen varios meses fuera de casa, descuidando su vida personal.

A pesar de las dificultades, muchos famosos de talla internacional han encontrado el amor entre escenarios, foros y sets de grabación. Lamentablemente, no todas las historias terminaron con un felices para siempre, pues por alguna razón no consiguieron consolidar su relación. Tal fue el caso de Shakira y Gerard Piqué, Jason Momoa y Lisa Bonet o Kim Kardashian y Kanye West.

Entre las celebridades separadas hay algunas que todavía creen en el amor. Un claro ejemplo son las siete artistas que actualmente encabezan la lista de los matrimonios más longevos de Hollywood, que han logrado superar todo tipo de diferencias con sus parejas, convirtiéndose en un ejemplo para las nuevas generaciones.

Los cantantes conforman la pareja más poderosa en la industria musical gracias a sus éxitos como solistas y sus emprendimientos. Juntos suman más de USD 1, 000, 000, 000. (Foto: REUTERS/Lucas Jackson)

Beyoncé y Jay-Z: el matrimonio que sobrevivió una infidelidad

Se desconoce con precisión cuándo se conocieron los cantantes, pero se especula que su historia de amor inició en la década de los años 90. Y es que el grupo musical al que pertenecía Beyoncé, Destinity’s Child, tuvo una participación especial en un videoclip de H To The Izzo, una canción que Jay-Z.

En ese entonces, la intérprete pop tenía 18 años, mientras que el rapero rondaba por los 30. Las chispas que habrían brotado durante el rodaje del material audiovisual pasaron por desapercibidas, pero resurgieron en 2002 con el estreno de su primera colaboración como solistas: 03 Bonnie y Clyde.

La revista Rolling Stone posicionó "Crazy in love" en el lugar 118 en la lista de “Las 500 mejores canciones de todos los tiempos” lanzada en 2010. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Meses después apareció Crazy in love, otro trabajo en conjunto que posicionó a la oriunda de Texas como una de las cantantes con mayor impacto a nivel internacional. Su relación cada vez era más fuerte, pero no fue hasta dos años después que confirmaron su noviazgo y dos años más tarde anunciaron su matrimonio.

Los enamorados tuvieron una ceremonia privada en un lujoso departamento de Nueva York y cuidaron hasta el último detalle para resguardar la intimidad del evento. De hecho, fue hasta 2014 cuando se filtraron algunas fotografías de su primer baile como esposos. En 2012 se convirtieron en padres con la llegada de Blue Ivy y en 2017 recibieron a Rumi Cartes y Sir Carter.

La fortuna de Beyoncé y Jay-Z asciende lo mil millones de dólares. (Foto: @beyonce/ Instagram)

Durante 15 años juntos han tenido algunos desencuentros, pero ninguno como la infidelidad del rapero. Fue en 2014 cuando circularon rumores sobre una tercera persona en discordia en su matrimonio y todo quedó confirmado tiempo después, cuando cada uno lanzó un álbum inspirado en la traición: Lemonade y 4:44.

“Lo más difícil es ver el dolor que has causado en la cara de alguien y luego tener que lidiar contigo mismo”, declaró Jay-Z para The New York Times. Al final, el matrimonio logro superar la infidelidad y continúan triunfando juntos.

Jessica Alba and Cash Warren arrive at the Vanity Fair Oscar party during the 94th Academy Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Danny Moloshok

Jessica Alba y Cash Warren: un romance que traspasó las cámaras

Otra pareja que lleva 15 años de matrimonio está conformada por los californianos, quienes quedaron flechados tras trabajar juntos en Los 4 fantásticos (2005). Paso poco tiempo para que la cercanía entre la Mujer invisible y el asistente de producción trascendieran a algo más, pues comenzaron un noviazgo que después de aproximadamente cuatro años se formalizó frente al altar.

Los enamorados formaron una familia junto a sus tres hijos: Honor, Hayes y Haven. Actualmente, tienen una de las relaciones más estables del medio artístico internacional y la intérprete se alejó temporalmente de las pantallas para dedicarse a su familia e incursionar como empresaria con su marca de cosméticos y productos para bebé.

Los actores se casaron tras interpretar a "Dafne" y "Fred" en el primer live-action de Scooby-Doo. (Foto: AP)

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr: los investigadores de “Misterio a la orden” llevaron su romance a la vida real

Los actores estadounidenses se conocieron en 1996, cuando protagonizaron el clásico de terror: Sé lo que hicieron el verano pasado. La sombría atmosfera en la que se desarrolló la historia no fue un impedimento para que surgiera el amor entre Sarah y Freddie, quienes tras seis años de relación decidieron no posponerlo más y unieron su vida en matrimonio el mismo año que se estrenó otra de sus famosas películas: Scooby-Doo.

Durante poco más de dos décadas juntos tuvieron dos hijos, Rosellen y Arthur; actualmente continúan desarrollando sus carreras profesionales.

Muchos aseguraron que su matrimonio sería fugaz, sin embargo, cumplirán 23 años de casados este 2023. (Photo by Art Zelin/Getty Images)

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas: un amor que trascendió sin importar la brecha generacional

Estaba por comenzar el siglo XXI cuando el protagonista de Shinig Through cayó rendido ante los encantos de la oriunda de Reino Unido durante el Festival de Cine Americano Deauville, Francia. El encuentro, que habría sido propiciado por Antonio Bandera, un amigo en común, fue un éxito a pesar de que en un principio la actriz consideró tachó a su colega de arrogante por asegurar que se convertiría en el padre de sus hijos.

Y es que en 1998 Michael Duglas seguía casado con su primera esposa, Diandra. Poco tiempo después, el actor de Marvel solicitó el divorcio y mientras se estaba llevando a cabo el papeleo, se atrevió a acercarse nuevamente a Catherine con una disculpa por todo lo que ocurrió en su primera conversación.

Fue así que tras concluir con su matrimonio de dos décadas, y sin importar los 25 años de diferencia en edad, los actores casaron en el 2000. Ese mismo año recibieron a su primer hijo juntos de nombre, Dylan y tres años después se convirtieron en padres de una niña, Carys.

Sarah Jessica Parker and her family attend the Hocus Pocus 2 premiere in New York City, New York, U.S., September 27, 2022. REUTERS/Caitlin Ochs

Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick

Carrie Bradshaw enfrentó un sinfín de desencuentros amorosos con Mr. Big en Sex and the city. Afortunadamente, la historia de Sarah Jessica Parker fue diferente en la vida real, pues encontró al hombre de su vida cuando tenía alrededor de 26 años, gracias a unos amigos en común que los presentaron en una fiesta de Nueva York.

Tras seis años de noviazgo unieron su vida en matrimonio en 1997 y pese al paso del tiempo continúan más unidos que nunca.

Jamie Lee Curtis llega a los Premios de Cine de la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) de 2023 en el Royal Festival Hall de Londres, Gran Bretaña, el 19 de febrero de 2023. (Foto: REUTERS/Peter Nicholls)

Jamie Lee Curtis y Christopher Guest

La protagonista de Halloween quedó enamorada del músico neoyorkino cuando lo vio en una foto promocional de la película This is spinal tap e hizo todo para coincidir con él. La atracción fue mutua y tras cinco meses juntos decidieron dar el siguiente paso en su relación; dieron el sí quiero en 1984. Así es, los actores llevan 39 años de casados y han formado una hermosa familia junto a sus dos hijos: Ruby y Annie.

Meryl Streep y Don Gummer

La actriz Meryl Streep, ganadora del Premio a la Mejor Actriz por 'La Dama de Hierro', abraza a su esposo Don Gummer durante la 84ª Entrega Anual de los Premios de la Academia celebrada en el Hollywood & Highland Center el 26 de febrero de 2012 en Hollywood, California. (Foto: Mark Davis/WireImage)

Sin lugar a dudas, quienes se llevan el reconocimiento por su sólido matrimonio son la protagonista de El diablo viste a la moda y el escultor estadounidense, pues este 2023 celebrarán su 45 aniversario de bodas. Su historia se remonta a 1978, cuando Merly Streep tuvo que mudarse temporalmente al departamento de un amigo de su hermano sin saber que ese misterioso hombre se convertiría en el amor de su vida.

Al igual que Jamie Lee Curtis y Christopher Guest, tan solo bastó que pasaran unos meses juntos para que formalizaran su relación. Juntos tuvieron cuatro hijos (Louisa, Mamie, Grace, Henry) y se convirtieron en un ejemplo de que para tener un matrimonio exitoso no es necesario tener un largo noviazgo.

