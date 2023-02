Shakira lanzó una nueva indirecta a Piqué en el “Día de San Valentín”

Shakira volvió a posicionarse entre las principales tendencias de redes sociales por una canción que tendría una dedicatoria especial para su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué. Y es que la estrella colombiana no dejó pasar por desapercibido el Día de San Valentín y compartió un misterioso video limpiando su casa mientras escuchaba de fondo una conmovedora canción de desamor.

Se trata de Kill Bill, un tema que lanzó la compositora estadounidense SZA en diciembre de 2022. Primero llamó la atención que la intérprete de Pies descalzos se mostrara trapeando un pasillo de su cocina mientras usaba unos tacones bastante altos, pero minutos después usuarios de redes sociales señalaron que dicha canción dejaría al descubierto sus verdaderos sentimientos sobre el exfutbolista español.

La pareja se separó en junio de 2022, después de aproximadamente 12 años juntos. (Foto Instagram: @Shakira)

Y es que la canción cuenta la historia de una mujer que está dolida no solo por haber perdido a su pareja, también porque ha notado lo feliz que se encuentra con su nueva conquista. Esto concuerda con la ruptura de Shakira y Piqué, pues desde que se separaron en medio de rumores por una presunta infidelidad del futbolista con Clara Chía, los nuevos enamorados han paseado muy sonrientes por España e, incluso, ya publicaron su primera selfie juntos.

La publicación de Shakira abrió un debate entre los usuarios de Instagram, mientras algunos consideraron que se trataba de una dolorosa dedicatoria para Piqué por terminar su relación de aproximadamente 12 años para comenzar un amorío con Clara Chía, otros señalaron que tendría un trasfondo de venganza, pues en una parte menciona que quiere matarlos de sentido figurado.

Clara Chía fue vista en un reconocido spa de Barcelona disfrutando de las mieles de ser la novia de Gerard Piqué. (Foto: @3gerardpique/Instagram)

¿Qué dice “Kill Bill” de SZA?

- Sigo siendo tu fan a pesar de haber estado resentida. Odio verte con alguna otra chica, sé que estás feliz. Odio verte feliz si no soy yo la razón. Son tan madura, soy tan madura, soy tan madura que me conseguí un terapeuta para decirme que hay otros hombres.

- No quiero a ninguno, solo te quiero a ti. Si yo no puedo tenerte, nadie debería, Tal vez, tal vez yo maté a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?. Tal vez yo maté a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola.

- Tengo la sensación de que es una causa perdida, tengo la sensación de que realmente la amas. Este mensaje será una prueba, el mensaje es una prueba. Intento resolver esto contigo, sin asesinatos, sin crímenes pasionales. Pero maldita sea, estabas fuera de mi alcance, estabas en el mercado con tu frutita perfecta.

- Ahora estoy admirada a ver hasta donde llega mi paciencia. Ahora que estás boca abajo, me tienes cantando sobre eso.

-Lo hice todo por amor. Lo hice todo sin drogas. Lo hice todo sobria. Lo hice todo por nosotros. ¿No sabes que lo hice todo por nosotros?

-Oh, acabo de matar a mi ex, no es la mejor idea. Maté a su novia a continuación, ¿cómo llegué hasta aquí? Acabo de matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en el infierno que sola.

Su colaboración se convirtió en una de las más escuchadas en plataformas de audio. (Foto Instagram: @shakira)

¿Qué otras canciones ha dedicado Shakira a Pequé tras su separación?

Semanas antes de que la intérprete de Antología y el exfutbolista del Barcelona confirmaran su rompimiento, comenzaron a correr rumores sobre una supuesta infidelidad detrás de su distanciamientos. En medio de las especulaciones, Shakira lanzó Te Felicito en colaboración con Rauw Alejandro, donde lanzó algunas indirectas para su entonces pareja.

Después estrenó Monotonía, donde se sinceró sobre el fin de su romance con el corazón en la mano. Por último, rompió las redes sociales cuando sacó todo en su Music Sessions con Bizarrap.