Said Pichardo fue señalado por supuesta agresión sexual en la adolescencia

En la adolescencia, el reggaetonero habría cometido abuso sexual, de acuerdo con una de sus ex compañeras (Instagram/@saidpoficial)

Said Pichardo fue detenido recientemente en posesión de armas, drogas y grandes sumas de dinero en efectivo; el sujeto solía presumir en redes sociales una vida llena de lujos, así como sus desempeño en el mundo del modelaje y el canto.

Sin embargo, cuando era adolescente habría tenido comportamientos que caerían en la agresión sexual y se habría relacionado con jóvenes que sostenían nexos con el narcotráfico, de acuerdo con una de sus ex compañeras de escuela, quien compartió con Infobae México haber sido víctima de abuso por parte de Said Pichardo.

Ambos estudiaban en el Colegio Williams (Especial)

La ahora adulta — quien solicitó que su identidad permaneciera anónima—, estudió con él en el Colegio Williams, recordó que Pichardo era algunos años mayor que ella y lo conoció porque solía buscar relacionarse con chicas menores que él.

La mujer que señaló a Said Pichardo por supuesto abuso sexual recordó que en una ocasión, la invitaron a “un café”, esta reunión se llevó a cabo en la casa de Miguel, otro joven que sería su primo.

En ese momento, ella tenía 15 años y no consumía alcohol, pero entre tres adolescentes le dieron a beber una cuba, un cóctel que lleva refresco de cola con ron y jugo de limón.

El supuesto abuso se habría cometido mientras la entonces adolescente estaba en estado de ebriedad (Instagram/@saidpoficial)

En dicho suceso, estuvieron presentes Miguel, Pichardo y otro joven cuyo nombre sería Neftalí; este tercer adolescente supuestamente implicado, sería hijo de un narcotraficante que estuvo preso y sería originario de Cuernavaca, Morelos, de acuerdo con la ex compañera de Said.

“Me emborraché con eso y los tres entre risas y burlas me hicieron que les hiciera un blow job (sexo oral), él me jaló del pelo y me golpeó en la cara”, mencionó la mujer a este medio.

Además, la ex alumna del Colegio Williams expresó que no realizó una denuncia formal porque sentía pena, por lo que no externó lo ocurrido hasta que detuvieron a su aparente agresor por otros motivos.

Por qué detuvieron a Said Pichardo

El cantante de reggaetón y ex novio de Livia Brito fue aprehendido en un domicilio de Jardines del Pedregal, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón. En su momento, se informó que los detenidos estarían relacionados con una banda delictiva dedicada a diversos delitos como el secuestro, homicidio, extorsión, cobro de piso, robo de vehículo, así como la venta y distribución de droga. Durante el operativo, se localizó a cuatro personas que estaban privadas de su libertad.

Entre la lista de objetos que le fueron incautados, destacaron tres armas de fuego largas, dos armas cortas, un Lamborghini, cinco motocicletas, bolsas con marihuana y más de 100 dosis de cocaína, además de aproximadamente 10 millones de pesos en billetes de diferentes denominaciones y aproximadamente 40 mil dólares.

Livia Brito y Said Pichardo estuvieron juntos de 2016 a 2020, cuando el reggaetonero lanzó temas alusivos al rompimiento (Foto: Instagram)

El modelo de revistas como TU, Mean’s Health y Seventeen. no pudo acreditar la procedencia de estas cantidades de inero en efectivo. Se sabe que al inmueble, llegaban personas armadas y con “comportamientos extraños”, además de que se realizaban fiestas frecuentes a altas horas de la noche.

“Se confirmó la presencia de distintas personas al exterior del inmueble quienes observaron portando armas de fuego y custodiando el lugar. Por eso en coordinación con el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, se aportaron los datos de prueba recabados y se obtuvo una orden de cateo en el domicilio señalado, misma que una vez que fue cumplimentada, resultó en la detención de Said “N” de nacionalidad mexicana”, expuso el Jefe de policía capitalina, Omar García Harfuch, en conferencia de prensa.

Aunque el modelo de 33 años nació en Tlatelolco, también vivió en Estados Unidos y en Puerto Rico para impulsar su carrera musical, pues llegó a colaborar con Maluma, Reykon, Lenny Tavarez y J Balvin.