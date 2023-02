Livia Brito se deslindó de su ex novio Said Pichardo, detenido en posesión de drogas y millones de pesos

Livia Brito y Said Pichardo estuvieron juntos de 2016 a 2020, cuando el reggaetonero lanzó temas alusivos al rompimiento (Foto: Instagram)

Luego de darse a conocer la detención del cantante Said Pichardo, conocido como Said P en el mundo del reggaetón mexicano, quien se encuentra a disposición de las autoridades junto con otras seis personas tras habérsele hallado en posesión de drogas, vehículos y millones de pesos, su ex novia, la actriz Livia Brito reaccionó al tema.

Quién es Said Pichardo, reggaetonero, escritor feminista y ex de Livia Brito, detenido en posesión de armas y drogas El hombre de 33 años fue detenido junto a seis personas en una residencia de Fuentes del Pedregal, en CDMX; en el operativo policial fueron liberadas cuatro personas que se encontraban privadas de su libertad VER NOTA

Y es que la cubana fue pareja del hombre de 33 años en 2016, e incluso compartieron un canal de YouTube donde hablaban del día a día de su relación que prometía terminar en boda, pues hasta compromiso matrimonial hubo en su momento.

La pareja se mantuvo unida desde 2018 y hasta 2020, tiempo en el que compartieron un canal de YouTube donde ventilaban su vida como pareja (Foto: Instagram)

En un breve video colgado en su cuenta de Instagram, la protagonista de La desalmada abordó el tema: “Muy buenas tardes, quería comentarles que como todos ustedes saben yo tuve una relación hace más de seis años con esta persona, lo conocí como cantante, como empresario, no he sabido nada más de él y ya han pasado muchísimos años de eso”, expresó en un primer momento para después cambiar de tema.

Detuvieron a Said Pichardo, ex de Livia Brito, con armas, drogas y millones de pesos Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron al cantante de reggaetón en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón, de donde fueron liberadas cuatro personas que se encontraban privadas de la libertad VER NOTA

En su clip, la cubana de 36 años también dio a conocer que no asistirá a la edición 2023 de los Premios Lo Nuestro, como se había a dado a conocer anteriormente, y es que en su búsqueda por convertirse en madre junto a su novio Mariano Martínez se someterá a un tratamiento ginecológico que “se cruza” con la fecha de la entrega de galardones.

Los exnovios comenzaron su relación en 2016, durante los más de tres años como pareja compartían frecuentemente su día a día en redes sociales (Foto: Instagram)

“En otras noticias, me invitaron a los Premios Lo Nuestro, ya lo había anunciado, (serán) este 23 de febrero, pero el día de ayer fui a una cita con el ginecólogo y me comentaron que mis óvulos todavía no están totalmente maduros para poder hacer el tratamiento médico, que me tengo que esperar un poco más y posiblemente el día 26 lo podremos hacer y les podré dar la noticia de que, si Dios quiere, estaré embarazada”, expresó.

Así presumía Said Pichardo sus lujos en redes sociales; el ex de Livia Brito fue detenido con armas y drogas Autoridades capitalinas llevaron a cabo un operativo en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón, en donde detuvieron a varias personas relacionadas con delitos como la extorsión VER NOTA

“Muchísimas gracias a Premios Lo Nuestro por haberme invitado, de verdad es un honor para mí, ya tenía absolutamente todo preparado, pero si Dios quiere pronto vamos a estar acariciando una pancita. Les mando muchísimos besos, los amo muchísimo y adelante”, añadió la cubana radicada en México.

*Información en desarrollo