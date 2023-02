La diputada Federica Quijano respondió a Lolita Cortés por criticar a Kabah: “No es la voz de México”

Federica Quijano pidió a Lola no menospreciar a Kabah por tratarse de un grupo pop coreográfico (Foto: Instagram)

Fue en 2022 cuando TV Azteca transmitió una nueva edición de su popular reality show, La Academia, programa que contó con la participación de la llamada Juez de Hierro, Lolita Cortés, quien fiel a su polémico estilo puso en aprietos a los alumnos en múltiples ocasiones por sus duras críticas respecto a sus interpretaciones.

Tal fue el caso del controversial comentario que lanzó durante un concierto del programa de TV Azteca, donde menospreció al grupo pop Kabah por la supuesta mala calidad vocal de la mayoría de sus integrantes, lo que desató la furia de Apio Quijano y una contundente respuesta de María José, integrante y exintegrante del grupo de La calle de las sirenas.

Todo comenzó cuando Cesia y Andrés, dos participantes que resultaron ganadores, unieron su talento para interpretar Vive, canción que Kabah lanzó en 1996 y se convirtió en uno de sus más grandes éxitos. La interpretación de los académicos dejó mucho que desear, según Lolita Cortés, quien criticó la selección de temas para los conciertos y compartió su punto de vista sobre la agrupación pop que brilló en las listas de popularidad en los 90.

Apio Quijano no dudó en defender el nombre de Kabah ante las duras críticas de "La juez de hierro" (Foto: Instagram)

“Es una canción que le dieron a Kabah, que la única talentosa ha sido María José, era la que hacía el ‘bla bla bla’, la única, eso es todo, o sea no estamos hablando de Queen, de Journey, no señores, Kabah”, declaró con aire de menosprecio.

Ahora, más de seis meses después de ese comentario, ha sido la diputada Federica Quijano, quien también forma parte del grupo creado por Luis de Llano, la que defendió a la banda que continúa sobre los escenarios como parte del 90s Pop Tour, la llamada “gira de la nostalgia”.

“La gente cree que por ser un grupo coreográfico vocal tu valor escénico es menor que el de cualquier corista que tiene la oportunidad de cantar y que no baila al mismo tiempo. Pero yo puedo decir que admiro a personas como Ana Torroja que sin pensarlo se decidió a bailar una canción de Kabah y ella nos dijo ‘cómo le hacen para bailar y cantar’. Entonces a mí, hoy te digo, conociendo a Lolita, que la conocemos como dijo el Apio, la conocemos bastante bien, el hecho que haya hecho Peter Pan 80 millones de veces no la hace la voz de México”, dijo la diputada de elección plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en un enlace con la periodista Ana María Alvarado.

La diputada Federica Quijano Tapia durante la Sesión Ordinaria en la Cámara de Diputados (Foto: Cuartoscuro)

La cantante de Una ilusión comparó el talento de Lolita Cortés con el de María José, quien por años y desde su lanzamiento fue parte de Kabah.

“Perdón, pero a mí se me hace que incluso María José tiene mucha mejor voz, mucha mejor presencia y fue parte de Kabah y el hecho de que nosotros seamos un grupo coreográfico vocal no quiere decir que nuestro talento no importe y no se nos tome en cuenta como cantantes”, añadió la madre de dos y defendió la valía de Kabah.

Lolita Cortés protagonizó durante muchos años la puesta en escena infantil "Peter Pan" (Foto: Instagram/@laacademiatv)

“Si tú bien has ido a un concierto de Kabah sabes perfectamente que cantamos completamente en vivo, componemos todos nuestros temas, no hacemos la misma obra 800 años y con esto te pones a insultar a la gente que va a competir porque también, no nada más agrede a muchos artistas, también agrede a las personas que tampoco tienes por qué tratarlas así”, añadió la cantante que ha incursionado en la política.

“Tienes que empezar respetando a tu prójimo, y si no te respetas ni a ti cómo vas a respetar a tu prójimo”, expresó Federica Quijano, cuyo nombre real es Janine Patricia.