Kate del Castillo ganó amparo y será reconocida como víctima de persecución tras su encuentro con “El Chapo” Guzmán

En 2015, Kate del Castillo y Sean Penn se reunieron con Joaquín El Chapo Guzmán para una entrevista que sería publicada en la revista Rolling Stone. Sin embargo, después de que se dio a conocer el encuentro de la actriz con el narcotraficante, la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), inició una investigación en su contra.

Así, en 2017, la hija de Eric del Castillo demandó a la PGR por presunta persecución y violación a sus derechos cuando se realizaron las indagatorias en su contra.

Fue ante este contexto que el pasado 22 de febrero se dio a conocer que, finalmente, el juez federal Octavio Mejía Ojeda le otorgó a Kate del Castillo un amparo por el cual la FGR tendrá que reconocerla como víctima de persecución después de ser relacionada con El Chapo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Asimismo, de acuerdo con el diario Milenio, el juez tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal ordenó un plazo de 90 días al Ministerio Público Federal para que se establezca si otros exservidores públicos denunciados deberían enfrentar un proceso legal por delitos contra la administración de la justicia.

La actriz que ha dado vida a la controversial Teresa Mendoza en la narcoserie La Reina del Sur aseguró que los funcionarios de la FGR le han impedido el acceso a una reparación integral del daño, además de dejar impunes los hechos y conductas denunciadas contra servidores públicos, algo por lo que incluso tuvo que cambiar su residencia y no pudo grabar la segunda temporada del proyecto de Telemundo en México.

Por ello, el juez tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Augusto Octavio Mejía Ojeda, concedió la protección de la justicia a Kate del Castillo, por lo que actualmente ya ha sido imputada como presunta víctima, siendo un importante paso dentro de su batalla contra la dependencia de seguridad en México.

“Me arrepiento de no haber seguido tal vez mi instinto y de confiar en gente que no debí haber confiado, pero fuera de eso no me arrepiento de nada. Lo único que me salva a mí es la verdad, y yo sé quién soy, sé qué mujer soy, sé en dónde la he regado, son decisiones que yo tomé, no me molesta en lo más mínimo de algo que yo decidí hacer y que va a estar en mi vida para siempre”, sentenció.

“Me traicionó”: Kate del Castillo arremete contra Sean Penn

Por otro lado, aprovechó para arremeter contra el actor Sean Penn, quien reveló la reunión que fue publicada en un reportaje de la revista Rolling Stone, pues aseguró que la traicionó.

“Me traicionó ya será él que se vaya a dormir tranquilo, porque yo no doy un quinto por esa persona. Me llevó con engaños, se metió a mi cama, o sea, fueron un montón de cosas que dices ‘¡Qué deplorable!’, o sea, una persona deplorable”

La actriz reveló que tiene miedo regresar a México, aunque aseguró que no dejará de hacerlo porque siempre será su hogar y su país natal.

“No te voy a mentir. Cada vez que entro, me pongo nerviosa, porque fueron momentos muy traumáticos para mí. Pero cada vez que vuelvo a México pues ese es mi hogar, es mi país, es de donde soy, y no pienso dejar de ir a México y más trayendo producciones”