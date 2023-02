Jorge Ortiz de Pinedo negó estar grave, pero admitió buscar un trasplante de pulmón

Jorge Ortiz de Pinedo padece los embates del cáncer y el EPOC desde 2013 (Foto: Instagram)

Recientemente la revista TVNotas publicó información que alarmó a los seguidores del actor Jorge Ortiz de Pinedo, pues aseguró que el también productor de 74 años, quien lleva un poco más de 10 años padeciendo los embates del cáncer en el pulmón, buscaría desesperadamente conseguir un trasplante.

Según la publicación, un reportero se puso en contacto con un amigo del comediante de Dr. Cándido Pérez, quien aseguró que el emblemático actor se encuentra a la espera de un trasplante de pulmón en la ciudad de Miami.

“Mi querido amigo está pasando por un proceso sumamente complicado; está en Miami esperando un pulmón, porque los de él ya no le funcionan, pero el tiempo es vital para que recupere su salud. Como todos saben, él sufre de cáncer en el pulmón, y con el tiempo se ha ido agravando; justo a finales del año pasado le empezó a costar más trabajo respirar y aunque está conectado al concentrador de oxígeno, éste ya no le es suficiente”, reveló la fuente cuya identidad no reveló la revista.

El actor de 74 años admitió estar en busca de un trasplante de pulmón, para ello se mudó a la ciudad de Miami (Foto: IG Jorgeortizdepinedoficial)

Según el informante, el productor de Una familia de diez se encuentra viviendo en la ciudad estadounidense, donde se encuentra en una lista de espera para cuando sea candidato a un trasplante de este órgano vital.

“Ya lleva unas semanas por allá, está en el proceso de encontrar el trasplante y llevar a cabo los estudios que necesite, eso puede suceder en cualquier momento, por eso se fue para allá. El problema es que no es fácil conseguir un trasplante de pulmón, Jorge está en una lista de espera; además le harán estudios para ver cuáles podrían ser compatibles con su cuerpo y vida. Hasta donde sé, ya está a punto de obtenerlos, pero el tiempo sigue pasando y su salud cada vez se merma más”, publicó la revista de ciruclación nacional.

Según el infromante anónimo, el estado de ánimo de Jorge Ortiz de Pinedo se mantiene alegre y esperanzado a que pronto pueda ocurrir la operación médica que le confiera una mejor calidad de vida.

Recientemente Susana Zabaleta aseguró que fue vetada por el productor en el programa "Al ritmo de la noche" por rehusarse a darse la famosa "vueltecita" (Foto: Instagram)

“No pierde el ánimo y las ganas de vivir, dice que se siente bien, siempre ha querido que lo veamos bien, aunque la realidad sea otra. Estamos en espera de que el milagro se nos haga para poder tener más tiempo con él”, expresó el supuesto amigo de Jorge Ortiz de Pinedo.

Tras la publicación de esta información, fue el propio actor de Cero en conducta quien mediante un comunicado desmintió que su salud se encuentre en un estado de gravedad y se lanzó duramente contra dicha revista, pues dijo no creer cómo es posible que siga teniendo credibilidad para el público.

Jorge aclaró que su estado de salud es estable y negó depender de la terapia de oxígeno como se mencionó, y aseguró que lo que sí hizo ha sido cambiar de residencia a lugares a nivel del mar para mejorar su respiración.

El actor y productor divide su vida entre Miami y Acapulco, localidades que se encuentran al nivel del mar, esto con la intención de mejorar su respiración (Foto: Archivo)

“No estoy grave, afortunadamente; y no vivo pegado al oxígeno… Justamente por eso alterno mi vida entre Acapulco y Miami, ambas a nivel del mar, donde escribo y vivo muy feliz con Gaby”, compartió en un mensaje de WhatsApp.

Sin embargo, admitió que sí solicitó la oportunidad de acceder a un trasplante pulmonar.

“Estoy en un protocolo médico por mi enfermedad: EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y en un exhaustivo check up, pues de pasadita pedí que se viera la posibilidad de ser tomado en cuenta para entrar algún día en la lista de candidatos para trasplante. El día que el grupo médico me informe que estoy en condiciones para un trasplante, lo haré saber, pues sería una gran oportunidad para mejorar mi condición, si todo sale bien, claro”, añadió el comediante.