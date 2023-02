El asesino del rapero Nipsey Hussle fue condenado a 60 años de prisión

Foto de archivo del rapero Nipsey Hussle en un partido de la NBA en Oakland, California, el 29 de marzo de 2018 (Foto AP/Marcio Jose Sanchez)

Un juez de Los Angeles sentenció este miércoles al hombre declarado culpable de matar a tiros al rapero Nipsey Hussle a 60 años de prisión sin derecho a una liberación anticipada, después de escuchar los testimonios del enorme costo que tuvo la muerte del astro del hip hop y líder vecinal, así como la vida de enfermedad mental y problemas que tuvo el hombre que le disparó.

Tras un retraso en la fecha, el juez de la corte superior H. Clay Jacke II emitió la sentencia para Eric R. Holder Jr., de 33 años, quien fue declarado culpable de homicidio premeditado por la muerte del artista nominado al Grammy, ocurrida en 2019 fuera de la tienda de ropa fundada por Hussle, The Marathon, en el barrio del sur de Los Angeles donde ambos crecieron en circunstancias muy similares. Hussle tenía 33 años al morir.

“Soy muy consciente de lo que fue presentado como la salud mental del señor Holder”, dijo el juez Jacke. “También he considerado la devastación causada para las víctimas y sus familias. Creo que esta sentencia equilibra ambas”.

Foto de archivo: Eric Holder Jr. en la corte en el Centro de Justicia Penal Clara Shortridge Foltz el 15 de septiembre de 2022 en Los Angeles (Apu Gomes/AP)

Luego de un mes de juicio, el jurado también declaró culpable en julio a Holder de dos cargos de intento de homicidio voluntario y dos cargos de agresión con un arma de fuego por los disparos que hirieron a otros dos hombres que se encontraban en el lugar y sobrevivieron.

Jacke sentenció a Holder a 25 años sin derecho a libertad anticipada por el asesinato y 25 años más por el agravante de arma de fuego y 10 por agresión con un arma de fuego. Fijó otras sentencias adicionales y ordenó que las otras se purguen de manera simultánea. También le dio crédito a Holder por los casi cuatro años que ha estado en prisión desde el homicidio.

Holder, vestido con uniforme naranja de prisión, miró de frente durante el proceso y no reaccionó cuando se leyó la sentencia. Habló sólo para decirle al juez que comprendía las circunstancias cuando se lo preguntaron.

Foto de archivo: Un grupo de personas llora la muerte del músico Nipsey Hussle fuera de la tienda de ropa The Marathon en la avenida Slauson en Los Ángeles, California, el 7 de abril de 2019 (REUTERS/Patrick T. Fallon)

En una declaración sobre el impacto del delito presentada antes de que la sentencia se emitiera, Herman “Cowboy” Douglas, un amigo cercano de Hussle que estaba con él cuando fue asesinado y testificó durante el juicio, dijo al juez que el asesinato fue una pérdida tremenda para él personalmente y para la comunidad del sur de Los Angeles donde Hussle era un empresario líder e inspiración.

“Nipsey era mi amigo, era como un hijo, era como un padre”, dijo Douglas. “En nuestra comunidad perdimos todo, todo por lo que trabajamos. El error de un hombre. La acción de un hombre echó a perder a toda una comunidad”.

Douglas dijo que la tienda de Hussle y otros negocios de su propiedad o que apoyaba se han cerrado, y que esto significa que “los chicos no tienen nada que hacer”. Douglas dijo al juez: “No me importa lo que le den a este tipo. No se trata del tiempo. Simplemente quiero saber por qué. El mundo quiere saber por qué. ¿Por qué haría alguien eso?”.

La actriz Lauren London, quien era la pareja de Hussle y madre de sus dos hijos pequeños, no asistió a ninguna de las audiencias del juicio, ni tampoco alguno de sus familiares, y no se esperaba que hicieran declaraciones tras la sentencia.

Foto de archivo: Un retrato de Nipsey Hussle junto a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, California, al ser honrado póstumamente el 15 de agosto de 2022 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Hussle, cuyo nombre verdadero era Ermias Asghedom, y Holder se conocían desde que crecieron siendo miembros de la pandilla callejera Rollin’ 60s en el sur de Los Angeles. Ambos eran aspirantes a raperos. Pero Holder nunca tuvo el mismo éxito que Hussle, quien se volvió un héroe local y una celebridad en Estados Unidos.

La evidencia contra Holder era tan apabullante, desde testigos a videos de seguridad que registraron su llegada, el tiroteo y su salida, que su abogado aceptó durante el juicio que le había disparado a Hussle.

Pero el abogado de Holder, Aaron Jansen, argumentó al jurado que las circunstancias del tiroteo implicaban que un veredicto menos severo de homicidio voluntario podía ser considerado. El jurado regresó con un veredicto de homicidio premeditado después de seis horas de deliberación.

Un año después de su muerte, Hussle fue despedido en un funeral en la arena conocida entonces como Staples Center, y celebrado en una presentación en los Grammy que incluyó a DJ Khaled y John Legend.

(Con información de AP)

