Mariel Colón, la abogada de “El Chapo”, estrenó su primer video musical con una historia de desamor

Mariel Colón, abogada de El Chapo Guzmán, dio un salto de los juzagos a los escenario musicales(Foto: Infobae Mexico / Jesús Aviles)

De defender a Joaquín El Chapo Guzmán a cantar sobre desamor, la abogada Mariel Colón dio un salto de los juzgados a los escenarios musicales, luego de estrenar su primer video oficial como cantante del regional mexicano.

Pese a tener una carrera consolidada como abogada en Estados Unidos, Colón Miró decidió convertir en realidad el sueño que siempre tuvo desde pequeña: ser solista. Si bien sus aspiraciones las tuvo que dejar de lado por más de 20 años debido a su profesión, nunca renunció a ellas, pues su pasión por el canto nunca se apagó. Incluso, estuvo a punto de audicionar para el programa The Voice, pero después se le presentó el caso de El Chapo y sus anhelos se vieron interrumpidos una vez más.

“Buenos días, señor Juez, déme la palabra. Hoy yo vengo a defender un corazón”, dice la letra de la primera canción que Mariel Colón Miró ha lanzado en su nueva faceta. Se trata del tema La Abogada, el cual hace referencia a su experiencia como penalista y podría estar basado, en parte, en el contacto que tuvo con El Chapo Guzmán.

En el videoclip, Mariel Colón se presenta ante un juez estadounidense con saco y pantalón de color rosa mexicano, para contar una ruptura amorosa que tuvo con su expareja. La amarga experiencia de la relación la canta bajo ritmos característicos del regional mexicano. “Ya no soy tu defensora, ya no soy tu abogada. Deja de ser mentiroso, por favor”, reza el coro de la canción.

El video musical de La Abogada (de poco más de tres minutos de duración) tuvo como fecha de estreno el martes 21 de febrero, el mismo día en que el exfuncionario mexicano, Genaro García Luna -colaborador clave del Cártel de Sinaloa-, fue declarado culpable en Estados Unidos por conspirar con el narcotráfico.

A casi 24 horas de su estreno, el tema ha sido bien recibido por los fanáticos de este género musical, quienes han reconocido el talento de Mariel Colón. “Me encantó, una voz espectacular”, “Excelente tema”, “Ánimo mi abogada favorita”, “Muy duro éxito”, son algunos de los comentarios vertidos en la cuenta oficial de YouTube de la ahora cantante. Actualmente, la canción se encuentra disponible en otras plataformas musicales, como Spotify.

Mariel Colón no descarta temas sobre El Chapo

El brinco a los escenarios musicales fue una sorpresa para las personas que conocían a Mariel por su trabajo como abogada, ya sea por el caso de El Chapo, de Emma Coronel (esposa de Guzmán Loera) o de Jeffrey Epstein (el magnate financiero condenado por estar implicado en una red de tráfico de menores). Sin embargo, para la abogada se trata de un sueño que nació desde su niñez.

“Yo siempre tuve una pasión por el canto. Decidí lanzarme como abogada, pero siempre se me quedó esa pasión y pensé que este era el momento. Me dije: si no lo hago ahora, no lo haré nunca”, comentó en entrevista para Telemundo 51. Con ello, dejó en claro que si bien esta es una nueva etapa en su vida profesional, no abandonará su carrera como abogada.

Mariel Colón no descartó cantar en un futuro un tema sobre El Chapo (Foto: Instagram@marielcolonmiroesq)

Para Mariel Colón, tanto el canto como la abogacía pueden coexistir simultáneamente sin que ninguna de las dos profesiones se vean afectadas. “Aquí se trata de romper barreras y demostrarle al mundo que no nos debemos encasillar en una sola cosa, que podemos ser todo lo que queramos”, agregó.

Asimismo, no descartó en un futuro próximo cantar un narcocorrido sobre su cliente El Chapo Guzmán, a quien conoció en 2018 (cuando tenía tan solo 26 años) para defenderlo en el proceso legal que enfrentaba en Estados Unidos. También dejó entrever la posibilidad de interpretar un tema dedicado a Emma Coronel, a quien considera su “amiga”, lo que generó altas expectativas por lo que pudiera venir.

Y es que su pasión por el canto lo tiene en la sangre, pues su padre, Héctor Colón, es baterista y director musical de la cantante puertorriqueña Lucecita Benítez. Es por ello que desde los 15 años tomó clases de canto, además de participar en shows de talento en su colegio.

A Mariel Colón le gustaría colaborar con un reconocido compositor mexicano: Christian Nodal (Foto: Captura de pantalla)

Futuras colaboraciones

Ahora en esta nueva etapa, a Mariel le gustaría colaborar en algún momento con el compositor mexicano Christian Nodal. Sus gustos musicales son variados, desde Rosalía y Lady Gaga, hasta JBalvin y Ninel Conde, según las cuenta que sigue en su perfil de Instagram.

La abogada de El Chapo nació en Puerto Rico el 30 de octubre de 1992, pero actualmente reside en la ciudad de Nueva York, donde trabaja en The Law Offices of Mariel Colon Miro, PLLC, donde brinda asesoría en defensa criminalística.

En 2017, cuando tenía entre 25 y 26 años, obtuvo un doctorado en Derecho, lo que la impulsó a representar a personas de altos perfiles, incluidos Michael Avenatti (un abogado condenado por defraudación fiscal).