Funcionario de la SRE descartó que ‘El Chapo’ Guzmán haya solicitado formalmente regresar a México

Joaquín el "Chapo" Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua en julio del 2019. Sin embargo, su defensor, José Refugio, ha asegurado que sus derechos humanos se han visto vulnerados (Foto: Especial)

El jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, descartó que Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, haya solicitado formalmente regresar a México. Lo anterior luego de que uno de sus abogados, José Refugio Rodríguez, señalara supuestos tratos inhumanos que ha sufrido el capo sinaloense en el penal ADX Florence, en Colorado.

Gobierno de AMLO alista reforma para proteger a periodistas y defensores de DDHH, anunció Encinas El funcionario reconoció que las fiscalías de justicia de la entidades no han tenido capacidad para el esclarecimiento de los asesinatos a miembros de la prensa VER NOTA

Fue el pasado mes de enero cuando Refugio Rodríguez le mandó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por petición de El Chapo Guzmán, pues indicó que desde que fue extraditado a Estados Unidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) ha sido objeto de una presunta tortura psicológica.

El abogado de quien en su momento fue uno de los líderes del Cártel de Sinaloa comentó que en los últimos seis meses su cliente “no ha visto el sol” durante su tiempo de reclusión en territorio estadounidense, de manera que sus derechos humanos se han visto vulnerados, aseguró en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en el programa Por la mañana.

Cuál era la estrategia de “Lupe Tapia” para traficar droga del Cártel de Sinaloa sin ser descubierto José Guadalupe Tapia era uno de los principales traficantes de droga sintética de Ismael “El Mayo” Zambada desde México hacia Estados Unidos VER NOTA

Sin embargo, el pasado 15 de febrero Roberto Velasco comentó en el mismo programa que hasta el momento el consulado de Colorado no ha recibido ninguna solicitud formal por parte de Guzmán Loera para su regreso a tierras aztecas, así como tampoco ha denunciado ante las autoridades mexicanas las supuestas violaciones a sus derechos humanos.

El defensor de Guzmán Loera, José Refugio, indicó que el capo sinaloense habría sido objeto de una presunta tortura psicológica en el penal de ADX (Foto: Infobae Mexico)

El funcionario de la SRE indicó que el consulado de Colorado ha acudido al penal de ADX Florence -uno de los de mayor seguridad en Estados Unidos- para entrevistarse con todos los internos de nacionalidad mexicana con el fin de conocer las condiciones en las que se encuentran y comprobar si sus derechos humanos se han visto afectados.

Murió la abuela materna de Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego y novia de Omar García Harfuch El pasado viernes, por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, Ninfa Salinas confirmó la muerte de su abuela con una fotografía de su boda VER NOTA

Aunque no precisó la fecha en que se habrían realizado estas entrevistas, Velasco señaló que hasta el momento en su unidad “no hay una petición” de ninguno de los internos mexicanos que busquen regresar a su país natal. Ante los cuestionamientos sobre las declaraciones que hizo el defensor de El Chapo Guzmán en referencia a la supuesta tortura psicológica, aseveró que “no se pudieron constatar en los términos que planteó quien se ostenta como su abogado”.

Correo a Embajada de México en EEUU

El 17 de enero, la Embajada de México en Estados Unidos compartió un breve comunicado en el que confirmó que sí se recibió un correo por parte del defensor de El Chapo. Sin embargo, aclaró que no se trató de una carta escrita por el exnarcotraficante como se había dado a conocer.

“El pasado 10 de enero, esta embajada recibió un correo electrónico de José Refugio Rodríguez Nuñes, quien afirma ser representante legal de Joaquín Guzmán Loera (...) El correo se turnó a la Cancillería, por ser un tema de su competencia”

López Obrador indicó que hay posibilidades de buscar instancias internacionales para que El Chapo Guzmán regrese a México (Foto: Cuartoscuro)

Dicho correo fue redactado por Refugio Rodríguez y estuvo dirigido al embajador de México en EEUU, Esteban Moctezuma Barragán. En el documento, el abogado expone las razones por las cuales considera que la entrega de Guzmán Loera a las autoridades del país vecino supuestamente habrían violado el tratado de extradición entre ambos países.

Además, responsabilizó al titular de la SRE en el sexenio de Peña Nieto, Luis Videgaray, de una complicidad arbitraria al “actuar sumisamente” ante Estados Unidos. Señaló que el 19 de enero de 2017, el funcionario dictó un acuerdo con el cual el Gobierno de México otorgó su consentimiento para que El Chapo fuera procesado en la Corte Federal de Nueva York (donde actualmente enfrenta un juicio Genaro García Luna).

Por su parte, el presidente López Obrador no descartó la posibilidad de que se brinde asistencia a Guzmán Loera para que regrese a México, pues indicó que se pueden buscar vías e instancias internacionales. “No se puede decir que no, se tiene que argumentar”, aseveró el tabasqueño en una de sus conferencias matutinas.