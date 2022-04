CIUDAD DE MÉXICO, 25ENERO2022.- Durante la conferencia matutina, periodistas colocaron un memorial de manera pacifica en las vallas frente a la puerta Mariana de Palacio Nacional esto por los asesinatos de periodistas en México. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

The head of the Secretary of Citizen Security (SSC), Rosa Icela Rodríguez, announced that of the 8 murders perpetrated against journalists, there are currently 21 detainees and/or links.

“This means that 21 people are already behind bars conducting a corresponding criminal trial in all cases,” Rosa Icela said during the morning conference on April 7.

Information in development...