El Salvador

El cabecilla de 400 Mawozo afirmó a un medio global que los cuatro técnicos salvadoreños habrían muerto en Haití

Wilson Joseph, buscado por Washington con una recompensa de un millón de dólares, dio su primera entrevista a la agencia de noticias AP y contradijo las versiones oficiales sobre el paradero de los cuatro ciudadanos salvadoreños

Soldados de El Salvador montan guardia mientras un convoy de vehículos blindados que transporta personal militar llega al vecindario Tabarre, en Puerto Príncipe, Haití. /(AP Foto/Odelyn Joseph)
Soldados de El Salvador montan guardia mientras un convoy de vehículos blindados que transporta personal militar llega al vecindario Tabarre, en Puerto Príncipe, Haití. /(AP Foto/Odelyn Joseph)
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Wilson Joseph, cabecilla de 400 Mawozo, afirmó a The Associated Press (AP) que los técnicos salvadoreños desaparecidos tras un ataque del 18 de octubre en Haití murieron en territorio de la pandilla Chen Mechan.

De acuerdo a la nota, el jefe criminal, conocido como Lanmò Sanjou, no aportó pruebas y su versión contradice al gobierno haitiano, que sostiene que fueron secuestrados, mientras en El Salvador se mantiene la esperanza de encontrarlos con vida.

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Washington ofrece una recompensa de USD 1 millón por Joseph, acusado desde 2022 por Estados Unidos de la toma de rehenes y conspiración para cometer toma de rehenes. La declaración del cabecilla de 400 Mawozo ocurre mientras El Salvador desplegó 2,000 efectivos en Haití y crecen los temores de que la búsqueda de los cuatro ciudadanos salvadoreños agrave los enfrentamientos.

Joseph dio su primera entrevista a una empresa internacional de medios y reclamó la intervención de Naciones Unidas. En una carta de dos páginas enviada al secretario general de la ONU el 1 de noviembre, pidió una delegación para impulsar el diálogo y la mediación entre las fuerzas internacionales y su grupo.

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El cabecilla afirmó que había “izado oficialmente la bandera blanca” desde el 20 de agosto. También aseguró que aceptaría participar en reuniones para alcanzar una salida negociada, aunque evitó precisar qué exigiría a cambio de abandonar las armas.

Fuerzas de seguridad en Puerto Príncipe, Haití, el 20 de octubre del 2026. /(AP foto/Odelyn Joseph)
Fuerzas de seguridad en Puerto Príncipe, Haití, el 20 de octubre del 2026. /(AP foto/Odelyn Joseph)

Joseph atribuyó la escalada de violencia en Plaine du Cul-de-Sac, cerca de Puerto Príncipe, a las operaciones emprendidas tras el ataque contra los salvadoreños. En esa zona actúan la fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU, la policía y soldados haitianos, además de Vectus Global, la empresa de seguridad creada por el fundador de Blackwater Erik Prince.

El jefe de 400 Mawozo cuestionó la actuación de esas fuerzas y denunció daños sobre la población civil. Asimismo sostuvo que políticos haitianos habían armado a las pandillas y que ahora convocan a fuerzas extranjeras “para destruirnos”. Al dirigir un mensaje al presidente salvadoreño Nayib Bukele, señaló que “los políticos haitianos son el padre de las pandillas y los rebeldes... Los políticos no quieren que esto se detenga”.

En su carta, Joseph vinculó las declaraciones de Bukele con el escenario que enfrenta la población.

También alegó que políticos le avisan cuando una operación de seguridad se dirige contra él. Dijo que no se opone al arresto de pandilleros, pero rechazó las acusaciones de que 400 Mawozo haya asesinado a civiles haitianos.

El Salvador ha desplegado 2,000 soldados en Haití para buscar a los técnicos desaparecidos el 18 de octubre. /(AP foto/Odelyn Joseph)
El Salvador ha desplegado 2,000 soldados en Haití para buscar a los técnicos desaparecidos el 18 de octubre. /(AP foto/Odelyn Joseph)

El portavoz de Naciones Unidas Stéphane Dujarric informó que la organización recibió una carta firmada por Joseph. La confirmación no implicó ninguna validación política ni institucional de su contenido.

“Sin embargo, la recepción de dicha carta no constituye un respaldo de su contenido, el reconocimiento de su autor, ni una posición por parte de Naciones Unidas”, indicó Dujarric.

Además, remarcó que Naciones Unidas mantiene su preocupación por las comunidades haitianas afectadas por el conflicto. “Cualquier tipo de operación de seguridad debe llevarse a cabo en plena conformidad con el derecho internacional aplicable”, expresó.

Más de 5,700 personas murieron o resultaron heridas en Haití entre enero y mediados de septiembre, según Naciones Unidas. Joseph sostuvo en su carta que los sucesos en Plaine du Cul-de-Sac, en especial en el área donde opera Chen Mechan, provocan “seria preocupación”.

Un soldado haitiano escolta un convoy de vehículos blindados que transporta a soldados de El Salvador en el vecindario de Tabarre, en Puerto Príncipe, Haití. /(AP Foto/Odelyn Joseph)
Un soldado haitiano escolta un convoy de vehículos blindados que transporta a soldados de El Salvador en el vecindario de Tabarre, en Puerto Príncipe, Haití. /(AP Foto/Odelyn Joseph)

El diálogo debe prevalecer sobre la fuerza”, escribió Joseph. “La protección de los civiles, en particular de los niños y las familias vulnerables, debe estar en el centro de cualquier iniciativa internacional”, agregó.

400 Mawozo opera principalmente en Croix-des-Bouquets, una comunidad cercana a Puerto Príncipe. El grupo fue responsable del secuestro de 17 misioneros en octubre de 2021, entre ellos 16 ciudadanos de Estados Unidos y uno de Canadá; cinco eran niños y todos fueron liberados.

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