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Un austríaco cruzó 144 metros en cuerda floja entre dos teleféricos en movimiento y duplicó el récord mundial

Florian Zoller completó la travesía en 15 minutos y 30 segundos sobre una banda de 25 milímetros de ancho, a 150 metros de altura en el centro de esquí de Gurgl, Austria

La marca se completó el 29 de octubre en el centro de esquí de Gurgl, Tirol, sobre una banda de 25 milímetros y a una elevación máxima de 150 metros (video gentileza Instagram: @flo_zoller_)

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El austríaco Florian Zoller completó el 29 de octubre un récord mundial de cuerda floja entre dos cabinas suspendidas en el aire, en el centro de esquí de Gurgl, en la región del Tirol, Austria. La travesía cubrió 144 metros a una altura de hasta 150 metros sobre el suelo, sobre una banda de apenas 25 milímetros de ancho, y demandó 15 minutos y 30 segundos.

La marca fue ratificada por la International Slackline Association (ISA), la Asociación Internacional de Cuerda Floja, que emitió confirmación por escrito el mismo día del intento. El registro ya figura en Guinness World Records, que catalogaba la categoría desde la edición anterior. La nueva distancia superó más del doble los 65 metros establecidos en septiembre de 2021 y reescribió los límites de esta disciplina en alta montaña.

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La cinta se tensó entre dos góndolas suspendidas sin puntos de anclaje fijos

Una persona con camiseta roja camina sobre una cinta tensada sobre una ladera con nieve, frente a montañas y cables de un teleférico
El participante recorrió la distancia suspendido entre cabinas del teleférico TOP EXPRESS, que conecta Obergurgl con Hochgurgl, mientras las estructuras móviles respondían a las vibraciones (Captura de video)

El escenario del intento fue el teleférico TOP EXPRESS, que une las localidades de Obergurgl y Hochgurgl dentro del complejo de Gurgl. Lo que diferencia esta travesía de una convencional es que las dos góndolas no estaban ancladas a ninguna estructura fija: podían oscilar y volcarse con cada movimiento del atleta, lo que convirtió el recorrido en un sistema dinámico e impredecible desde el primer paso.

Cada movimiento transmitía vibraciones a través de la banda hacia las cabinas, que devolvían ese impulso a la cinta. Durante la travesía, las góndolas llegaron a inclinarse unos 12 grados. A medida que el deportista avanzaba hacia la segunda cabina, la banda cedía progresivamente hacia abajo y generaba un ascenso cada vez más pronunciado en el tramo final.

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Para reducir la inestabilidad, se colocó peso adicional dentro de cada góndola antes del inicio. Sensores midieron en tiempo real las fuerzas que actuaban sobre el conjunto durante toda la travesía. El proyecto exigió permisos ante las autoridades locales y una planificación técnica que involucró a expertos en ingeniería y seguridad. La instalación del equipo y el intento se completaron en un solo día.

El récord anterior lo fijaron tres atletas en un teleférico de Austria en 2021

Un hombre con gorro y gafas camina descalzo sobre una cuerda tensa suspendida sobre una montaña con nieve y un teleférico al fondo
El registro ya figura en Guinness World Records y la documentación reunida durante la prueba fue entregada al organismo deportivo (Captura de video)

Yannick Loerwald, Justin Kroppa y Thomas Spottl establecieron en septiembre de 2021 la marca que Zoller derribó, al cruzar 65 metros entre dos góndolas del centro de esquí de Brandnertal, también en Austria. Esa distancia representaba en su momento un avance para la disciplina, pero la travesía de Gurgl la superó por más del doble y posicionó al deportista en una categoría propia dentro del deporte.

El dato estaba registrado en Guinness World Records bajo la categoría de mayor distancia en cuerda floja entre cabinas de teleférico, verificada por la ISA. Con la nueva marca de 144 metros, esa entrada deberá actualizarse para reflejar el intento de Gurgl como la nueva referencia oficial.

El atleta persiguió durante ocho años las condiciones para concretar este intento

Una persona con camiseta roja camina sobre una cuerda tensa en el aire, al lado de la cabina de un teleférico sobre laderas con nieve
A medida que Zoller se acercaba a la segunda cabina, el recorrido exigía una subida más pronunciada (Captura de video)

El deportista practica la cuerda floja desde hace 17 años. La idea de ejecutar una travesía entre góndolas de un teleférico activo ocupó ocho de esos años, mientras buscaba las condiciones técnicas y logísticas adecuadas. Fue en el TOP EXPRESS de Gurgl donde encontró el entorno necesario, gracias al apoyo de las empresas de telecabinas del complejo y la colaboración de los técnicos involucrados.

El último año lo dedicó a una preparación específica para los desafíos que implica moverse sobre puntos de anclaje móviles, en lugar de los soportes fijos que caracterizan a las travesías tradicionales de alta montaña. El entrenamiento incluyó la simulación de los movimientos de oscilación propios de las góndolas y el trabajo sobre la gestión del equilibrio en condiciones de tensión variable.

La ISA ya emitió la confirmación escrita de que la travesía quedará registrada oficialmente como récord mundial. Toda la documentación y las pruebas recopiladas durante el intento fueron presentadas ante el organismo para completar el proceso formal de verificación.

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