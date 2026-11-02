Una carta atribuida al líder de pandillas más buscado de Haití pide a la ONU mediar un diálogo con fuerzas internacionales

Cuatro soldados salvadoreños desaparecen en Haití tras una emboscada: sin respuesta oficial, la búsqueda avanza con helicópteros en Croix-des-Bouquets(Foto archivo, cortesía FAES)

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Según varios medios dominicanos y haitianos, y algunas agencias internacionales, uno de los máximos líderes de las pandillas haitianas le está pidiendo a la ONU que envíe una delegación para mediar un diálogo de paz.

La petición llega en medio de la búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde hace dos semanas tras un ataque armado.

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La solicitud fue atribuida a Wilson Joseph, conocido con el alias de Lanmò San Jou, líder de la banda criminal 400 Mawozo.

El documento está fechado el 1 de noviembre en Croix-des-Bouquets, zona de la periferia de Puerto Príncipe donde opera esa organización, y fue compartido por varios medios haitianos y dominicanos.

Entre los medios que citaron la misiva se encuentra la agencia de noticias alemana Deutsche Welle DW y Bloomberg, esta última incluso fue compartida por el propio mandatario salvadoreño en su red social X.

Entre los medios que citaron la misiva se encuentra la agencia de noticias alemana Deutsche Welle DW y Bloomberg, esta última incluso fue compartida por el propio mandatario salvadoreño en su red social X.

Qué pide la carta atribuida al líder de 400 Mawozo

La comunicación está dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, según informó DW, portal alemán de noticias, misma que circula entre medios y comunicadores haitianos y fue reproducida también por medios dominicanos.

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En el texto, Lanmò San Jou sostiene que desde agosto pasado expresó su disposición a “una solución pacífica a la crisis nacional, concretamente mediante la apertura de un diálogo entre las fuerzas internacionales presentes en Haití y el grupo 400 Mawozo”.

Según varios medios, integrantes del entorno de la organización criminal haitiana 400 Mawozo difundieron en la plataforma TikTok una carta atribuida a su líder, Wilson Joseph, alias "Lanmò San Jou". En dicho documento, el líder asegura haber levantado una bandera blanca y solicita formalmente la mediación de las Naciones Unidas ante el avance de las operaciones internacionales en Haití.

La referencia apunta a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión multinacional creada hace un año por mandato de la ONU.

El cabecilla pide que la ONU envíe una delegación a Haití para facilitar un proceso de diálogo y mediación entre las bandas armadas y las fuerzas internacionales, incluidas las tropas salvadoreñas desplegadas en el país.

La petición surge luego de que Bukele amenazara con una respuesta militar si no se libera a los cuatro soldados desaparecidos.

“Nuestro país, profundamente castigado por la inseguridad y la pobreza, necesita diálogo, justicia y reconciliación, y no nuevas pérdidas humanas”, señala la carta atribuida al cabecilla, según el texto difundido por DW.

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Dos hojas de una correspondencia atribuida a Wilson Joseph solicitan a las Naciones Unidas el envío de una delegación para facilitar un diálogo de paz en Haití. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia sobre las amenazas de Bukele

El documento también alude directamente al mandatario salvadoreño. Según Lanmò San Jou, las “amenazas” de Bukele contra las bandas para que entreguen a los cuatro militares secuestrados “pueden llevar a un aumento de la violencia” contra la población civil, de acuerdo con el texto citado por DW.

“A raíz de los incidentes en los que se vieron implicados cuatro militares salvadoreños, la población civil se encuentra expuesta a una situación de violencia alarmante”, agrega el documento.

AME9041. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 23/10/2026.- Integrantes de la Policía Nacional de Haití patrullan este viernes, tras la llegada de un contingente militar de El Salvador para ayudar en la búsqueda de cuatro soldados de ese país desaparecidos tras una emboscada, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St Élois

Una versión más amplia de la carta, con fecha del 1 de noviembre y difundida en redes sociales, suma un dato no incluido en el reporte de DW: menciona explícitamente a la banda Chen Mechan, que opera en la Plaine du Cul-de-Sac, y hace referencia al caso de una niña de ocho años que habría recibido un disparo en la cabeza durante los enfrentamientos recientes en esa zona.

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Quién es el hombre que firma como Lanmò San Jou

El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta USD 1,000.000 por información que conduzca a la captura de Lanmò San Jou. La razón: su presunta participación en el secuestro de 17 misioneros cristianos en Haití en octubre de 2021, episodio en el que la mayoría de las víctimas permaneció cautiva durante 61 días, según precisó DW.

La banda 400 Mawozo es una de las nueve organizaciones criminales que, según el mismo portal, controlan buena parte del territorio haitiano y se financian con secuestros, tráfico de armas y drogas, y extorsiones.

El episodio que desató la crisis actual ocurrió el domingo 18 de octubre, cuando hombres armados emboscaron un vehículo blindado con militares salvadoreños en Croix-des-Bouquets. Los cuatro hombres, técnicos de aviación integrados a la misión internacional, continúan desaparecidos y se cree que fueron secuestrados.

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El propio Joseph había planteado días antes, en un video difundido en redes sociales, que los militares podrían haber muerto durante un tiroteo en territorio de la banda Chen Mechan, y afirmó que, de haberlos capturado con vida, los habría usado como rehenes para negociar directamente con Bukele.

La operación policial que coincide con la difusión de la carta

La propuesta de diálogo se conoce después de que la Policía Nacional de Haití informara de la muerte de “aproximadamente 20 miembros de bandas” en un operativo realizado el jueves anterior en la zona de Arcahaie, al noroeste de Puerto Príncipe, según DW.

Vehículos blindados de transporte de personal de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU en Haití, patrullan un área después de que bandas fuertemente armadas emboscaran a miembros de la fuerza, atacando su vehículo blindado con explosivos, prendiéndole fuego y dejando a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos cuando huyeron de su vehículo en llamas, en Puerto Príncipe, Haití, el 19 de octubre de 2026. REUTERS/Patrice Noel

El trasfondo inmediato de la carta es la llegada a Puerto Príncipe de más de 2.000 soldados salvadoreños, desplegados por Bukele para localizar a los cuatro militares y presionar a las bandas armadas. Hasta el momento no se confirmó que la ONU haya aceptado la mediación propuesta ni que exista un acuerdo para iniciar conversaciones entre los grupos criminales y las fuerzas internacionales.

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La agencia Bloomberg calificó a 400 Mawozo como una de las bandas “más notorias” de Haití y señaló que el pedido de diálogo surge en medio del temor de que el ingreso masivo de tropas salvadoreñas derive en un nuevo derramamiento de sangre en el país caribeño.